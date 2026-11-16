Θεσσαλονίκη: Διάσωση 45χρονης που έπεσε στον Θερμαϊκό – Έχασε την ισορροπία της

Η γυναίκα ανασύρθηκε με ασφάλεια από το νερό με τη χρήση σωσιβίου και διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για ιατρική παρακολούθηση

Στα νερά του Θερμαϊκού Κόλπου βρέθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, 15 Νοεμβρίου, μια 45χρονη γυναίκα.

Το περιστατικό αυτό σημειώθηκε την ώρα που η 45χρονη κινούνταν στο ύψος του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το οποίο βρίσκεται στη Νέα Παραλία της πόλης της Θεσσαλονίκης.

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Επιχείρηση της Λιμενικής Αρχής

Μόλις η Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης έλαβε τη σχετική ενημέρωση για το περιστατικό, οργανώθηκε άμεσα επιχείρηση διάσωσης.

Η επιχείρηση διεξήχθη τόσο από την ξηρά όσο και με τη συνδρομή περιπολικού σκάφους. Η γυναίκα εντοπίστηκε τελικά στο σημείο και ανασύρθηκε με ασφάλεια από τη θάλασσα, με τη χρήση κυκλικού σωσιβίου.

Η 45χρονη γυναίκα διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ», προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρική παρακολούθηση. Σύμφωνα με όσα δήλωσε η ίδια η γυναίκα, η πτώση της αποδόθηκε σε απώλεια ισορροπίας.

Παράλληλα, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης διενεργεί τη σχετική προανάκριση για το περιστατικό, εξετάζοντας όλα τα δεδομένα που αφορούν την υπόθεση αυτή.