«Καρφώματα» για φοροδιαφυγή: Ξεκλειδώνουν τα μπόνους έως 3.000 ευρώ μέσω Appodixi

Ποιοι, πώς και πότε θα εισπράττουν τη χρηματική αμοιβή. Πώς θα προστατεύεται η ταυτότητα των πολιτών που υποβάλλουν επώνυμες καταγγελίες.

Προ των πυλών βρίσκεται η ενεργοποίηση του μπόνους έως 3.000 ευρώ για τους πολίτες που εντοπίζουν και καταγγέλλουν φορολογικές παραβάσεις μέσω της εφαρμογής Appodixi.

Το μέτρο, αν και έχει νομοθετηθεί από τον Δεκέμβριο του 2023, παραμένει μέχρι σήμερα στα χαρτιά καθώς η εφαρμογή του είχε σκοντάψει σε δύο βασικά εμπόδια που αφορούσαν την προστασία της ταυτότητας όσων υποβάλλουν επώνυμες καταγγελίες και τη δημιουργία ενός μηχανισμού για την καταβολή των χρηματικών αμοιβών χωρίς γραφειοκρατικές εμπλοκές.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, τα προβλήματα αυτά έχουν πλέον αντιμετωπιστεί και η ΑΑΔΕ προετοιμάζει την ενεργοποίηση του μέτρου.

Το μεγαλύτερο αγκάθι ήταν η διασφάλιση ότι τα προσωπικά στοιχεία των καταγγελλόντων δεν θα φτάνουν στα χέρια των ελεγχόμενων επιχειρήσεων. Και αυτό γιατί μια επώνυμη καταγγελία μπορεί να οδηγήσει σε φορολογικό έλεγχο, επιβολή προστίμων αλλά και σε διοικητικές ή δικαστικές προσφυγές από την πλευρά της επιχείρησης. Η ταυτότητα του πολίτη θα πρέπει να παραμένει προστατευμένη σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, ακόμη και εάν η υπόθεση φτάσει στα δικαστήρια.

Η δεύτερη εκκρεμότητα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί αφορούσε τις πληρωμές. Το μπόνους δεν καταβάλλεται με το πάτημα ενός κουμπιού στο κινητό ούτε αρκεί η αποστολή μιας ύποπτης απόδειξης. Προηγείται φορολογικός έλεγχος, από τον οποίο θα πρέπει να προκύψουν οι παραβάσεις που προβλέπει ο νόμος και να επιβληθεί το αντίστοιχο πρόστιμο. Για το στάδιο που ακολουθεί, η ΑΑΔΕ σχεδιάζει αυτοματοποιημένη διαδικασία καταβολής των χρημάτων ώστε να περιορίζονται οι καθυστερήσεις και να διασφαλίζεται το απόρρητο των στοιχείων των δικαιούχων.

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Καταγγελίες

Παρά το γεγονός ότι το οικονομικό κίνητρο δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί περισσότερες από 225.000 καταγγελίες για αποδείξεις έχουν υποβληθεί μέσω της εφαρμογής, με τους πολίτες να αξιοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο για να ελέγχουν τη γνησιότητα των αποδείξεων.

Η διαδικασία είναι απλή. Ο χρήστης σαρώνει με την κάμερα του κινητού του τον κωδικό QR που αναγράφεται στην απόδειξη και ελέγχει τα στοιχεία της. Εάν διαπιστώσει αναντιστοιχίες ή ενδείξεις παρατυπίας, μπορεί να αποστείλει την απόδειξη στην ΑΑΔΕ, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα. Μια απόδειξη που δεν έχει διαβιβαστεί, ένας λογαριασμός χωρίς τον προβλεπόμενο κωδικό QR ή ένα POS που εμφανίζεται εκτός λειτουργίας τη στιγμή της πληρωμής αποτελούν ενδείξεις που μπορούν να κινητοποιήσουν τον ελεγκτικό μηχανισμό. Ωστόσο, δεν συνεπάγονται αυτομάτως δικαίωμα χρηματικής επιβράβευσης.

Πώς υπολογίζεται το μπόνους

Το ποσό που μπορεί να εισπράξει ένας πολίτης ξεκινά από τα 100 ευρώ και φτάνει έως τα 3.000 ευρώ. Η αμοιβή αφορά αποκλειστικά επώνυμες καταγγελίες που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και συνδέεται με την αξία της απόδειξης.

Συγκεκριμένα:

Δεκαπλάσια αμοιβή. Το μπόνους ισούται με το δεκαπλάσιο της αξίας της απόδειξης, μαζί με τον ΦΠΑ, με ελάχιστο ποσό τα 100 ευρώ και ανώτατο όριο τα 3.000 ευρώ. Έτσι, για απόδειξη 20 ευρώ η αμοιβή διαμορφώνεται στα 200 ευρώ ενώ για απόδειξη 300 ευρώ εξαντλείται το πλαφόν των 3.000 ευρώ. Αν η απόδειξη είναι 500 ευρώ τότε η αμοιβή περιορίζεται στα 3.000 ευρώ.

Πολλές αποδείξεις. Εάν η ίδια καταγγελία περιλαμβάνει περισσότερες αποδείξεις από μία επιχείρηση, για τον υπολογισμό της αμοιβής λαμβάνεται υπόψη η απόδειξη με τη μεγαλύτερη αξία.

Χωρίς φόρους και κατασχέσεις. Τα χρήματα είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα, δεν συμψηφίζονται με χρέη προς το Δημόσιο ή τρίτους και δεν επηρεάζουν τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση κοινωνικών επιδομάτων.

Πληρωμή μετά τον έλεγχο. Η καταγγελία από μόνη της δεν αρκεί. Για να καταβληθεί η αμοιβή, θα πρέπει να διαπιστωθεί παράβαση που αφορά την παραβίαση, παραποίηση ή επέμβαση στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών ή συστημάτων ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων και να επιβληθεί το προβλεπόμενο πρόστιμο.