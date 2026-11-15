Η δημοτική αρχή Ιεράπετρας αρνήθηκε να επιτρέψει τη μεταφορά τους στον χώρο της ΑΓΡΕΞ, που χρησιμοποιείται για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών

Σε ανοιχτό δημόσιο χώρο, στα κιόσκια της παραλιακής πλατείας της Ιεράπετρας, αναμένεται να περάσουν τη νύχτα περίπου 40 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν το απόγευμα της Κυριακής (15/11) στο Κουφονήσι Λασιθίου. Η εξέλιξη αυτή προέκυψε μετά την άρνηση της δημοτικής αρχής να επιτρέψει τη μεταφορά τους στον χώρο της ΑΓΡΕΞ, που χρησιμοποιείται για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται το radiolasithi.gr, οι περίπου 40 άνθρωποι εντοπίστηκαν σε περιοχή ευθύνης του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας, το οποίο μετά την άρνηση του Δήμου, αναγκάστηκε να αναζητήσει εναλλακτική λύση για τη μεταφορά και την ταυτοποίησή τους.

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Το περιστατικό σημειώθηκε, ενώ στην Ιεράπετρα βρίσκονταν ο δήμαρχος Σητείας, Γιώργος Ζερβάκης και ο βουλευτής Λασιθίου της ΝΔ, Γιάννης Πλακιωτάκης, για τις αθλητικές εκδηλώσεις των Νεστορείων, που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας.

Οι δύο ενημερώθηκαν για την άφιξη των μεταναστών, ενώ από την πλευρά της δημοτικής αρχής Ιεράπετρας ζητήθηκε από τον κ. Ζερβάκη να αναλάβει ο Δήμος Σητείας τη φιλοξενία τους, με το σκεπτικό ότι είχαν εντοπιστεί σε περιοχή της δικής του διοικητικής αρμοδιότητας. Το αίτημα προκάλεσε την αποχώρηση του δημάρχου Σητείας από τη διοργάνωση.

Παρέμβαση του εισαγγελέα και μεταφορά στα κιόσκια της παραλίας

Μετά την άρνηση του Δήμου Ιεράπετρας, το Λιμεναρχείο επικοινώνησε με τον εισαγγελέα Λασιθίου, προκειμένου να δοθούν διευκρινίσεις για το νομικό καθεστώς που πρέπει να εφαρμοστεί, καθώς το Κουφονήσι υπάγεται στην περιοχή ευθύνης του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας και όχι εκείνου της Σητείας.

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Στη συνέχεια, ο λιμενάρχης έδωσε εντολή να μεταφερθούν οι μετανάστες στα κιόσκια της παραλιακής πλατείας, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα ούτε το απαραίτητο προσωπικό για να πραγματοποιηθεί η διαδικασία ταυτοποίησης στο Κουφονήσι ή σε κάποια παραλία.

Στο νησί βρίσκεται ήδη ένα σκάφος του Λιμενικού, ενώ αναμένεται να αποσταλεί και δεύτερο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταφορά των περίπου 40 ανθρώπων στην Ιεράπετρα.

Παράλληλα, το Λιμεναρχείο πρόκειται να ζητήσει τη συνδρομή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την εξασφάλιση ειδών πρώτης ανάγκης, ώστε να καλυφθούν τουλάχιστον οι βασικές ανάγκες των μεταναστών κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Παραμένει, ωστόσο, άγνωστο εάν η δημοτική αρχή θα συνδράμει τελικά στην αντιμετώπιση της κατάστασης, μέχρι να υπάρξει νέος σχεδιασμός το πρωί της Δευτέρας.

Περίπου 100 άτομα βρίσκονται ήδη στην ΑΓΡΕΞ

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι τοπικές αρχές στη διαχείριση των μεταναστευτικών αφίξεων στην περιοχή.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στον χώρο της ΑΓΡΕΞ βρίσκονται ήδη περίπου 100 άτομα, ενώ η δημοτική αρχή αρνείται να διαθέσει τον χώρο για την προσωρινή φιλοξενία και των νέων αφίξεων.

Την ίδια ώρα, η πρόταση να αναλάβει τη φιλοξενία τους ο γειτονικός Δήμος Σητείας, η ανάγκη προσφυγής του Λιμεναρχείου στον εισαγγελέα και η αναζήτηση βοήθειας από τον Ερυθρό Σταυρό αποτυπώνουν το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί.

Έτσι, περίπου 40 άνθρωποι που εντοπίστηκαν στο Κουφονήσι αναμένεται να περάσουν τη νύχτα σε υπαίθριο χώρο στο κέντρο της Ιεράπετρας, μέχρι να αποφασιστεί το πρωί της Δευτέρας πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση.