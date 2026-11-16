Μεταφορά συντελεστή δόμησης: Το «μπλόκο» των έξι δήμων φέρνει το θέμα στο Μαξίμου

Οι δήμαρχοι ζητούν την απόσυρση της μελέτης και επανεξέταση από μηδενική βάση, επικαλούμενοι την επιβάρυνση των υποδομών. Τι απαντά η κυβέρνηση για τα 584.000 επιπλέον τετραγωνικά μέτρα.

Το ζήτημα της μεταφοράς συντελεστή δόμησης βρίσκεται σήμερα, Δευτέρα (16.11.26), στο επίκεντρο συζητήσεων στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς ο προγραμματισμός του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε έξι δήμους των βορείων προαστίων.

Στο Μέγαρο Μαξίμου μεταφέρεται το ζήτημα της μεταφοράς συντελεστή δόμησης, καθώς στις 13:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τους δημάρχους που αξιώνουν την απόσυρση της μελέτης και την εξέταση του θέματος από μηδενική βάση. Στη σύσκεψη θα δώσουν το «παρών» ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

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Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η εξέταση των αντιρρήσεων που έχουν διατυπώσει οι δήμοι, προκειμένου να εξευρεθεί μια κοινή λύση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να αναστείλει τον σχεδιασμό, εφόσον δεν προηγηθεί μια εκτεταμένη συνεννόηση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους δημάρχους.

Η αντίδραση των δήμων αφορά τη μελέτη του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία προβλέπει τη δημιουργία ζωνών υποδοχής συντελεστή δόμησης. Με βάση τον σχεδιασμό, δίνεται η δυνατότητα για περίπου 584.000 επιπλέον τετραγωνικά μέτρα δόμησης σε περιοχές του Βόρειου Τομέα της Αθήνας.

Οι δήμαρχοι Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς, Φιλοθέης – Ψυχικού Χαράλαμπος Μπονάτσος, Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος, Λυκόβρυσης – Πεύκης Μάριος Ψυχάλης, Νέας Ιωνίας Παναγιώτης Μανούρης και Παπάγου – Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους με κοινή επιστολή προς τον πρωθυπουργό.

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Στο κείμενό τους ζητούν να αποσυρθεί η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και να ξεκινήσει νέα συζήτηση από την αρχή, με τη συμμετοχή των δήμων. Εκφράζουν, μεταξύ άλλων, ανησυχίες για την επιβάρυνση των ήδη πιεσμένων υποδομών, όπως το οδικό δίκτυο, η αποχέτευση και τα δίκτυα απορροής ομβρίων υδάτων.

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Πώς τοποθετείται η κυβέρνηση σχετικά με τη μεταφορά συντελεστή δόμησης

Η κυβέρνηση έχει αποσαφηνίσει πως δεν υφίσταται πρόβλεψη για τη μεταφορά τετραγωνικών μέτρων μεταξύ διαφορετικών δήμων. Η εν λόγω διαδικασία περιορίζεται αποκλειστικά στη δυνατότητα μεταφοράς συντελεστή δόμησης εντός των διοικητικών ορίων του ίδιου δήμου.

Ο Κωστής Χατζηδάκης είχε αναφερθεί στο ζήτημα την προηγούμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο της Κλιματικής Εβδομάδας Κηφισιάς 2026, τονίζοντας ότι «όλη η συζήτηση περιορίζεται μόνο στα εσωτερικά όρια των Δήμων». Παράλληλα, είχε επισημάνει ότι η κυβερνητική πρόθεση είναι να μην υπάρξει μεταφορά συντελεστή από δήμο σε δήμο.

Αντίστοιχα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έχει ξεκαθαρίσει ότι η μελέτη βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και δεν αποτελεί οριστική απόφαση ή νομοσχέδιο. Έχει επίσης τονίσει ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβάσεις χωρίς διάλογο με τους δημάρχους και τις τοπικές κοινωνίες.