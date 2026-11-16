Ελλάδα – Σερβία: Πού και πότε θα δείτε την αναμέτρηση της «γαλανόλευκης» που μπορεί να δώσει πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς χρειάζεται τη νίκη για να φτάσει τους 11 βαθμούς και να διεκδικήσει την πρόκριση, η οποία θα εξασφαλιστεί εφόσον η Γερμανία δεν νικήσει την Ολλανδία

Να αφήσει πίσω της τη βαριά ήττα με 7-0 από την Ολλανδία και να κλείσει με θετικό αποτέλεσμα τις υποχρεώσεις της στη League A του Nations League θέλει η Εθνική Ελλάδας, η οποία υποδέχεται τη Σερβία τη Δευτέρα (16/11, 21:45) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς καλείται να βγάλει αντίδραση μετά το αποτέλεσμα του Άμστερνταμ, γνωρίζοντας πως η νίκη αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να διατηρήσει τις ελπίδες της για πρόκριση στα προημιτελικά.

Η ήττα από τους Ολλανδούς ήταν η πρώτη για την Ελλάδα στον δεύτερο όμιλο της League A και ήρθε με ιδιαίτερα βαρύ σκορ, έπειτα από μια πολύ καλή πορεία στις τέσσερις προηγούμενες αγωνιστικές. Η Εθνική έχει πλέον μπροστά της ένα παιχνίδι με ξεκάθαρη βαθμολογική σημασία, καθώς δεν αρκεί μόνο να παρουσιαστεί καλύτερη αγωνιστικά, αλλά χρειάζεται και το αποτέλεσμα.

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Το 7-0 στο Άμστερνταμ και η ανάγκη για αντίδραση

Η εικόνα της Ελλάδας απέναντι στην Ολλανδία δεν είχε καμία σχέση με όσα είχε παρουσιάσει στα προηγούμενα παιχνίδια του ομίλου. Η «γαλανόλευκη» δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των γηπεδούχων και γνώρισε την πιο βαριά ήττα της πρόσφατης πορείας της, με το 7-0 να αφήνει έντονο προβληματισμό.

Ο Γιοβάνοβιτς και οι διεθνείς καλούνται τώρα να διαχειριστούν την απογοήτευση και να επικεντρωθούν στην αναμέτρηση με τη Σερβία. Η Εθνική έχει συγκεντρώσει οκτώ βαθμούς σε πέντε αγώνες, όσους και η Γερμανία, ενώ η Ολλανδία βρίσκεται στην πρώτη θέση με 11. Η Σερβία είναι τελευταία, χωρίς βαθμό.

Τα σενάρια πρόκρισης στα προημιτελικά

Η Ελλάδα χρειάζεται τη νίκη απέναντι στη Σερβία για να φτάσει τους 11 βαθμούς και να διεκδικήσει την πρόκριση. Ωστόσο, η τελική έκβαση θα εξαρτηθεί και από το αποτέλεσμα της αναμέτρησης Γερμανία – Ολλανδία. Εφόσον η Γερμανία δεν νικήσει, η Εθνική θα εξασφαλίσει την παρουσία της στα προημιτελικά. Αντίθετα, σε περίπτωση γερμανικής νίκης, η Ελλάδα θα βρεθεί σε τριπλή ισοβαθμία και δεν ευνοείται από τα κριτήρια κατάταξης.

Το ζητούμενο για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα είναι, επομένως, διπλό: να αντιδράσει μετά το βαρύ αποτέλεσμα στην Ολλανδία και να διεκδικήσει μέχρι τέλους την πρόκριση στην οκτάδα της διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση Ελλάδα – Σερβία είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις 21:45 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ALPHA και το Novasports Prime.