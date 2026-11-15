Το κατώφλι του πρωθυπουργικού γραφείου στο Μέγαρο Μαξίμου αναμένεται να περάσουν στις 13:00 της Δευτέρας έξι δήμαρχοι του Βορείου Τομέα Αθηνών, έπειτα από την επιστολή διαμαρτυρίας που απέστειλαν προς τη κυβέρνηση, αμφισβητώντας τον προτεινόμενο σχεδιασμό για τον καθορισμό των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (ΖΥΣ) στις περιοχές τους και ζητώντας την άμεση αναθεώρησή του.

Η πρωτοβουλία του πρωθυπουργού να ανοίξει τις πόρτες του Μεγάρου Μαξίμου έρχεται ως άμεση απάντηση στις έντονες πιέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για το μέλλον της οικιστικής φυσιογνωμίας των βορείων προαστίων.

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Οι δήμαρχοι Κηφισιάς, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Νέας Ιωνίας, Παπάγου-Χολαργού, Φιλοθέης-Ψυχικού και Χαλανδρίου συγκρότησαν ένα κοινό μέτωπο, εκπροσωπώντας περιοχές που ήδη αντιμετωπίζουν σημαντική πληθυσμιακή και οικιστική πίεση.

Στην κοινή τους παρέμβαση, οι έξι δήμαρχοι ζητούν την ολοκληρωτική απόσυρση του τρέχοντος σχεδίου μεταφοράς συντελεστή δόμησης. Παράλληλα, καταγγέλλουν τη διαδικασία επιλογής των περιοχών υποδοχής ως απολύτως προβληματική και επισημαίνουν ότι ο σχεδιασμός στερείται της απαραίτητης επιστημονικής και πολεοδομικής τεκμηρίωσης, αδιαφορώντας για τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής.

Υποδομές στα όριά τους

Οι δήμαρχοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι οι πόλεις τους αδυνατούν πλέον να απορροφήσουν οποιαδήποτε επιπλέον οικοδομική δραστηριότητα. Στην κοινή τους τοποθέτηση καθίσταται σαφές ότι οι υφιστάμενες υποδομές, όπως το οδικό δίκτυο, τα δίκτυα αποχέτευσης και απορροής ομβρίων υδάτων, αλλά και οι διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης «βρίσκονται ήδη στα όριά τους».

Η ανησυχία είναι διάχυτη ότι τυχόν εφαρμογή των προτεινόμενων Ζωνών Υποδοχής θα πυροδοτήσει μόνιμο κυκλοφοριακό χάος, θα επιβαρύνει τις δημόσιες υπηρεσίες και θα υποβαθμίσει δραματικά την καθημερινότητα των πολιτών.