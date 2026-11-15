Το μικρό παιδί φέρεται να εντόπισε ένα μπουκάλι με βενζίνη και να άρχισε να πίνει από το περιεχόμενό του, προτού η μητέρα του προλάβει να αντιδράσει και να του το απομακρύνει

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα εκτυλίχθηκε η τραγωδία στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου, όπου ένα παιδί ηλικίας μόλις ενάμιση έτους έχασε τη ζωή του, αφού φέρεται να κατάπιε βενζίνη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα «Πατρίς», το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που η μητέρα του παιδιού πήγε στον νιπτήρα για να πλύνει τα χέρια της. Εκείνη τη στιγμή, το μικρό παιδί φέρεται να εντόπισε ένα μπουκάλι με βενζίνη και να άρχισε να πίνει από το περιεχόμενό του, προτού η μητέρα του προλάβει να αντιδράσει και να του το απομακρύνει.

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Μόλις αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, η μητέρα ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο, με τους διασώστες να παρέχουν στο παιδί τις πρώτες βοήθειες και να το μεταφέρουν εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Η μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ξεκίνησε αμέσως με την άφιξή του στο νοσοκομείο. Οι γιατροί προχώρησαν σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καταφέρνοντας αρχικά να το επαναφέρουν. Στη συνέχεια, το παιδί διασωληνώθηκε και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, όπου το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το κρατήσει στη ζωή.

Ωστόσο, η κατάστασή του παρέμεινε εξαιρετικά κρίσιμη και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το μικρό παιδί δεν τα κατάφερε.

Όπως ανέφερε η διευθύντρια της ΜΕΘ Παίδων, Σταυρίνα Ηλία, το παιδί εισήχθη στη μονάδα περίπου στις 18:00, ενώ περίπου τρεις ώρες αργότερα κατέληξε.

Η τραγωδία έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια του παιδιού, με τους γονείς να βιώνουν ανείπωτο πόνο από την απώλεια του μικρού τους παιδιού.