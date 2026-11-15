Ο γνωστός σκηνοθέτης αποκάλυψε ότι είχε συναντηθεί δύο με τρεις φορές με τον τραγουδιστή και εξέταζε σοβαρά το ενδεχόμενο να συνεργαστούν σε νέα τηλεοπτική σειρά

Μια άγνωστη μέχρι σήμερα πτυχή της σχέσης του με τον Γιώργο Μαζωνάκη αποκάλυψε ο Πάνος Κοκκινόπουλος, ο οποίος αποκάλυψε ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής ήθελε από μικρός να γίνει ηθοποιός και είχε εκφράσει την επιθυμία του να δοκιμαστεί στην υποκριτική.

Ο γνωστός σκηνοθέτης, μιλώντας στην εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» και την Πένυ Καβέτσου, αποκάλυψε ότι είχε συναντηθεί δύο με τρεις φορές με τον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς σκεφτόταν σοβαρά να του προτείνει έναν ρόλο στη νέα τηλεοπτική σειρά που ετοιμάζει.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ωστόσο, η συνεργασία που είχε αρχίσει να σχεδιάζει δεν προχώρησε, με τον ίδιο να εκφράζει τη λύπη του για την απώλεια του τραγουδιστή.

«Δεν θα έκανα επεισόδιο την υπόθεση θανάτου του Μαζωνάκη, όπως δεν έκανα τον Σεργιανόπουλο επεισόδιο, που είχα δουλέψει μαζί του. Έτσι και ο Μαζωνάκης ήταν πολύ συμπαθητικός άνθρωπος, είχε έρθει στο γραφείο μου δύο-τρεις φορές και ήθελε να παίξει», ανέφερε αρχικά ο Πάνος Κοκκινόπουλος.

Όπως εξήγησε, ο τραγουδιστής τού είχε εκμυστηρευτεί ότι το πραγματικό του όνειρο ήταν να γίνει ηθοποιός και όχι τραγουδιστής.

«Μου έλεγε ότι πάντα ήθελε να γίνει ηθοποιός και όχι τραγουδιστής, ήταν το όνειρό του. Το σκεφτόμουν σοβαρά. “Έφυγε” άδικα και τζάμπα τελείως. Το συζητούσαμε για την Αλίκη. Δεν του το είχα πει. Τον ήθελα για μία πιο μόνιμη κατάσταση. Είχα την αίσθηση ότι θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ καλός», αποκάλυψε χαρακτηριστικά.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Τα σχέδια του Πάνου Κοκκινόπουλου για τον «Κόκκινο κύκλο»

Ο σκηνοθέτης αναφέρθηκε και στα επόμενα επαγγελματικά του βήματα, αποκαλύπτοντας ότι ετοιμάζει μια νέα σειρά οκτώ επεισοδίων.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έχει δεχτεί πρόταση από τηλεοπτικό σταθμό για την επιστροφή του «Κόκκινου κύκλου» το 2027, αυτή τη φορά μέσα από 12 τηλεταινίες, οι οποίες θα προβληθούν στη διαδικτυακή πλατφόρμα του καναλιού.

Τι είπε για τις υποθέσεις Πισπιρίγκου, Μουρτζούκου και Καρολάιν

Ο Πάνος Κοκκινόπουλος μίλησε ακόμη για εγκληματικές υποθέσεις που θα μπορούσαν να αποτελέσουν έμπνευση για μια κινηματογραφική ή τηλεοπτική παραγωγή, ξεκαθαρίζοντας ότι υπάρχουν ιστορίες με τις οποίες δεν θα ήθελε να ασχοληθεί.

Ειδικότερα, απέκλεισε το ενδεχόμενο να μεταφέρει στη μικρή ή τη μεγάλη οθόνη την υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου, εξηγώντας ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί ιστορίες που αφορούν την κακοποίηση παιδιών.

Αντίθετα, χαρακτήρισε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα την υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου, εκτιμώντας ότι θα μπορούσε να αποτελέσει το υλικό για μια κινηματογραφική ταινία, με επίκεντρο και την κακοποίηση που, όπως έχει αναφερθεί, υπέστη η ίδια.

Διαφήμιση

«Ποτέ δεν θα έκανα ιστορίες με παιδιά, δεν μπορώ την παιδική κακοποίηση. Γι’ αυτό όποτε κάναμε ιστορίες βασισμένες σε κακοποιήσεις παιδιών, τα κάναμε εφήβους. Για πλάκα είχα πει ότι θα το κάνω. Η υπόθεση Μουρτζούκου είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα, γιατί έχει να κάνει με την κακοποίηση της ίδιας, και πώς γίνεται μέρος του προβλήματος. Θα μπορούσε να γίνει μια ωραία ταινία», σημείωσε.

Τέλος, αναφέρθηκε και στη δολοφονία της Καρολάιν από τον σύζυγό της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, αποκαλύπτοντας ότι θα τον ενδιέφερε να προσεγγίσει κινηματογραφικά την υπόθεση, αλλάζοντας εντελώς την εξέλιξή της.

«Θα έκανα την υπόθεση της Καρολάιν, αλλά ανάποδα, θα ζούσε εκείνη και θα πέθαινε ο πιλότος», είπε χαρακτηριστικά.