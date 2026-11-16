Ο συνιδρυτής του διαβόητου καρτέλ της Γουαδαλαχάρα άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Γουαδαλαχάρα, στην πολιτεία Χαλίσκο, όπου νοσηλευόταν λόγω αναπνευστικών επιπλοκών

Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο Μιγκέλ Άνχελ Φέλιξ Γκαγιάρδο, ένας από τους ισχυρότερους βαρόνους των ναρκωτικών στην ιστορία του Μεξικού, γνωστός με τα προσωνύμια «Ελ Τσέφε ντε Τσέφες» (Το Αφεντικό των Αφεντικών), «Ελ Φλάκο» και «Ο Τσάρος των Ναρκωτικών».

Ο συνιδρυτής του διαβόητου καρτέλ της Γουαδαλαχάρα άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Country 2000 της Γουαδαλαχάρα, στην πολιτεία Χαλίσκο, όπου νοσηλευόταν λόγω αναπνευστικών επιπλοκών.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 80χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα την προηγούμενη Παρασκευή από τις φυλακές Puente Grande στο νοσοκομείο, καθώς παρουσίασε συμπτώματα χαμηλού κορεσμού οξυγόνου.

Ποιος ήταν ο Μιγκέλ Άνχελ Φέλιξ Γκαγιάρδο

Ο Μιγκέλ Άνχελ Φέλιξ Γκαγιάρδο γεννήθηκε το 1946 στην πόλη Κουλιακάν, στην πολιτεία Σιναλόα του Μεξικού. Πριν εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους ηγέτες του μεξικανικού οργανωμένου εγκλήματος, σπούδασε Εμπορικές Επιστήμες, χωρίς να ολοκληρώσει τις σπουδές του, καθώς εντάχθηκε στην κρατική δικαστική αστυνομία.

Στη συνέχεια έγινε σωματοφύλακας του τότε κυβερνήτη της Σιναλόα, Λεοπόλδο Σάντσεθ Σέλις, με τον οποίο διατηρούσε στενή σχέση. Μάλιστα, ο πολιτικός ήταν κουμπάρος στον γάμο του με τη Μαρία Ελβίρα Μουρίγιο.

Αφού αποχώρησε από την αστυνομία, ο Φέλιξ Γκαγιάρδο εντάχθηκε στην οργάνωση του Πέδρο Αβιλές Πέρεζ, γνωστού ως «Το Λιοντάρι της Σιέρα», ο οποίος θεωρείται ένας από τους πρωτοπόρους στη διακίνηση ναρκωτικών από το βορειοδυτικό Μεξικό προς τις ΗΠΑ.

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Κατά τη δεκαετία του 1970 μετακόμισε στη Γουαδαλαχάρα, όπου δημιούργησε και εδραίωσε μια ισχυρή εγκληματική οργάνωση μαζί με τον Ραφαέλ Κάρο Κιντέρο και τον Ερνέστο Φονσέκα Καρίγιο, γνωστό ως «Ντον Νέτο».

Το καρτέλ της Γουαδαλαχάρα εξελίχθηκε σε μία από τις πρώτες μεγάλες οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών στο Μεξικό. Η ανάπτυξή του συνέπεσε με την επέκταση των εγκληματικών δικτύων, τα οποία άρχισαν να δημιουργούν συμμαχίες με διακινητές από τις ΗΠΑ και την Κολομβία.

Ο Φέλιξ Γκαγιάρδο διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο σε αυτές τις διασυνδέσεις, ιδιαίτερα με Κολομβιανούς βαρόνους των ναρκωτικών, όπως ο Πάμπλο Εσκομπάρ, επικεφαλής του καρτέλ του Μεντεγίν.

Η μεξικανική οργάνωση αναλάμβανε σημαντικό μέρος της υλικοτεχνικής υποστήριξης για τη μεταφορά κοκαΐνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επί προεδρίας του Μιγκέλ ντε λα Μαδρίδ, το καρτέλ εδραίωσε την κυριαρχία του στις διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών στον μεξικανικό Ειρηνικό και στο λαθρεμπόριο προς τις ΗΠΑ.

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Η δολοφονία του πράκτορα της DEA που οδήγησε στη σύλληψή του

Το όνομα του Φέλιξ Γκαγιάρδο συνδέθηκε άρρηκτα με την απαγωγή, τα βασανιστήρια και τη δολοφονία του Ενρίκε «Κίκι» Καμαρένα Σαλαζάρ, μυστικού πράκτορα της αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA).

Το έγκλημα σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 1985 και προκάλεσε ισχυρές πιέσεις από την Ουάσιγκτον προς τη μεξικανική κυβέρνηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπευθύνων.

Ο Ραφαέλ Κάρο Κιντέρο συνελήφθη την ίδια χρονιά, ενώ ο Φέλιξ Γκαγιάρδο παρέμεινε ασύλληπτος μέχρι το 1989, όταν εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Γουαδαλαχάρα.

Για τη δολοφονία του Καμαρένα καταδικάστηκε σε 37 χρόνια φυλάκισης. Αργότερα του επιβλήθηκε επιπλέον ποινή 40 ετών για αδικήματα που σχετίζονταν με τη διακίνηση ναρκωτικών, την παράνομη κατοχή όπλων και τη δωροδοκία. Συνολικά, οι καταδίκες του ανέρχονταν σε 77 χρόνια κάθειρξης.

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Οι βαρόνοι των ναρκωτικών που αναδείχθηκαν μέσα από το καρτέλ της Γουαδαλαχάρα

Η επιρροή του Φέλιξ Γκαγιάρδο δεν περιορίστηκε στα χρόνια της δράσης του, καθώς η εγκληματική δομή που είχε δημιουργήσει συνέχισε να επηρεάζει το οργανωμένο έγκλημα στο Μεξικό ακόμη και μετά τη φυλάκισή του.

Μετά τη διάλυση και τον κατακερματισμό του καρτέλ της Γουαδαλαχάρα, διαφορετικές εγκληματικές οργανώσεις άρχισαν να αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο στη χώρα.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που συνδέθηκαν με εκείνη την εγκληματική δομή ήταν ο Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν και ο Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάντα, οι οποίοι στη συνέχεια ηγήθηκαν του καρτέλ της Σιναλόα.

Η πολυτάραχη διαδρομή του Φέλιξ Γκαγιάρδο πέρασε και στη λαϊκή κουλτούρα, καθώς η ζωή του αποτέλεσε αντικείμενο τηλεοπτικών σειρών και παραγωγών που καταγράφουν την ιστορία των καρτέλ ναρκωτικών στο Μεξικό.