Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το ιστορικό κτήριο, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εκδηλώσεις για την 53η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, με πλήθος κόσμου να προσέρχεται για να αποτίσει φόρο τιμής στους αγώνες των φοιτητών για τη Δημοκρατία και την Ελευθερία, καταθέτοντας λουλούδια και στεφάνια.

Νικήτας Κακλαμάνης: Το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι πιο επίκαιρο παρά ποτέ

Η δήλωση του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη στο περιθώριο της κατάθεσης στεφάνου στο μνημείο του Πολυτεχνείου:

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«Η Βουλή σήμερα τιμά όλους όσους τον Νοέμβριο του 1973 ύψωσαν το ανάστημά τους απέναντι στη δικτατορία. Σε καιρούς έντονης πολιτικής αμφισβήτησης, όπου τα πολιτικά άκρα δοκιμάζουν τις αντοχές των δημοκρατικών κοινωνιών, το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι πιο επίκαιρο παρά ποτέ. Η δημοκρατία και η ελευθερία δεν είναι δεδομένες. Για την προάσπισή τους χρειάζεται αγώνας και συνεχή εγρήγορση. Και του χρόνου».

Αντιπροσωπεία της ΕΛ.Α.Σ και ο Διονύσης Τεμπονέρας κατέθεσαν στεφάνια στο μνημείο

Άννα Διαμαντοπούλου: Αυτή η μέρα, αυτός ο τόπος συμβολίζουν τους αγώνες της νέας γενιάς

«Αυτή η μέρα και αυτός ο τόπος συμβολίζουν τους αγώνες της νέας γενιάς , κάθε νέας γενιάς, κάθε εποχής για δημοκρατία και για ελευθερία. Γι’ αυτό ανήκει στους νέους» δήλωσε η Άννα Διαμαντοπούλου, καταθέτοντας στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου.

Χάρης Δούκας: Το Πολυτεχνείο είναι ένας διαρκής αγώνας

«Το Πολυτεχνείο δεν είναι μια ασπρόμαυρη ταινία. Είναι ένας διαρκής αγώνας. Η γενιά του ’73 έδωσε αγώνα για ελευθερία. Σήμερα μαζί με τη νέα γενιά παλεύουμε για μια ζωή με αξιοπρέπεια και θα τα καταφέρουμε» δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, καταθέτοντας στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου.

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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πρόσβαση

Την ίδια στιγμή, το κέντρο της Αθήνας βρίσκεται υπό αυστηρή επιτήρηση, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να πραγματοποιούν εντατικούς ελέγχους σε κρίσιμα σημεία προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή του τριημέρου, ενώ από την Κυριακή έχουν εφαρμοστεί έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Το κοινό μπορεί να εισέρχεται από την κεντρική πύλη καθώς και από τις οδούς Στουρνάρη και Τοσίτσα. Σήμερα, οι πύλες παραμένουν ανοιχτές έως τις 18:00, έχοντας ανοίξει από τις 08:30, ενώ για την Τρίτη 17 Νοέμβρη το ωράριο ορίζεται από τις 09:00 έως τις 13:00. Κατά την πρώτη ημέρα των εκδηλώσεων, η προσέλευση ήταν αυξημένη, με οικογένειες και μικρά παιδιά να επισκέπτονται τον χώρο.

Επιχειρησιακός σχεδιασμός της ΕΛ.ΑΣ.

Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες έχουν αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το ιστορικό κτήριο, με επίκεντρο τη συμβολή των οδών Πατησίων και Στουρνάρη. Στον επιχειρησιακό σχεδιασμό εντάσσονται διμοιρίες των ΜΑΤ, δυνάμεις της ΟΠΚΕ, καθώς και στελέχη της Τροχαίας και της Άμεσης Δράσης. Επιπλέον, η επιτήρηση ενισχύεται από αέρος μέσω ελικοπτέρων και drones, τα οποία μεταφέρουν συνεχή εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όπου αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. συντονίζουν τις κινήσεις σε πραγματικό χρόνο.

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Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας και θα διαρκέσουν έως τις 6 το πρωί της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου.

Πρόκειται για απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, καθώς και διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, οι οποίες πραγματοποιούνται σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες, ως εξής:

Στουρνάρη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Εξαρχείων και της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου.

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κοδριγκτώνος και Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πεζόδρομος Τοσίτσα.

Πεζόδρομος Πολυτεχνείου.

Μπουμπουλίνας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Στουρνάρη και της Λ. Αλεξάνδρας.

Τζωρτζ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Μπόταση, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Κάνιγγος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Χαλκοκονδύλη.

Σολωμού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Εξαρχείων.

Καποδιστρίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μπόταση και Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Πλατεία Εξαρχείων.

Χαλκοκονδύλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Κάνιγγος.

Αβέρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) και Μάρνη.

Βερανζέρου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κάνιγγος και Μάρνη.

Σπ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Αλεξάνδρας και της Πλ. Εξαρχείων.

Σόλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιπποκράτους και Πατούσα.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου από τις 06:00 καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από μεσημβρινές ώρες μέχρι το τέλος των εκδηλώσεων:

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλατεία Ομονοίας.

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Σταδίου.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλατεία Συντάγματος.

Β. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Αλεξάνδρας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Γέλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δορυλαίου και Π. Κόκκαλη.

Π. Κόκκαλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γέλωνος και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Δορυλαίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας.

Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς), στο τμήμα της μεταξύ της Ιεράς Οδού και της Πλ. Ομονοίας.

Αθηνάς, σε όλο το μήκος της.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθηνάς και Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς).

Τσόχα, σε όλο το μήκος της.

Σούτσου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Μαβίλη και της οδού Τσόχα.

Ζαχάρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασ. Σοφίας.

Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και της οδού Φειδιππίδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασ. Σοφίας.

Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Φειδιππίδου και Σπ. Μερκούρη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Βασ. Κων/νου.

Βασ. Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Βεντήρη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Χατζηγιάννη Μέξη στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Ηριδανού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Παπαδιαμαντοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Αιγινήτου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Παπαδιαμαντοπούλου.

Λούρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Λαμψάκου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Σεμιτέλου στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Κερασούντος, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Καρτάλη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Λυκαονίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Αγγ. Πυρρή, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Ξενίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.