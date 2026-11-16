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Εθνική Ελπίδων: Ο Κωστούλας ισοφάρισε στις καθυστερήσεις και έστειλε το ματς στην παράταση (vid)

Η ελληνική ομάδα κατάφερε να οδηγήσει την αναμέτρηση στην παράταση μετά το γκολ που σημείωσε ο Κωστούλας στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων απέναντι στην Ισλανδία

Έλληνας διεθνής πανηγυρίζει έξαλλα στον αγώνα Ελλάδα - Ισλανδία για τα προκριματικά Euro U-21

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ EURO U-21 / ΕΛΛΑΔΑ - ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

16/11/2026, 21:08
TANEA Newsroom
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1 λεπτό

Μέχρι το τελευταίο λεπτό πάλεψε η Εθνική Ελπίδων απέναντι στην Ισλανδία, βρίσκοντας το γκολ της ισοφάρισης στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων και οδηγώντας την αναμέτρηση στην παράταση.

Η ελληνική ομάδα βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 72′, όταν ο Γκούντγιονσεν έδωσε προβάδισμα στους Ισλανδούς.

Παρά την πίεση του χρόνου, όμως, οι διεθνείς δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια και κατάφεραν να απαντήσουν λίγο πριν από το φινάλε.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Κυριόπουλος έκανε τη σέντρα από αριστερά, ο Μύθου πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Κωνσταντίνος Κωστούλας, με κοντινή δεύτερη προσπάθεια στον αέρα, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1, δίνοντας νέα διάσταση στην αναμέτρηση.

Το γκολ του Κωστούλα στο 91′:

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Εθνική Ελπίδων Κωνσταντίνος Κωστούλας

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