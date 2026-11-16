Το ίδιο καλάθι με 13 βασικά αγαθά που κόστιζε σχεδόν 50 ευρώ το 2021 πωλείται σήμερα προς 80,30 ευρώ, επιβαρύνοντας τα νοικοκυριά κατά 61% σύμφωνα με στοιχεία

2021… 2026. Πέντε χρόνια με επαναλαμβανόμενες ανατιμήσεις που έχουν επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό των ελληνικών νοικοκυριών. Το ερώτημα όμως είναι κατά πόσο; Γιατί πόσες φορές πράγματι έχουμε ακούσει τους καταναλωτές να διαμαρτύρονται πως 50 ευρώ δεν φτάνουν, ούτε για να καλύψουν τα βασικά προϊόντα; Αυτό αναρωτηθήκαμε και κάναμε ένα σχετικό crash test. Βάλαμε στο πολύπαθο καλάθι 13 αγαθά. Ίδια. Της ίδιας μάρκας, ίδια ποσότητα, τότε και σήμερα. Πενήντα ευρώ πληρώναμε στο ταμείο το 2021. Μετά από μία πενταετία όμως πόσο κοστίζουν και πόσο έχει επιβαρυνθεί το πορτοφόλι μας; Την απάντηση μας βοηθά να δώσουμε η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, μέσα από στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, αλλά και της Eurostat τα οποία έχει επεξεργαστεί.

Έτσι, ακριβώς το ίδιο καλάθι που τον Δεκέμβριο του 2021 κόστιζε 50 ευρώ παρά έξι λεπτά, σήμερα κοστίζει 80,30 ευρώ. Δηλαδή αυξήθηκε κατά 30,36 ευρώ, που σημαίνει ότι πληρώνουμε 61% ακριβότερα για τα ίδια καταναλωτικά αγαθά.

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Ενδεικτικό είναι ότι η τιμή του ανάμεικτου κιμά, υπερδιπλασιάστηκε στα 119,06%. Μια εικόνα δυσβάσταχτη για τα ελληνικά νοικοκυριά, επισημαίνει στο tanea.gr ο κ. Απόστολος Ραυτόπουλος, Πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας.

«Σκεφτείτε ότι μιλάμε για μια πενταετία. Δεν είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα γι’ αυτές τις αυξήσεις που καταγράφονται. Έρευνα μάλιστα της Eurostat που δημοσιεύθηκε πριν από λίγες ημέρες, έλεγε ότι είμαστε από τις ακριβότερες χώρες του Νότου, ανάμεσα σε άλλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γι’ αυτό και βλέπουμε ότι η αγοραστική δύναμη του Έλληνα μήνα με το μήνα μειώνεται ακόμα περισσότερο και αφήνει για τον επόμενο και μεθεπόμενο μήνα πληρωμές για κοινόχρηστα, τηλέφωνο, νερό, ηλεκτρικό. Τα μηνύματα δε που λαμβάνουμε στην Ένωση μας, είναι πως οι καταναλωτές έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους σε προϊόντα τα οποία είτε βρίσκονται σε προσφορά, είτε είναι ιδιωτικής ετικέτας, αφού ο μισθός τους εξανεμίζεται πριν καλά καλά τους καταβληθεί».

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Οι επιλογές-μονόδρομος όμως, δεν αρκούν για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα οι καταναλωτές, μας λέει ο κ. Ραυτόπουλος. Τα αιτήματα που φτάνουν μέχρι τα γραφεία τους, είναι… «πρώτον, να σταματήσει αυτή η αισχροκέρδεια, όχι η ακρίβεια. Η αισχροκέρδεια και η απληστία των κερδών και να γίνει έλεγχος στην αγορά, στην εφοδιαστική αλυσίδα, Από τον πρώτο έως τον τελευταίο κρίκο και φυσικά να μειωθεί ο ΦΠΑ και γιατί όχι να εφαρμοστεί μηδενικός ΦΠΑ, σε δέκα βασικά προϊόντα πρώτης ανάγκης. Ψωμί, γάλα, ελαιόλαδο, φέτα, γιαούρτι, βρεφικό γάλα, πάνες…»

Δείτε αναλυτικά τις ανατιμήσεις σε βάθος πενταετίας για κρέας, τυρί, σοκολάτα, καφέ εσπρέσο – Ποιο προϊόν σχεδόν διπλασιάστηκε

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία που έχει συλλέξει και μοιράζεται μαζί μας ο κ. Ραυτόπουλος, για τέσσερα προϊόντα. Κρέας, τυρί, σοκολάτα και καφές εσπρέσο, σταδιακά και σε βάθος πενταετίας, εκτοξεύονται με τη μεγαλύτερη αύξηση να αγγίζει το 72,69% στον καφέ εσπρέσο των 250 γρ.

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Το κυριότερο, ωστόσο, τονίζει ο Πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, είναι πως οι ανατιμήσεις αφορούν σε ανελαστικές δαπάνες, όπως καταγράφονται και από επίσημες πηγές.

«Σύμφωνα με ευρωπαϊκούς οργανισμούς, όπως είναι η Eurostat, αλλά και ελληνικούς, όπως είναι η ΕΛΣΤΑΤ, μιλάμε για τις ανελαστικές δαπάνες. Τι καταγράφεται; Πως για να τις καλύψει ένα νοικοκυριό, χρειάζεται να διαθέσει πάνω από 1.800 ευρώ. Επαναλαμβάνω, μόνο για τις ανελαστικές δαπάνες. Δεν μιλάμε για ψυχαγωγία, για διακοπές, για καλλωπισμό, για μια έξοδο σε μία ταβέρνα ή σε κάποιο εστιατόριο, είτε μία απλή βόλτα» σημειώνει και βάζει στην εξίσωση το ύψος των απολαβών.

«Φανταστείτε, λοιπόν, πώς μπορεί να τα βγάλει πέρα ένα νοικοκυριό, όταν ο μέσος μισθός κινείται περίπου στα 1.360 ευρώ μικτά, ενώ ο κατώτατος μισθός βρίσκεται στα 920 ευρώ μικτά, με καθαρές αποδοχές που σε πολλές περιπτώσεις είναι περίπου 772 ευρώ».

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ΕΛΣΤΑΤ: Στα 1.820,20 ευρώ η μέση μηνιαία δαπάνη ενός νοικοκυριού το 2025

Συγκεκριμένα, η πρόσφατη έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ, είναι ενδεικτική της πραγματικότητας που βιώνουν οι Έλληνες καταναλωτές. Σύμφωνα με αυτήν, η μέση μηνιαία δαπάνη ενός νοικοκυριού από 1.399,71 ευρώ τον μήνα το 2021, έφτασε στα 1.820,20 ευρώ το 2025. Δηλαδή κατέγραψε αύξηση περίπου 30% σε τέσσερα χρόνια. Μια αύξηση που οφείλεται κυρίως στις υψηλότερες τιμές των προϊόντων.

Μάλιστα, στην ίδια έρευνα επισημαίνεται πως για το 2025:

Το 20,4% των δαπανών αφορούσε τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά (+4,1% σε σχέση με το 2024)

Το 14,7% τη στέγαση (+8,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος)

Το 13,6% τις μεταφορές-μετακινήσεις (+7,9% σε σχέση με το 2024)

Δηλαδή, σχεδόν το 50% του οικογενειακού προϋπολογισμού αναλωνόταν το 2025 σε μόλις τις τρεις κατηγορίες, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται η υγεία, η εκπαίδευση, η ένδυση, η προσωπική φροντίδα και η ψυχαγωγία.