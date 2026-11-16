FT: Η Ευρώπη πρέπει να μιλήσει με τον Πούτιν πριν είναι πολύ αργά

Η ανάλυση των Financial Times υποστηρίζει πως η αποκατάσταση των διαύλων επικοινωνίας είναι απαραίτητη για την αποτροπή μιας σύγκρουσης από «λάθος υπολογισμό»

Την επιτακτική ανάγκη η Ευρώπη να αποκαταστήσει τους διαύλους επικοινωνίας με τη Ρωσία, χωρίς παράλληλα να αναστείλει τη στρατιωτική της ενίσχυση ή τη συνδρομή προς την Ουκρανία, υπογραμμίζει ανάλυση των Financial Times με τίτλο «Europe needs to talk to Russia».

Κίνδυνοι κλιμάκωσης και αποτροπής

Το κεντρικό επιχείρημα εστιάζει στο ότι η διαρκώς εντεινόμενη αντιπαράθεση μεταξύ Μόσχας και ευρωπαϊκών πρωτευουσών, σε συνδυασμό με την κάμψη των μηχανισμών ελέγχου εξοπλισμών, δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για επικίνδυνη στρατιωτική κλιμάκωση, ακόμη και χωρίς πρόθεση έναρξης πολεμικής σύρραξης. Σε μια περίοδο όπου οι σχέσεις Ρωσίας και Δύσης βρίσκονται σε τέλμα, το ενδεχόμενο μιας παρερμηνείας, ενός στρατιωτικού ατυχήματος ή μιας λανθασμένης εκτίμησης αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα.

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Αν και η Ευρώπη ορθώς μεριμνά για την ενίσχυση της άμυνας, την αύξηση των δαπανών και την προστασία από υβριδικές απειλές, η αποτροπή δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την ανάπτυξη δυνάμεων. Είναι εξίσου κρίσιμο οι πλευρές να κατανοούν τις προθέσεις της άλλης, καθώς ένα μέτρο που θεωρείται αμυντικό από τη μία πλευρά, ενδέχεται να εκληφθεί ως προετοιμασία επίθεσης από την άλλη, τροφοδοτώντας έναν κύκλο αμοιβαίας καχυποψίας.

Ιστορικά διδάγματα και διπλωματική αναγκαιότητα

Οι Financial Times ανατρέχουν στο 1983, μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους του Ψυχρού Πολέμου, όταν η ένταση μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και ΗΠΑ έθεσε τις δύο υπερδυνάμεις αντιμέτωπες με κινδύνους πυρηνικής κλιμάκωσης. Η ιστορική αυτή αναφορά είναι καίρια, καθώς οι μηχανισμοί περιορισμού τέτοιων κινδύνων έχουν σήμερα αποδυναμωθεί, ενώ ο περιορισμός των επαφών δυσχεραίνει τη διαχείριση κρίσεων. Η απουσία διαύλων επικοινωνίας καθιστά δυσκολότερη την αποτροπή μιας ανεπιθύμητης σύγκρουσης.

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Το άρθρο διευκρινίζει ότι η διπλωματία αποτελεί αναγκαίο συμπλήρωμα της στρατηγικής αποτροπής, χωρίς αυτό να σημαίνει υπαναχώρηση από την υποστήριξη προς το Κίεβο. Η ευρωπαϊκή πλευρά οφείλει να εξηγεί τις προθέσεις και τις ερμηνείες της για τις ρωσικές κινήσεις, περιορίζοντας τις παρανοήσεις, ακόμη και αν ο διάλογος με τον Βλαντίμιρ Πούτιν παραμένει συχνά αναποτελεσματικός λόγω των γεωπολιτικών του θέσεων.

Ζητήματα εκπροσώπησης και στρατηγικής

Ένα επιπλέον πρόβλημα είναι η πολυδιάσπαση των ευρωπαϊκών θέσεων, που δυσχεραίνει τη διατύπωση ξεκάθαρων μηνυμάτων προς τη Μόσχα. Η Ευρώπη καλείται να αποφασίσει για τη διπλωματική της εκπροσώπηση, ενώ η ασυνέπεια στα μηνύματα της Ουάσινγκτον καθιστά επιτακτική μια συγκροτημένη ευρωπαϊκή στρατηγική.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρεται η πρωτοβουλία της Μάργκαρετ Θάτσερ το 1983, η οποία επιδίωξε να κατανοήσει τη σοβιετική ηγεσία παρά τη σκληρή στάση της. Το παράδειγμα αυτό αναδεικνύει τη διάκριση μεταξύ κατανόησης του αντιπάλου και αποδοχής των θέσεών του. Καταληκτικά, για την Ευρώπη, η στρατιωτική ισχύς, η πολιτική ενότητα και η διπλωματική επικοινωνία αποτελούν αλληλένδετα στοιχεία της ίδιας στρατηγικής, ικανής να αποτρέψει έναν πόλεμο από λάθος υπολογισμό.