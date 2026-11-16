Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ματθαίου, Αποστόλου και Ευαγγελιστή, καθώς και της Αγίας Ιφιγένειας - Συνεχίζεται η νηστεία των Χριστουγέννων

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ματθαίο, μια από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες της Καινής Διαθήκης, ο οποίος εγκατέλειψε το επάγγελμα του τελώνη για να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό.

Την ονομαστική τους εορτή έχουν όσοι ονομάζονται Ιφιγένεια, Ματθαίος, Μαθιός και Ματθαιούλα. Παράλληλα, τιμάται η Αγία Ιφιγένεια η Παρθενομάρτυς, η οποία, βάσει της εκκλησιαστικής παράδοσης, συνδέεται με το ιεραποστολικό έργο του Αγίου Ματθαίου.

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Η ημέρα αυτή αποτελεί επίσης τη δεύτερη της νηστείας των Χριστουγέννων, η οποία ξεκίνησε στις 15 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 24 Δεκεμβρίου.

Ο τελώνης που έγινε Απόστολος

Ο Άγιος Ματθαίος υπήρξε ένας από τους Δώδεκα Αποστόλους και, σύμφωνα με την παράδοση, ο συγγραφέας του πρώτου Ευαγγελίου. Πριν την κλήση του, εργαζόταν ως εισπράκτορας φόρων στην περιοχή της Καπερναούμ. Εκείνη την περίοδο, οι τελώνες αντιμετωπίζονταν με δυσπιστία από την ιουδαϊκή κοινωνία, καθώς συνεργάζονταν με το ρωμαϊκό φορολογικό σύστημα και συχνά εμπλέκονταν σε οικονομική εκμετάλλευση. Η κλήση του περιγράφεται λιτά στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο: ο Ιησούς τον βλέπει στο τελωνείο και του απευθύνει το «Ἀκολούθει μοι» – «Ακολούθησέ με». Εκείνος ανταποκρίνεται άμεσα, εγκαταλείποντας τον προηγούμενο βίο του.

Μετά την κλήση του, ο Ιησούς δειπνεί με τελώνες και ανθρώπους που θεωρούνταν αμαρτωλοί, προκαλώντας την αντίδραση των Φαρισαίων. Ο Ιησούς απαντά: «Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ᾽ οἱ κακῶς ἔχοντες», δηλαδή «Δεν έχουν ανάγκη από γιατρό οι υγιείς, αλλά οι άρρωστοι», υπογραμμίζοντας τη σημασία του ελέους και της μετάνοιας.

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Το Ευαγγέλιο και η ιεραποστολή

Το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κατέχει την πρώτη θέση στην Καινή Διαθήκη. Παρόλο που η παράδοση αποδίδει τη συγγραφή στον Απόστολο, η σύγχρονη βιβλική έρευνα εξετάζει διαφορετικές προσεγγίσεις για την πατρότητα και τη χρονολόγηση του κειμένου. Περιλαμβάνει την Επί του Όρους Ομιλία, τους Μακαρισμούς και την Κυριακή Προσευχή. Στην εικονογραφία, ο Ευαγγελιστής συμβολίζεται συχνά με μορφή ανθρώπου ή αγγέλου λόγω της γενεαλογίας του Ιησού που καταγράφει. Μετά την Πεντηκοστή, ο Ματθαίος αφιερώθηκε στη διάδοση του Χριστιανισμού σε περιοχές εκτός Παλαιστίνης, υπομένοντας, κατά την παράδοση, μαρτυρικό θάνατο.

Η Αγία Ιφιγένεια

Η Αγία Ιφιγένεια συνδέεται με τη δράση του Αποστόλου Ματθαίου. Σύμφωνα με μεταγενέστερες αφηγήσεις, ήταν πριγκίπισσα σε αφρικανική περιοχή που ασπάστηκε τον Χριστιανισμό μέσω της διδασκαλίας του Αποστόλου. Επέλεξε την παρθενία και την άσκηση, παραμένοντας σταθερή στην πίστη της παρά τις πιέσεις που φέρεται να δέχθηκε. Τα ιστορικά δεδομένα για τη ζωή της είναι περιορισμένα και οι σχετικές διηγήσεις εντάσσονται κυρίως στη μεταγενέστερη αγιολογική παράδοση.