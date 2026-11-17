Ο Ολλανδός Κλάας Κνοτ, μοναδικός αντίπαλος του Ντε Κος για την προεδρία, φέρεται έτοιμος να αποσύρει την υποψηφιότητά του μέσα στην εβδομάδα μετά τις εξελίξεις αυτές

Ένα βήμα πριν από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας βρίσκεται ο Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος από την Ισπανία, καθώς σύμφωνα με το Reuters, Γερμανία και Γαλλία ετοιμάζονται να τον στηρίξουν.

Η στήριξη αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης συμφωνίας για το μοίρασμα των κορυφαίων θέσεων στην Εκτελεστική Επιτροπή της Τράπεζας, ενόψει της πρόωρης αποχώρησης της Κριστίν Λαγκάρντ στις 7 Φεβρουαρίου.

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Συγκεκριμένα, το Βερολίνο διεκδικεί τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου για τον καθηγητή Μάρκους Μπρούνερμαϊερ, διευκολύνοντας έτσι την εκλογή του Ντε Κος, ώστε να διατηρηθούν οι ισορροπίες ανάμεσα σε Βορρά και Νότο.

Παράλληλα, η Γαλλία αναμένεται να εξασφαλίσει την τρίτη κενή θέση που δημιουργείται μετά την αποχώρηση της Ιζαμπέλ Σνάμπελ. Μετά τις εξελίξεις αυτές, ο μοναδικός αντίπαλος του Ντε Κος για την προεδρία, ο Ολλανδός Κλάας Κνοτ, φέρεται έτοιμος να αποσύρει την υποψηφιότητά του μέσα στην εβδομάδα.