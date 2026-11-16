Ο Αντώνης Καρπετόπουλος μίλησε για την περιπέτεια υγείας που περνά ο καλός του φίλος και συνεργάτης, Αντώνης Πανούτσος

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος μίλησε για την περιπέτεια υγείας που περνά ο καλός του φίλος και συνεργάτης, Αντώνης Πανούτσος, ο οποίος νοσηλεύεται εδώ και αρκετό καιρό στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έχοντας προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, ο Αντώνης Καρπετόπουλος αναφέρθηκε στη δύσκολη μάχη που δίνει ο δημοσιογράφος, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τη δύναμη και τις αντοχές που έχει επιδείξει όλο αυτό το διάστημα.

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«Ο Αντώνης Πανούτσος δίνει τη μάχη του. Είναι πολύ δυνατός. Έχω εντυπωσιαστεί από αυτά τα πράγματα, δηλαδή από όσα έχει καταφέρει τον τελευταίο καιρό», ανέφερε αρχικά.

Οι δύο δημοσιογράφοι γνωρίζονται και συνεργάζονται από το 1995, ενώ όλα αυτά τα χρόνια διατηρούν στενή φιλική σχέση. Όπως εξομολογήθηκε ο Καρπετόπουλος, η περιπέτεια της υγείας του φίλου του τον έκανε να αντιληφθεί ακόμη περισσότερο τη δύναμη του χαρακτήρα του.

Επίσης ο Αντώνης Καρπετόπουλος δήλωσε ότι: «Με τον Αντώνη γνωριζόμαστε, κάνουμε παρέα και κάνουμε εκπομπές από το ’95. Τώρα έχω καταλάβει πόσο δυνατός άνθρωπος είναι. Οι γιατροί έχουν μείνει έκπληκτοι από τις αντοχές του. Ελπίζω να τα καταφέρει. Έχει πολλές φορές φτάσει σε ένα σημείο, ας πούμε, οριακό και πάντα με αυτή την τρομερή δύναμη που τον χαρακτηρίζει τα έχει καταφέρει».

Κλείνοντας, ο Αντώνης Καρπετόπουλος εξέφρασε την ελπίδα του να υπάρξουν σύντομα θετικές εξελίξεις στην κατάσταση της υγείας του φίλου και συνεργάτη του.

«Είναι πολύ καιρό στον Ευαγγελισμό. Ζούμε για να ακούσουμε καλά νέα», ανέφερε χαρακτηριστικά.