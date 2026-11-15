Εάν η Εσθονία σκοπεύει πράγματι να κλείσει τα σύνορά της με τη Ρωσία, αυτό θα αποτελέσει άλλη μια εκδήλωση ρωσοφοβίας

Εάν η Εσθονία σκοπεύει πράγματι να κλείσει τα σύνορά της με τη Ρωσία, αυτό θα αποτελέσει άλλη μια εκδήλωση ρωσοφοβίας, δήλωσε την Κυριακή η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Η Ζαχάροβα ανέφερε ότι εάν η Εσθονία προχωρήσει στο κλείσιμο των συνόρων της με τη Ρωσία, αυτό θα αποτελέσει «άλλη μια εκδήλωση ρωσοφοβίας». Όπως δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, «...Εάν αυτά είναι τα πραγματικά τους σχέδια, τότε αυτά εντάσσονται σε ένα ακόμη κύμα επιθετικής και ανεξέλεγκτης ρωσοφοβίας».

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Οι δηλώσεις της ήρθαν ως απάντηση στον Εσθονό υπουργό Εξωτερικών Μάργκους Τσάκνα, ο οποίος την Κυριακή ανακοίνωσε πως η Εσθονία θα προχωρήσει στο κλείσιμο όλων των συνοριακών περασμάτων με τη Ρωσία από την 1η Δεκεμβρίου.

Επιπλέον, ο Εσθονός πρωθυπουργός Κρίστεν Μίχαλ συνέδεσε την υπόθεση με την ευρύτερη ρωσική δραστηριότητα στην Ευρώπη, υπογραμμίζοντας ότι: «πρόκειται για μέρος του ευρύτερου υβριδικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ευρώπης, με στόχο τη μείωση της στήριξης προς την Ουκρανία και την άσκηση πίεσης στη Ρωσία».

Η απόφαση αυτή ακολουθεί φερόμενη απόπειρα δολιοφθοράς σε εσθονική αμυντική εταιρεία, για την οποία το Ταλίν επέρριψε την ευθύνη στη Μόσχα.