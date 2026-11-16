Η ελληνική ομάδα κατάφερε να οδηγήσει την αναμέτρηση στην παράταση μετά το γκολ που σημείωσε ο Κωστούλας στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων απέναντι στην Ισλανδία

Μέχρι το τελευταίο λεπτό πάλεψε η Εθνική Ελπίδων απέναντι στην Ισλανδία, βρίσκοντας το γκολ της ισοφάρισης στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων και οδηγώντας την αναμέτρηση στην παράταση.

Η ελληνική ομάδα βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 72′, όταν ο Γκούντγιονσεν έδωσε προβάδισμα στους Ισλανδούς.

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Παρά την πίεση του χρόνου, όμως, οι διεθνείς δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια και κατάφεραν να απαντήσουν λίγο πριν από το φινάλε.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Κυριόπουλος έκανε τη σέντρα από αριστερά, ο Μύθου πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Κωνσταντίνος Κωστούλας, με κοντινή δεύτερη προσπάθεια στον αέρα, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1, δίνοντας νέα διάσταση στην αναμέτρηση.

Το γκολ του Κωστούλα στο 91′: