Σύμφωνα με έγγραφα που εξασφάλισε ο Guardian, το τμήμα Rolling Stone μετέφερε τα δεδομένα σε απομονωμένο τμήμα της Amazon για να αξιοποιήσει το εργαλείο Rekognition

Ο ισραηλινός στρατός ανέβασε 3,5 εκατομμύρια φωτογραφίες στην cloud πλατφόρμα της Amazon προκειμένου να αξιοποιήσει την τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου του αμερικανικού κολοσσού για την ανάλυση εικόνων Παλαιστινίων, αποκαλύπτει ο Guardian.

Σύμφωνα με διαρροή εγγράφων, το ευρύ αυτό αρχείο εικόνων μεταφέρθηκε στο cloud της Amazon τους πρώτους μήνες μετά την έναρξη της εκτεταμένης αεροπορικής και χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα.

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Οι φωτογραφίες μεταφορτώθηκαν από τμήμα του ισραηλινού στρατού που διατηρεί μεγάλη βάση δεδομένων με φωτογραφίες των Παλαιστινίων στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

Όπως προκύπτει, το τμήμα ενημέρωσε την Amazon στις αρχές του 2024 για την απόφαση να ανεβάσει τις εικόνες ώστε να χρησιμοποιήσει το Rekognition, την πλατφόρμα ανάλυσης εικόνας με τεχνητή νοημοσύνη της εταιρείας, για σχετικό έργο αναγνώρισης προσώπου.

Τα έγγραφα που εξασφάλισε ο Guardian αποτελούν μέρος έρευνας για την αυξανόμενη εξάρτηση του ισραηλινού στρατού από την τεχνολογία και τις υποδομές cloud της Amazon για την παρακολούθηση των Παλαιστινίων.

Σύμφωνα με τα αρχεία και συνεντεύξεις με στρατιωτικές πηγές, το Ισραήλ τα τελευταία χρόνια έχει μεταφέρει τεράστιους όγκους δεδομένων –συμπεριλαμβανομένων ευαίσθητων πληροφοριών και στοιχείων για Παλαιστίνιους υπό κατοχή– στα data centers της Amazon.

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Το μεγάλο αυτό αρχείο φωτογραφιών μεταφέρθηκε σε data center της Amazon κοντά στο Τελ Αβίβ από τμήμα γνωστό ως Rolling Stone, το οποίο ανήκει σε στρατιωτική μονάδα λογισμικού.

Το συγκεκριμένο τμήμα πήρε το όνομά του από σύστημα που χρησιμοποιείται ευρέως από τον ισραηλινό στρατό ως κεντρικό αποθετήριο πληροφοριών για τους Παλαιστινίους στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

Την περίοδο εκείνη, το τμήμα εξερευνούσε τη χρήση τεχνολογιών αναγνώρισης προσώπου για την ανάλυση του εκτεταμένου φωτογραφικού αρχείου που διαθέτει, σύμφωνα με αρκετές πηγές με γνώση του αντικειμένου.

Μετά την εισβολή στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023, ο ισραηλινός στρατός συνέλεγε συστηματικά εικόνες Παλαιστινίων που περνούσαν από σημεία ελέγχου, συχνά μετά από αναγκαστικό εκτοπισμό λόγω των βομβαρδισμών.

Δεν είναι σαφές αν οι 3,5 εκατομμύρια εικόνες που ανέβηκαν στο Rekognition προέρχονται από αυτά τα σημεία ελέγχου, τα οποία λειτουργούσαν ως πρόχειρα σημεία επιτήρησης.

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Ωστόσο, στρατιωτική πηγή με γνώση των προσπαθειών αναγνώρισης προσώπου στα σημεία ελέγχου ανέφερε ότι η cloud υποδομή της Amazon χρησιμοποιήθηκε εξαιτίας του «πολύ μεγάλου όγκου» εικόνων που συλλέγονταν στα σημεία αυτά.

Το Ισραήλ χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου, ειδικά στη Δυτική Όχθη. Η σάρωση προσώπων είναι συνηθισμένη στα σημεία ελέγχου, ενώ Ισραηλινοί στρατιώτες χρησιμοποιούν ειδικές εφαρμογές κινητών για τη συλλογή εικόνων Παλαιστινίων.

Στα αρχικά στάδια της εκστρατείας στη Γάζα, το Ισραήλ αξιοποίησε το Rekognition για την αναγνώριση ομήρων από την επίθεση ενόπλων υπό την ηγεσία της Χαμάς στη νότια χώρα στις 7 Οκτωβρίου 2023. Επιπλέον, αναγνώριση προσώπου χρησιμοποιήθηκε για τον εντοπισμό ατόμων που θεωρούνταν ύποπτα ως μαχητές.

Προηγούμενα ρεπορτάζ έχουν καταγράψει πειραματισμούς του στρατού με εμπορικά διαθέσιμη τεχνολογία στη Γάζα, για την ανίχνευση προσώπων σε πλήθη και σε πλάνα drone, με αποτέλεσμα –σε ορισμένες περιπτώσεις– την εσφαλμένη στοχοποίηση πολιτών.

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Τα νέα έγγραφα αποκαλύπτουν τη χρήση της τεχνολογίας της Amazon από τον ισραηλινό στρατό όχι μόνο για πειράματα με αναγνώριση προσώπου αλλά και για μια ευρύτερη μεταφορά δεδομένων στους servers της Amazon Web Services (AWS).

Επιπλέον, φωτίζουν το είδος των δεδομένων που μεταφέρονται στο cloud και το πώς η υποδομή AWS στηρίζει τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Παλαιστινίων, που συνήθως συγκεντρώνονται χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Τα αρχεία δείχνουν ότι οι δεσμοί μεταξύ AWS και ισραηλινού στρατού ενισχύθηκαν την περίοδο που το Ισραήλ κατηγορείται για σοβαρά εγκλήματα στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας – κατηγορία που το Ισραήλ αρνείται, αλλά υποστηρίζεται από σχετική επιτροπή του ΟΗΕ, ισραηλινές οργανώσεις και ειδικούς.

Εκπρόσωπος της AWS δήλωσε ότι η εταιρεία δεν έχει «ορατότητα» στα δεδομένα των πελατών της και δεν σχολιάζει τις σχέσεις της χωρίς τη συναίνεσή τους.

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Στρατιωτική χρήση cloud και τεχνητής νοημοσύνης

Στις αρχές του 2024, μικρή ομάδα Ισραηλινών στρατιωτών εργαζόταν από τα γραφεία της AWS στο Τελ Αβίβ, στον 28ο όροφο ενός από τους ψηλότερους ουρανοξύστες της χώρας.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, οι στρατιώτες εξερευνούσαν τρόπους αξιοποίησης της cloud υποδομής της εταιρείας για την αποτελεσματικότερη λειτουργία προγράμματος αναγνώρισης προσώπου στη Γάζα.

Δεν είναι σαφές αν το έργο τους τέθηκε σε πλήρη λειτουργία ή αν σχετιζόταν με τις 3,5 εκατομμύρια εικόνες που μεταφορτώθηκαν στο Rekognition. Ωστόσο, η παρουσία τους στα γραφεία της AWS υπογραμμίζει τη στενή σχέση μεταξύ του ισραηλινού στρατού και του παρόχου cloud.

Εκπρόσωπος της AWS ανέφερε ότι οι πελάτες της επισκέπτονται τα γραφεία για ενημερώσεις και συναντήσεις, απορρίπτοντας οποιονδήποτε υπαινιγμό περί διαφορετικής φύσης των επισκέψεων αυτών.

Η βάση της σχέσης Ισραήλ – Amazon είναι το ευρύ συμβόλαιο Project Nimbus του 2021. Στο πλαίσιο αυτού, AWS και Google παρέχουν cloud υπηρεσίες σε πληθώρα κρατικών και στρατιωτικών φορέων.

Σύμφωνα με προηγούμενη αποκάλυψη, το συμβόλαιο Nimbus περιλαμβάνει όρους που απαγορεύουν στους αμερικανικούς κολοσσούς να περιορίσουν ή να αναστείλουν τη χρήση υπηρεσιών cloud από το Ισραήλ, ακόμη και σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης.

Αυτό θα απέτρεπε μονομερείς ενέργειες όπως εκείνη της Microsoft το 2023, όταν διέκοψε την πρόσβαση του ισραηλινού στρατού σε τεχνολογία μαζικής επιτήρησης που είχε αποκαλυφθεί από τον Guardian.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας Nimbus, η AWS άνοιξε νέα data centers στο Ισραήλ στις αρχές του 2023, διευκολύνοντας τη μεταφορά δεδομένων από κυβερνητικούς και στρατιωτικούς servers, καθώς και από data centers της AWS στην Ιρλανδία.

Βασικό στοιχείο του συμβολαίου ήταν η υποχρέωση της AWS να προσφέρει στον ισραηλινό στρατό πρόσβαση σε απομονωμένο τμήμα των data centers της στο Τελ Αβίβ, με ενισχυμένα μέτρα ασφάλειας.

Το απομονωμένο αυτό τμήμα, όπου αποθηκεύονται ευαίσθητα δεδομένα επιχειρήσεων και πληροφοριών, χαρακτηρίζεται ως «walled garden».

Η εξάρτηση του ισραηλινού στρατού από την AWS αντικατοπτρίζει τη στροφή προς αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες για την κάλυψη των αναγκών πολέμου με ευέλικτη αποθήκευση, υπολογιστική ισχύ και υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης.

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στη στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα έχει τεθεί υπό νέα κριτική, ειδικά μετά την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ NAZA για την απομακρυσμένη επιτήρηση και θανάτους Παλαιστινίων αμάχων.

Η βάση δεδομένων Rolling Stone και το πρόγραμμα αναγνώρισης προσώπου

Το τμήμα Rolling Stone συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους στρατιωτικούς πελάτες της AWS, σύμφωνα με τα έγγραφα. Η χρήση του Rekognition στις αρχές του 2024 για την ανάλυση 3,5 εκατομμυρίων εικόνων έγινε αφού είχε προηγηθεί επέκταση της χρήσης των προϊόντων και υπηρεσιών AWS για αποθήκευση και ανάλυση δεδομένων.

Τα αρχεία δείχνουν ότι το τμήμα μετέφερε μεγάλο όγκο δεδομένων στο απομονωμένο τμήμα της AWS καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023. Στρατιωτική πηγή που συμμετείχε στη διαδικασία ανέφερε ότι υπήρχε σχέδιο μεταφοράς όλων των βάσεων δεδομένων από τους στρατιωτικούς servers στο cloud της AWS.

Όπως σημείωσε η ίδια πηγή: «Το σχέδιο [στο Rolling Stone] ήταν να μεταφέρουμε φωτογραφίες, βίντεο, όλη την εμπιστευτική πληροφορία – τα πάντα.»

Εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) δήλωσε ότι ο στρατός «δεν προτίθεται να σχολιάσει υπηρεσίες ή συνεργασίες που αφορούν επιχειρησιακές ανάγκες».

Το τμήμα Rolling Stone διαχειρίζεται εκτενείς βάσεις δεδομένων με στοιχεία για Παλαιστινίους, συμπεριλαμβανομένου του ομώνυμου συστήματος που χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες από τον στρατό. Το σύστημα ενημερώνεται διαρκώς με προσωπικά και οικογενειακά στοιχεία, περιουσιακά δεδομένα, πληροφορίες για διελεύσεις σημείων ελέγχου, άδειες εργασίας και ποινικό μητρώο.

Στρατιώτης που κατέθεσε στην οργάνωση Breaking the Silence το 2016 χαρακτήρισε το Rolling Stone ως «ένα μηχανογραφημένο σύστημα όπου συγκεντρώνεται κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο του παλαιστινιακού άμαχου πληθυσμού».

Λόγω του ελέγχου των ισραηλινών αρχών στα μητρώα πληθυσμού της Γάζας και της Δυτικής Όχθης, το τμήμα Rolling Stone έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια φωτογραφίες Παλαιστινίων, τραβηγμένες για τα δελτία ταυτότητας που εκδίδονται σε κάθε κάτοικο στα 16 του χρόνια.

Πηγές με γνώση του αντικειμένου αναφέρουν ότι οι εικόνες αυτές χρησιμοποιούνται συστηματικά σε προγράμματα αναγνώρισης προσώπου, όπως το Blue Wolf – μια εφαρμογή που χρησιμοποιούν οι στρατιώτες στη Δυτική Όχθη για να σκανάρουν πρόσωπα και να ελέγχουν αν κάποιος έχει χαρακτηριστεί ύποπτος για σύλληψη.

Στη Γάζα, σε προσωρινά σημεία ελέγχου που στήθηκαν μετά την εισβολή, κάμερες κατέγραφαν τα πρόσωπα των Παλαιστινίων που πλησίαζαν, ενώ η αναγνώριση προσώπου χρησιμοποιούνταν για την ταυτοποίησή τους με εικόνες του Rolling Stone, σύμφωνα με πηγές.

Τα σημεία ελέγχου έγιναν διαβόητα ως τόποι όπου άνθρωποι σταματούσαν και συλλαμβάνονταν. Πολλοί κρατούνταν από τις ισραηλινές αρχές χωρίς επικοινωνία, γεγονός που ισοδυναμεί με εξαφανίσεις, όπως έχουν καταγράψει φορείς του ΟΗΕ και οργανώσεις δικαιωμάτων.

Έγγραφα δείχνουν ότι η τεχνολογία cloud της AWS χρησιμοποιήθηκε κατά διαστήματα το 2024 για να στηρίξει τη λειτουργία των σημείων ελέγχου. Στρατιωτικοί ανέφεραν ότι τα σημεία αυτά αποκαλούνταν από τους Ισραηλινούς στρατιώτες Nakaz – λέξη που στα εβραϊκά σημαίνει αποστράγγιση.