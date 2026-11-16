Βινίσιους για την αγωνιστική του πτώση: «Νιώθω ασφυχτική πίεση»

Ο Βινίσιους μίλησε για το δύσκολο ξεκίνημά του στη φετινή σεζόν, εξηγώντας πως ο πρόωρος αποκλεισμός της Βραζιλίας από το Παγκόσμιο Κύπελλο επηρέασε την προετοιμασία του.

Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης αναφέρθηκε επίσης στην πίεση που ένιωσε το περασμένο καλοκαίρι, αλλά και στον ρόλο του Κάρλο Αντσελότι στην καριέρα του.

«Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει πάνω μου, καθώς έχω περισσότερη εμπειρία και είμαι ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον κόσμο», δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη Τύπου.

Στη συνέχεια, εξήγησε πως ο αποκλεισμός της Βραζιλίας από το Μουντιάλ επηρέασε τις καλοκαιρινές του διακοπές, με αποτέλεσμα να προπονηθεί λιγότερο σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

«Δεν θεωρώ ότι προετοιμάστηκα καλύτερα μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς η συγκεκριμένη διοργάνωση έχει τεράστια σημασία για όλους τους Βραζιλιάνους. Ο τόσο πρόωρος αποκλεισμός ήταν κάτι που δεν περιμέναμε.

Έτσι, αξιοποίησα τις διακοπές για να απολαύσω τον ελεύθερο χρόνο μου, να ξεκουραστώ, να χαλαρώσω και να περάσω περισσότερο χρόνο με την οικογένειά μου.

Τελικά, προπονήθηκα λιγότερο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια», σχολίασε ο διεθνής εξτρέμ.

Ο Βινίσιους στάθηκε και στην πίεση που βίωσε λόγω του ενδιαφέροντος άλλων συλλόγων και των συζητήσεων για την ανανέωση του συμβολαίου του.

«Ίσως αυτό να επηρέασε το ξεκίνημά μου στη σεζόν.

Όσον αφορά την ανανέωση του συμβολαίου μου, το έντονο ενδιαφέρον από αρκετούς συλλόγους το περασμένο καλοκαίρι με έκανε να αισθανθώ πραγματικά πιεσμένος, ενώ ανάλογη ήταν και η κατάσταση που επικρατούσε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ωστόσο, η σεζόν έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά της», πρόσθεσε.