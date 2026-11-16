Βουλγαρία: Από θαλάσσια drones επλήγη το φορτηγό πλοίο Betul 8 σύμφωνα με μαρτυρίες του πληρώματος

Δώδεκα Τούρκοι ναυτικοί διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στην ακτή μετά τη βύθιση του πλοίου που μετέφερε τρεις χιλιάδες τόνους σιτηρών στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη

Φορτηγό πλοίο που μετέφερε σιτηρά βυθίστηκε σήμερα στη Μαύρη Θάλασσα, ανοικτά των βουλγαρικών ακτών, αφότου επλήγη από δύο θαλάσσια drones, σύμφωνα με μαρτυρίες του πληρώματος που μεταδίδουν βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης.

Όλα τα μέλη του πληρώματος του υπό σημαία Σομαλίας «Betul 8», 12 Τούρκοι ναυτικοί, διασώθηκαν. Το βουλγαρικό υπουργείο Μεταφορών ανέφερε ότι οι ναυτικοί μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στην ακτή και είναι καλά στην υγεία τους.

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Το φορτηγό πλοίο, το οποίο μετέφερε 3.000 τόνους σιτηρών, είχε αποπλεύσει από τη Ρουμανία με προορισμό την Αίγυπτο και βυθίστηκε εντός της βουλγαρικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (AOZ), σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Μεταφορών στη Σόφια.

Οι βουλγαρικές αρχές ξεκίνησαν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αφότου έλαβαν σήμα κινδύνου νωρίτερα σήμερα ότι πλοίο βυθιζόταν σε απόσταση περίπου 40 ναυτικών μιλίων από το ακρωτήριο Καλιάκρα.

Το «Betul 8» είναι το 17ο πλοίο που δέχεται επίθεση ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας από τα μέσα Ιουλίου, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Diaplous.