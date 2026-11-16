ΗΠΑ: Συνεχίστηκε για τρίτη ημέρα το αεροπορικό χάος – Επηρεάστηκαν πάνω από 11.500 πτήσεις

Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι αν και απέδωσε την κατάρρευση του συστήματος σε έναν δρομολογητή στο Αρκάνσας που «πλημμύρισε» το δίκτυο με εσφαλμένα σήματα κατά την αναβάθμιση

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίστηκαν οι αναταράξεις στις αερομεταφορές των ΗΠΑ, με περισσότερες από 11.500 πτήσεις να επηρεάζονται συνολικά την Κυριακή 15 Nοεμβρίου, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες έδιναν αγώνα δρόμου για να επαναφέρουν τα προγράμματά τους μετά το γενικό «στοπ» της Παρασκευής. Παρά την ταλαιπωρία, ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι τα δρομολόγια θα επιστρέψουν στην κανονικότητα εντός της Δευτέρας.

Το μπλακ άουτ της Παρασκευής, όταν η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) διέταξε την καθήλωση όλων των πτήσεων για περίπου τεσσερισήμισι ώρες ενώ περισσότερα από 3.500 αεροσκάφη βρίσκονταν ήδη στον αέρα, προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις και εκτός αμερικανικών συνόρων, επηρεάζοντας πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Χιλιάδες ταξιδιώτες εγκλωβίστηκαν για ώρες μέσα στα αεροσκάφη ή κοιμήθηκαν στα πατώματα των αεροδρομίων αναζητώντας λύση από τις αεροπορικές εταιρείες.

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US air travel disruptions continued for a third day with more than 11,500 flights affected, but Secretary of Transportation Sean Duffy predicted a return to normalcy even as airlines scrambled to get back on schedule following a systemwide ground stop https://t.co/vvSKuk8za1— RTÉ News (@rtenews) November 16, 2026

Ένας δρομολογητής στο Αρκάνσας «πλημμύρισε» το δίκτυο

Ενώ οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της βλάβης βρίσκονται σε εξέλιξη, ο Σον Ντάφι αποκάλυψε πως η απόφαση για το γενικό «στοπ» ελήφθη έπειτα από κατάρρευση σε βασικό σύστημα επικοινωνίας μεταξύ ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και πιλότων.

Όπως εξήγησε, ένας δρομολογητής (router) υπολογιστών, ο οποίος εγκαταστάθηκε στο Ελ Ντοράντο του Αρκάνσας στο πλαίσιο αναβάθμισης από καλώδια χαλκού σε οπτικές ίνες, άρχισε να εκπέμπει εσφαλμένα σήματα, «πλημμυρίζοντας» το δίκτυο.

«Ας μη λέμε ψέματα ο ένας στον άλλον. Πρέπει να επενδύσουμε σε ένα δίκτυο που έχει παραμεληθεί επί δεκαετίες», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών στην εκπομπή Meet The Press του NBC, προειδοποιώντας ότι τα προβλήματα θα συνεχιστούν μέχρι να υπάρξει ριζικός εκσυγχρονισμός.

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Piles of unclaimed suitcases fill the baggage area at Ronald Reagan Washington National Airport on Sunday, as US air travel continues to recover from a nationwide FAA ground stop on Friday that halted nearly all departing flights for almost five hours. https://t.co/9cmNhxx0JW— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 16, 2026

Παρέμβαση Τραμπ και προειδοποιήσεις ειδικών

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Κυριακή το Κογκρέσο, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, να εγκρίνει άμεσα πρόσθετα κονδύλια για τον πλήρη εκσυγχρονισμό των υποδομών. «Θα είναι το καλύτερο σύστημα στον κόσμο. Μεγάλο μέρος του σημερινού συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας είναι 50 ετών – Γελοίο! Έχουμε ήδη ξεκινήσει τη δουλειά, αλλά πρέπει να γίνει μονομιάς, όχι με το σταγονόμετρο», έγραψε.

Την κρισιμότητα της κατάστασης επιβεβαιώνουν και ειδικοί της αεροπορίας, επισημαίνοντας πως οι ΗΠΑ εξακολουθούν να βασίζονται σε απαρχαιωμένες τεχνολογίες. Ο αναλυτής αεροπορικών θεμάτων Μάιλς Ο’Μπράιεν παρομοίασε μάλιστα στο BBC το αμερικανικό σύστημα με «ένα σπίτι έτοιμο προς κατεδάφιση», σημειώνοντας ότι αφέθηκε να παρακμάσει επικίνδυνα.

Thousands of US flights still cancelled or delayed two days after grounding of planes nationwide https://t.co/n17acyNYRT — BBC News (UK) (@BBCNews) November 16, 2026