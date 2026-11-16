Live Blog: Ελλάδα – Σερβία 0-0 (36′)
Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του Nations League, σε μια αναμέτρηση με σημαντικό ενδιαφέρον για την πορεία της στη διοργάνωση.
Η γαλανόλευκη θέλει να αξιοποιήσει την έδρα της και να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στη σερβική ομάδα, με στόχο να ολοκληρώσει με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της.
Το tanea.gr θα σας μεταφέρει ζωντανά όλες τις εξελίξεις πριν και κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, με την εξέλιξη του αγώνα, τις σημαντικότερες φάσεις και τα γκολ.
39' Ο Ρότα βρήκε τον Δουβίκα, ο οποίος προσπάθησε να απειλήσει, όμως ο Πέτροβιτς ήταν σε ετοιμότητα και απομάκρυνε τον κίνδυνο.
35' Η Ελλάδα έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, παρουσιάζοντας καλύτερη εικόνα στο δημιουργικό και επιθετικό κομμάτι. Συνεχίζει να πιέζει ψηλά και να αναζητά τρόπους για να απειλήσει και να έρθει το γκολ.
Ο Τζόλης είναι ο πρωταγωνιστής του πρώτου μέρους του παιχνιδιού
33' Ο Τζόλης έκανε το σουτ και ο Πέτροβιτς το έβγαλε ξανά!
30' Πήρε κόρνερ από την προσπάθειά του ο Τζόλης με το σουτ να είναι εκτός στόχου
29' Ξανά απειλή η Ελλάδα με σουτ του Τζόλη και έξω
26' Ο Μαυροπάνος κάνει το φάουλ με τους Σέρβους να μην παίρνουν κάτι από όλο αυτό
5-0 οι τελικές
23' Απείλησε και ο Κουλιεράκης
22' Σουτ του Ανδρούτσου που αποκρούεται από τον Πέτροβιτς
Καρέτσας και Τζόλης συνεργάζονται και παίρνουν κόρνερ
19' Σέντρα του Ρότα που μπλοκάρεται και μεγάλη φαση για την γαλανόλευκη
Γερμανία - Ολλανδία στο 0-0 στο 18'
15' Επικίνδυνη σέντρα του Μίτροβιτς στην περιοχή, χωρίς να καταφέρει κάποιος συμπαίκτης του να βρει την μπάλα και να απειλήσει την εστία.
Ο Δουβίκας δεν συμφωνεί δεν συμφωνεί με τον διαιτητή για το φάουλ που δόθηκε
11' Απομάκρυνση στο κόρνερ του Τσιμίκα
10' Τζόλης κίνηση και σουτ που βρήκε κόντρα και έφυγε κόρνερ
8' Ο Τζόλης ζητά πέναλτι για χέρι σε προσπάθειά του
Στο 7' κάρτα και φάουλ του Ζαφείρη
Πήρε φάουλ από τον Γιόβιτς ο Ανδρούτσος
Στο 5ο λεπτό κάνουν φαόυλ οι Σέρβοι
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΩΝ ΜΕ ΓΚΟΛ ΤΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΜΕ ΣΚΟΡ 5-4!
Σέντρα στο παιχνίδι!
Όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα
Όλοι οι Έλληνες διεθνείς τραγούδησαν με περηφάνια τον Εθνικό μας ύμνο
Μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
Πέτροβιτς – Εράκοβιτς, Μιλένκοβιτς, Μπάμπιτς, Μπούκιαντς – Νεντέλικοβιτς, Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Μαξίμοβιτς, Λούκιτς – Μίτροβιτς, Γιόβιτς.
Μανδάς, Ρότα, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Ανδρούτσος, Καρέτσας, Τζόλης, Δουβίκας, Παυλίδης.
Σε 5 λεπτά η σέντρα του αγώνα
Σε λιγότερο από 15 λεπτά η σέντρα του αγώνα
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον σημαντικότερο αγώνα της Εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Σερβία!
Καλησπέρα σας!