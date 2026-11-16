Οι γονείς του βρέφους 18 μηνών αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι με εντολή του εισαγγελέα

Σε κατάσταση πένθους έχει περιέλθει η τοπική κοινωνία της Νέας Αλικαρνασσού στην Κρήτη, ύστερα από την απώλεια ενός βρέφους 18 μηνών που κατανάλωσε βενζίνη. Οι γονείς του παιδιού τελούν υπό κράτηση, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο, την ώρα που οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες γύρω στις 6 το απόγευμα. Σύμφωνα με όσα ισχυρίζονται οι γονείς, το βρέφος βρισκόταν στο μπάνιο του σπιτιού μαζί με τη μητέρα του, η οποία το έχασε από την προσοχή της για λίγα δευτερόλεπτα. Στο διάστημα αυτό το παιδί άνοιξε το ντουλάπι κάτω από τον νιπτήρα, πήρε ένα μπουκάλι με καθαρή βενζίνη και ήπιε.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η μητέρα αντιλήφθηκε το γεγονός πολύ γρήγορα, ωστόσο το παιδί λιποθύμησε και έχασε τις αισθήσεις του. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και το βρέφος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου χωρίς σφυγμό. Εκεί οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες, του έγινε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και το παιδί επανήλθε.

Στη συνέχεια εισήχθη στη μονάδα αναζωογόνησης και στην παιδιατρική κλινική, όπου οι γιατροί συνέχισαν τον αγώνα. Το παιδί δεν τα κατάφερε και κατέληξε πριν από τα μεσάνυχτα.

Οι δύο γονείς κρατούνται ακόμη. Η σύλληψή τους για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο αποτελεί, σύμφωνα με πληροφορίες, τυπική διαδικασία, και αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι με εντολή του εισαγγελέα.