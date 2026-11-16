Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο εισέρχεται ο Άρης, καθώς ο σχεδιασμός ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου βρίσκεται πλέον ψηλά στην ατζέντα της διοίκησης.

Πρόκειται για μια σύνθετη διαδικασία, η οποία δεν αφορά αποκλειστικά την προσθήκη νέων ποδοσφαιριστών, αλλά και την αναμόρφωση του υπάρχοντος έμψυχου δυναμικού. Με πιο απλά λόγια; Ένα ξεσκαρτάρισμα, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό.

Οι «κιτρινόμαυροι» αναμένεται να κινηθούν για τουλάχιστον δύο ή τρεις προσθήκες, την ίδια στιγμή που θα πρέπει να εξετάσουν και το ενδεχόμενο αποδεσμεύσεων, προκειμένου να περιοριστεί ο αριθμός των παικτών στο ρόστερ.

Παράλληλα, η έλευση του Ιανουαρίου σηματοδοτεί την έναρξη μιας εξίσου σημαντικής διαδικασίας. Πρόκειται για τη διαχείριση των συμβολαίων που εκπνέουν στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου, καθώς συνολικά έντεκα ποδοσφαιριστές θα έχουν από τον συγκεκριμένο μήνα τη δυνατότητα να διαπραγματευτούν και να συμφωνήσουν με άλλες ομάδες για το μέλλον τους.

Ο Άρης καλείται να αξιολογήσει κάθε περίπτωση ξεχωριστά, χωρίς πάντως να συνηθίζει να προχωρά σε βιαστικές αποφάσεις όσον αφορά τις ανανεώσεις.

Οι περιπτώσεις των Σούταλο και Μιρ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην ομάδα με τη μορφή δανεισμού, ο Μπόσκο Σούταλο και ο Ράφα Μιρ.

Για τον Κροάτη αμυντικό υπάρχει συμφωνία με τη Σταντάρ Λιέγης, η οποία προβλέπει οψιόν αγοράς που φέρεται να ανέρχεται περίπου στις 600.000 ευρώ.

Με αυτό το δεδομένο, οι Θεσσαλονικείς έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την πορεία του μέχρι το τέλος της σεζόν και να αποφασίσουν τότε αν θα ενεργοποιήσουν τη συγκεκριμένη συμφωνία.

Αντίθετα, το καθεστώς συνεργασίας με τον Ράφα Μιρ δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως. Η πλευρά του Άρη παρουσιάζει τη συμφωνία ως δανεισμό έως το καλοκαίρι, με παράλληλη συνεννόηση με τον ποδοσφαιριστή για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Από την άλλη πλευρά, δημοσιεύματα στην Ισπανία αναφέρουν πως η μετακίνησή του στον Άρη θα αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα από τον προσεχή Ιανουάριο. Πρόκειται, επομένως, για μια υπόθεση που χρειάζεται περαιτέρω διευκρινίσεις.

Ο ηγέτης Φαμπιάνο και δύο… παιδιά του κλαμπ

Ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των οποίων τα συμβόλαια ολοκληρώνονται το καλοκαίρι, ιδιαίτερη θέση έχει ο Φαμπιάνο Λέισμαν.

Ο Βραζιλιάνος συμπληρώνει έξι χρόνια παρουσίας στη Θεσσαλονίκη, έχοντας δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς τόσο με την ομάδα όσο και με την πόλη.

Η προοπτική να συνεχίσει στον Άρη δεν αποκλείεται, ωστόσο για να υπάρξει συμφωνία θα πρέπει να επανεξεταστούν σημαντικά οι οικονομικές απαιτήσεις του συμβολαίου του.

Άλλωστε, ο ίδιος φέρεται να βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να ολοκληρώσει την ποδοσφαιρική του διαδρομή στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Στο προσκήνιο βρίσκονται επίσης οι περιπτώσεις των Γιάννη Γιαννιώτα και Σωκράτη Διούδη. Αμφότεροι έχουν συνδέσει το όνομά τους με τον σύλλογο και αποτελούν γνώριμες παρουσίες στο εσωτερικό της ομάδας.

Ο Γιαννιώτας, μάλιστα, έχει καταφέρει να διαδραματίσει ουσιαστικό αγωνιστικό ρόλο κατά τη φετινή περίοδο, αποτελώντας σταθερή επιλογή στο rotation και προσφέροντας λύσεις στον προπονητή.

Το μέλλον του Μορόν και η υπόθεση Κουαμέ

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί ο Λορέν Μορόν. Ο Ισπανός επιθετικός διανύει την τέταρτη χρονιά του με τη φανέλα του Άρη και, με τα σημερινά δεδομένα, δεν θεωρείται δεδομένη η συνέχιση της συνεργασίας των δύο πλευρών μετά το τέλος της σεζόν.

Στα 33 του χρόνια, το ενδεχόμενο αποχώρησης συγκεντρώνει ενδιαφέρον, ενώ ιδιαίτερη σημασία θα έχει και η αγωνιστική εικόνα που θα παρουσιάσει μέχρι την ολοκλήρωση της χρονιάς.

Υπενθυμίζεται πως έχει ήδη καταγράψει μια ξεχωριστή επίδοση, καθώς αποτελεί τον πρώτο ξένο σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου.

Στον αντίποδα, η περίπτωση του Κριστιάν Κουαμέ συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να απασχολήσει θετικά τη διοίκηση.

Η περσινή επιλογή του Ιβοριανού αποδεικνύεται ιδιαίτερα επιτυχημένη, με τον ποδοσφαιριστή να δικαιώνει την εμπιστοσύνη που του έδειξαν οι άνθρωποι του Άρη.

Εφόσον διατηρήσει και στη συνέχεια της περιόδου την εικόνα που είχε παρουσιάσει στο πρώτο διάστημα της σεζόν, είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσουν συζητήσεις για την επέκταση της συνεργασίας τους.

Οι υπόλοιπες εκκρεμότητες

Τη λίστα των έντεκα ποδοσφαιριστών με συμβόλαια που ολοκληρώνονται το προσεχές καλοκαίρι συμπληρώνουν οι Μπρούμα, Γαλανόπουλος, Χαρούπας και Μπαρμπόπουλος.

Ο αριθμός των περιπτώσεων δεν είναι αμελητέος και δημιουργεί ένα επιπλέον πεδίο εργασίας για τους ανθρώπους του συλλόγου. Ωστόσο, δεν φαίνεται πως όλες οι υποθέσεις έχουν την ίδια βαρύτητα ή απαιτούν άμεσες αποφάσεις.

Ο Άρης έχει μπροστά του αρκετούς μήνες για να αξιολογήσει τα δεδομένα, να καθορίσει τις προτεραιότητές του και να προχωρήσει στις κινήσεις που θα εξυπηρετούν καλύτερα τον αγωνιστικό σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς.