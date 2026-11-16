Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του Nations League, σε μια αναμέτρηση με σημαντικό ενδιαφέρον για την πορεία της στη διοργάνωση.

Η γαλανόλευκη θέλει να αξιοποιήσει την έδρα της και να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στη σερβική ομάδα, με στόχο να ολοκληρώσει με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της.

Το tanea.gr θα σας μεταφέρει ζωντανά όλες τις εξελίξεις πριν και κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, με την εξέλιξη του αγώνα, τις σημαντικότερες φάσεις και τα γκολ.

2 λεπτά πριν 39' Ο Ρότα βρήκε τον Δουβίκα, ο οποίος προσπάθησε να απειλήσει, όμως ο Πέτροβιτς ήταν σε ετοιμότητα και απομάκρυνε τον κίνδυνο. 5 λεπτά πριν 6 λεπτά πριν 35' Η Ελλάδα έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, παρουσιάζοντας καλύτερη εικόνα στο δημιουργικό και επιθετικό κομμάτι. Συνεχίζει να πιέζει ψηλά και να αναζητά τρόπους για να απειλήσει και να έρθει το γκολ. 7 λεπτά πριν Ο Τζόλης είναι ο πρωταγωνιστής του πρώτου μέρους του παιχνιδιού 10 λεπτά πριν 33' Ο Τζόλης έκανε το σουτ και ο Πέτροβιτς το έβγαλε ξανά! 11 λεπτά πριν 30' Πήρε κόρνερ από την προσπάθειά του ο Τζόλης με το σουτ να είναι εκτός στόχου 15 λεπτά πριν 29' Ξανά απειλή η Ελλάδα με σουτ του Τζόλη και έξω 16 λεπτά πριν 26' Ο Μαυροπάνος κάνει το φάουλ με τους Σέρβους να μην παίρνουν κάτι από όλο αυτό 17 λεπτά πριν 5-0 οι τελικές 17 λεπτά πριν Ισλανδία Κ21 – Ελλάδα Κ21 5-4 πεν. (1-1 κ.δ.): Με ανατροπή και πρωταγωνιστές Κωστούλα και Μπότη η Εθνική Ελπίδων «πέταξε» για τα τελικά του Euro U21! Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη εξασφάλισε την παρουσία της στην τελική φάση της διοργάνωσης, που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2027 σε Σερβία και Αλβανία 18 λεπτά πριν 23' Απείλησε και ο Κουλιεράκης 18 λεπτά πριν 22' Σουτ του Ανδρούτσου που αποκρούεται από τον Πέτροβιτς 21 λεπτά πριν Καρέτσας και Τζόλης συνεργάζονται και παίρνουν κόρνερ 22 λεπτά πριν 19' Σέντρα του Ρότα που μπλοκάρεται και μεγάλη φαση για την γαλανόλευκη 25 λεπτά πριν Γερμανία - Ολλανδία στο 0-0 στο 18' 26 λεπτά πριν 15' Επικίνδυνη σέντρα του Μίτροβιτς στην περιοχή, χωρίς να καταφέρει κάποιος συμπαίκτης του να βρει την μπάλα και να απειλήσει την εστία. 28 λεπτά πριν Ο Δουβίκας δεν συμφωνεί δεν συμφωνεί με τον διαιτητή για το φάουλ που δόθηκε 30 λεπτά πριν 11' Απομάκρυνση στο κόρνερ του Τσιμίκα 31 λεπτά πριν 10' Τζόλης κίνηση και σουτ που βρήκε κόντρα και έφυγε κόρνερ 32 λεπτά πριν Από τα μεγάφωνα του γηπέδου υπήρξε ενημέρωση για την Εθνική Ελπίδων με μεγάλη αποθέωση από τον κόσμο 33 λεπτά πριν 8' Ο Τζόλης ζητά πέναλτι για χέρι σε προσπάθειά του 35 λεπτά πριν Στο 7' κάρτα και φάουλ του Ζαφείρη 35 λεπτά πριν Πήρε φάουλ από τον Γιόβιτς ο Ανδρούτσος 38 λεπτά πριν Στο 5ο λεπτό κάνουν φαόυλ οι Σέρβοι 41 λεπτά πριν Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΩΝ ΜΕ ΓΚΟΛ ΤΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΜΕ ΣΚΟΡ 5-4! 41 λεπτά πριν Σέντρα στο παιχνίδι! 42 λεπτά πριν Όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα 42 λεπτά πριν 42 λεπτά πριν Όλοι οι Έλληνες διεθνείς τραγούδησαν με περηφάνια τον Εθνικό μας ύμνο 44 λεπτά πριν Μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες 45 λεπτά πριν Η ενδεκάδα της Σερβίας Πέτροβιτς – Εράκοβιτς, Μιλένκοβιτς, Μπάμπιτς, Μπούκιαντς – Νεντέλικοβιτς, Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Μαξίμοβιτς, Λούκιτς – Μίτροβιτς, Γιόβιτς. 46 λεπτά πριν Η ενδεκάδα της Εθνικής: Μανδάς, Ρότα, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Ανδρούτσος, Καρέτσας, Τζόλης, Δουβίκας, Παυλίδης. 50 λεπτά πριν Σε 5 λεπτά η σέντρα του αγώνα 52 λεπτά πριν Στον αγώνα της Εθνικής Ελπίδων με την Ισλανδία το ματς πάει στα πενάλντι Εθνική Ελπίδων: Ο Κωστούλας ισοφάρισε στις καθυστερήσεις και έστειλε το ματς στην παράταση (vid) Η ελληνική ομάδα κατάφερε να οδηγήσει την αναμέτρηση στην παράταση μετά το γκολ που σημείωσε ο Κωστούλας στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων απέναντι στην Ισλανδία 52 λεπτά πριν Σε λιγότερο από 15 λεπτά η σέντρα του αγώνα 54 λεπτά πριν 55 λεπτά πριν Προετοιμάζονται οι Έλληνες διεθνείς για τον μεγάλο «τελικό» 56 λεπτά πριν Η ενδεκάδα της Σερβίας Η ενδεκάδα της Σερβίας κόντρα στην «γαλανόλευκη» Ο προπονητής Βέλικο Πάουνοβιτς επέλεξε σχηματισμό 4-4-2 για την αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό, με τον Πέτροβιτς να βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια 57 λεπτά πριν Η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδα – Σερβία: Η ενδεκάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε αλλαγές προσώπων για την αναμέτρηση διατηρώντας το σύστημα 4-4-2 με τον Μανδά κάτω από τα δοκάρια 57 λεπτά πριν Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον σημαντικότερο αγώνα της Εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Σερβία! 58 λεπτά πριν Καλησπέρα σας!