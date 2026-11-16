Τραγωδία στο Ζεφύρι – Κώστας Παπαντώνης: «Έπρεπε να υπάρχει επικεφαλής αξιωματικός στην επιχείρηση»

Ο Κώστας Παπαντώνης, Πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, μίλησε το πρωί της Τρίτης στην «Κοινωνία Ώρα MEGA», για την τραγωδία με δυο νεκρούς πυροσβέστες στο Ζεφύρι κατά την διάρκεια επιχείρησης σε καταλαλημένο κτίριο.

«Δεν γνωρίζουμε πότε θα γίνουν οι κηδείες των συναδέλφων μας. Εδώ βγήκε και συγγενής του συναδέλφου από την Καστοριά και είπε ο άνθρωπος ότι δε στάλθηκε από το υπουργείο ή από την Πυροσβεστική ένα όχημα να πάει να παραλάβει τους γονείς για να κάνουν ταυτοποίηση του νεκρού. Έχουμε 2.000-3.000 οχήματα και δεν βρίσκεται ένα όχημα από την Καστοριά ή από το υπουργείο να διατάξει κάποιον να πάει να πάρει τους ανθρώπους. Ούτε ψυχολόγο. Έχουμε και τους ψυχολόγους. Ούτε αυτό έγινε. Βγήκε ο άνθρωπος και διαμαρτυρήθηκε και δυστυχώς είχε δίκιο. Μετά είπε η γυναίκα, βγήκε και είπε η αδερφή του δεν μπορεί να βρει εισιτήριο από τη Γερμανία να έρθει. Και λέω καλά, ‘δεν μπορεί να σηκώσει τηλέφωνο ο κύριος Τουρνάς να πάρει τον υπουργό Εξωτερικών, να πάρει το προξενείο, κόφ’ το λαιμό σου και βρες ένα εισιτήριο να έρθει ο άνθρωπος κάτω’», είπε αρχικά.

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Ήταν οι φιάλες γεμάτες;

«Ήταν γεμάτος σκουπίδια ο χώρος αρχικά. Ορατότητα μηδέν. Όταν δεν έχεις ορατότητα, όταν είναι γεμάτες σκουπίδια οι σκάλες και μέσα στον καπνό. Καταρχήν δεν ξέρουμε αν υπήρχε επικεφαλής. Νομίζω ότι δεν υπήρχε. Έπρεπε να δοθεί εντολή, να τηρηθούν αυτά που πρέπει. Απ’ όσο γνωρίζω δεν υπήρχε επικεφαλής, αξιωματικός υπηρεσίας, επικεφαλής βάρδιας. Δεν ξέρω. Αυτό που μου έχουν πει οι συνάδελφοι είναι ότι δεν υπήρχε»,

»Μετά ερχόμαστε στο οξυγόνο. Ήταν οι φιάλες γεμάτες; Θεωρητικά ελέγχονται κάθε πρωί τα μπαρ, η πίεση, η χωρητικότητα, οι φιάλες κι αυτά. Αυτό είναι ένα δεύτερο. Έχει διαταχθεί ΕΔΕ από τον κύριο αρχηγό και θα βρεθεί αυτό τι έχει συμβεί. Ο Ηλίας ήταν πρώην εποχικός και πρώην πενταετής και είχε μονιμοποιηθεί πρόσφατα. Και το παιδί που είναι στο νοσοκομείο ήταν πενταετής. Αυτό που μας αποκάλεσε ο κύριος Τουρνάς ότι είμαστε η ‘πληγή του Σώματος’ και δεν το ανακάλεσε ποτέ. Φέτος το καλοκαίρι.

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Το θέμα είναι τώρα ότι το πρώτο είναι ότι η συσκευή οξυγόνου είχε τελειώσει, βαράει όταν πέσει κάτω από τα 55 πίεση στα μπαρ. Το δεύτερο είναι ότι κάποιες υπηρεσίες πιλοτικά δεν ξέρω αν έχουν πάρει των Αθηνών, εμείς στα Μέγαρα δεν έχουμε, υπάρχει ένα beeper επιπλέον το οποίο δίνεται και βαράει όταν μείνει ακίνητος ο πυροσβέστης για κάποιο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω αν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Συνήθως είναι γύρω στα είκοσι λεπτά, αλλά παίζει ρόλο τι αναπνέει ο καθένας, τι κιλά είναι, τι κατάσταση είναι. Αν ανεβαίνει σκαλιά, κάθεται, ακούει, αν μπορεί να προσεγγιστεί», τόνισε.

Υπάρχει πολιτική αναλγησία

Και συνέχισε ο κ. Παπαντώνης: «Το ευρύτερο πρόβλημα είναι όμως ότι πρώτα από όλα αυτός ο χώρος και το συγκεκριμένο κτίριο, αλλά και τα παραπλήσια, κάθε μέρα ειδοποιούν τους πυροσβέστες. Έχουμε την Ελευσίνα μόνο, για να μην πω για το Ζεφύρι που δεν ξέρω, έχουμε τρία με τέσσερα περιστατικά κάθε μέρα. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Έχουμε κλήσεις από τους από τους Ρομά, είτε για καλώδια είτε για το χαλκό, για όλα αυτά. Κάποια στιγμή πρέπει να πεις, έβαλε ο ιδιώτης φωτιά αυτό το καλοκαίρι, ‘πάρε τρία χιλιάρικα καμπανάκι κεφάλι’.

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Ο Ρομά βάζει φωτιά, δεν τρέχει τίποτα. Ούτε τον βρήκαμε, ούτε τίποτα. Πήγες μία, πήγες δύο, πήγες τρεις. Όταν πας πενήντα φορές σε ένα μέρος, κάποια στιγμή κάτι θα γίνει. Και φωτιά υπάρχει και καπνός και τέτοια. Δεν είναι φάρσα. Το πρόβλημα είναι ότι θα έπρεπε ο δήμος, ποιος χρειάζεται, να παρέμβει, να κάνει ένα πρόστιμο στον ιδιοκτήτη, να τελειώνει η ιστορία. Δεν μπορεί ο πυροσβέστης να πηγαίνει, που το πληρώνει το ελληνικό κράτος, οι πολίτες και στερούμαστε από το να πηγαίνει πέρα δώθε λάστιχο για κάθε μέρα για ένα τέτοιο περιστατικό, το οποίο δεν ξέρεις τι θα προκύψει. Δηλαδή στον μήνα μπορεί η Πυροσβεστική εκεί να πάει και εκατό φορές. Κάντε τον έλεγχο, δείτε πόσες φορές είχαν πάει στο Ζεφύρι, πόσες φορές πάνε στον Ασπρόπυργο κάθε μέρα. Υπάρχουν αυτά, υπάρχουν δελτία και φαίνονται. Και στα εγκαταλειμμένα γενικώς τα κτίρια, αλλά και σε εκείνα με τους Ρομά. Ειδικά στο Ζεφύρι δε θα έρθω σε λεπτομέρειες»,

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Αυτό είναι κατάχρηση, γιατί μετά όταν συμβεί ένα πιο σοβαρό περιστατικό να πας κάπου, το προσωπικό έχει εξασθενήσει, δεν έχει την ανάλογη ετοιμότητα, έχεις το χρόνο που θα πάει, καλείς αυτοκίνητα από άλλη περιοχή, αδυνατείς σε ένα άλλο μέρος για να παρευρεθεί. Δηλαδή όλα αυτά έρχονται το ένα δίπλα στο άλλο.

Εμείς βλέπουμε ότι το Πυροσβεστικό Σώμα την τελευταία πενταετία και το δούλεψα και προχθές εγώ από το ’88 που εργάζομαι, αυτή η αναλγησία που υπάρχει σε πολιτικό επίπεδο δεν την έχω ξαναζήσει. Έχουμε ενημερώσει τον κύριο Μητσοτάκη έξι φορές φέτος κατ’ ιδίαν ο ίδιος και του έχω πει ότι έχουμε πρόβλημα με τον κύριο Τουρνά. Δεν κάνει συναντήσεις, δεν μιλάει, δεν ακούει τον κόσμο, δεν λύνει προβλήματα. Αντί να ασχολείται με αυτό, ασχολείται ο κύριος Τουρνάς με τα δεκαεννιά αξιωματικούς γιατί πήρε έναν βαθμό. Είναι το πολιτικό κομμάτι, το οποίο όμως όταν διαλύεται μια κατάσταση επηρεάζει εμάς από κάτω.

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Όταν έχει μια κατάσταση από πάνω προς τα κάτω έκρυθμη, το αρχηγείο, με τον Υπουργό, τον Υφυπουργό, το Γενικό, ο αρχηγός, με τον υφυπουργό, με τον υπαρχηγό, με τον επιτελάρχη, με τους υπόλοιπους και είναι μια κατάσταση τεταμένη. Όταν παρεμβαίνει ο υπουργός σε έργο του πυροσβέστη, του αρχηγού. Αρχηγός είναι τρία χρόνια. Διορίστηκε από τη ΚΥΣΕΑ, με επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη. Είναι εκεί. Τώρα δε σου κάνει; Σου έκανε τρία χρόνια και τώρα δε σε κάνει;».

Για τις πολιτικές παρεμβάσεις σε επιχειρησιακό επίπεδο

«Όταν όμως επιβάλλεις μια άποψη και διαφωνεί ο αρχηγός και του επιβάλλεις να μην πάρεις εκείνο το όχημα εκεί, να στείλεις το άλλο εκεί και μετά γίνει ότι γίνει, ποιος θα το χρεωθεί; Το θέμα ήταν ότι ο επικεφαλής της ΔΑΕ είναι ένας άνθρωπος το οποίο αυτή τη στιγμή, τον τελευταίο χρόνο έχουμε κάνει δεκάδες συλλήψεις, έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, με την Βιολάντα, με την Πλάκα, με τον Ασπρόπυργο, με το Μπάντμιντον. Και έρχεται ο κύριος Τουρνάς τώρα και λέει, «Εγώ τα έχω κάνει αυτά, καλά τα έκανα. Μπράβο Υπουργέ, εσύ είσαι ο επικεφαλής, καλά τα έκανες». Προσέξτε.

Προτείνει ο κύριος αρχηγός να κάνει προαγωγή ο άνθρωπος αυτός και έρχεται ο Τουρνάς και λέει, «Όχι, δεν είναι καλός αυτός, να μην κάνουμε». Από τη μία λέει, «Καλά τα κάνουμε, εγώ τα έκανα όλα καλά είναι» και από την άλλη λέει «Όχι, κόφτε τον». Γελοία πράγματα. Ο αρχηγός είναι τριάντα χρόνια στο σώμα, ξέρει έναν προς έναν όλους μας όπως γνωριζόμαστε και εμείς και ξέρει τι ιστορικό για κάθε έναν. Ήρθε ο Υπουργός, ο κάθε Υπουργός, με έξι μήνες, ένα χρόνο και θα πει αν ο Παπαντώνης ξέρει ή δεν ξέρει, πού βρίσκεται ή τι κάνει; Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.

Ένα δεύτερο θέμα που έχει ξεκινήσει το Υπουργείο και επηρεάζει προς τα κάτω, εκτός από αυτό που σας ανέφερα, είναι ότι ο κύριος Τουρνάς, έχουμε ενημερώσει και το Μαξίμου, υπάρχει συνταξιούχος πυροσβέστης, αξιωματικός, τον οποίο ο κύριος Τουρνάς, ο κύριος αρχηγός έκρινε στις κρίσεις και του είπε τον Σεπτέμβρη, «Σας ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες, γεια σας». Είναι συνταξιούχος ή προς συνταξιούχο μια κατάσταση. Και έρχεται τώρα ξαφνικά ο κύριος Τουρνάς και λέει, «Πληρώνονται νυχτερινά, πληρώνονται εκτός έδρας, πληρώνονται τα πράγματα σαν να είναι ενεργεία». Και προσπαθεί τώρα να διώξει τον αρχηγό, να φέρει έναν άλλον για να τον επαναφέρει στο σώμα. Αυτά τα γελοία ασχολείται το Υπουργείο, το τι γίνεται. Και εμείς καιγόμαστε».