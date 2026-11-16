Αρκάς: Καλημέρα με… λασπωμένο like και σχόλιο για την πολιτική τοξικότητα

Ο γνωστός σκιτσογράφος σχολιάζει την τρέχουσα επικαιρότητα με ένα νέο σκίτσο στο οποίο υποστηρίζει πως «Η πολιτική παράγει λάσπη. Τα σόσιαλ αναλαμβάνουν τη διανομή της»

Η καυστική πένα του Αρκά συναντά την καλημέρα της Δευτέρας!

Ένα χέρι που παραπέμπει στο γνωστό σύμβολο του like, μόνο που αυτή τη φορά είναι καλυμμένο με λάσπη, συνοδεύει τη σημερινή ατάκα του γνωστού σκιτσογράφου.

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«Η πολιτική παράγει λάσπη. Τα σόσιαλ αναλαμβάνουν τη διανομή της.»

Με το γνώριμο χιούμορ του, ο Αρκάς επιστρέφει με ένα ακόμη σκίτσο που δίνει τον δικό του τόνο στην ημέρα.