Βρετανία: Αύξηση κατά περισσότερο από 8.400% στο υλικό παιδικής πορνογραφίας μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Τα δείγματα του παράνομου υλικού που παράγεται με τεχνητή νοημοσύνη στη Βρετανία ανήλθαν σε περισσότερα από 400.000 το 2025, σύμφωνα με τον δείκτη Into the Light Index 2026

Κατά περισσότερο από 8.400% αυξήθηκαν μέσα σε μόλις δύο χρόνια στη Βρετανία οι φωτογραφίες και τα βίντεο παιδικής πορνογραφίας που δημιουργούνται με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), σύμφωνα με διεθνή έρευνα στην οποία συμμετείχαν επιστήμονες του Childlight Global Child Safety Institute, με έδρα το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Childlight, που περιλαμβάνονται στον δείκτη Into the Light Index 2026, το υλικό παιδικής πορνογραφίας που παράγεται με τεχνητή νοημοσύνη στη Βρετανία αυξήθηκε από περίπου 4.700 δείγματα το 2023 σε περισσότερα από 400.000 το 2025. Πρόκειται για αύξηση τουλάχιστον 395.300 περιπτώσεων, με τα εν λόγω δείγματα να έχουν διαβιβαστεί από αμερικανικές εταιρείες στο National Center for Missing and Exploited Children.

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Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ερευνητών, περισσότερα από 300 εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως υφίστανται ετησίως τουλάχιστον μία μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης μέσω τεχνολογικών εργαλείων. Παράλληλα, υπολογίζεται ότι ένα στα τέσσερα παιδιά θα πέσει θύμα κάποιας μορφής κακοποίησης πριν από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του.

Ψηφιακές εικόνες: Πλαστές δημιουργίες, πραγματική βλάβη

Μέρος αυτού του υλικού είναι «deepfakes» (βαθιά παραποίηση) από τις λεγόμενες «εφαρμογές γδυσίματος». Με αυτές, το πρόσωπο ή το σώμα ενός πραγματικού παιδιού μπαίνει σε σεξουαλικό περιεχόμενο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι οι εικόνες μπορεί να είναι ψεύτικες, όμως η βλάβη για τα παιδιά είναι απολύτως πραγματική. Το υλικό χρησιμοποιείται για να εκβιάζονται παιδιά, ώστε να δώσουν χρήματα ή αληθινές πια εικόνες. Ο κίνδυνος αφορά απλούς ανθρώπους, αλλά δεν γλιτώνουν ούτε οι διάσημοι.

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Τα «τυφλά σημεία» της κυβερνητικής πολιτικής

Η μελέτη προειδοποιεί ότι μεγάλα κενά στα κρατικά δεδομένα εμποδίζουν την πρόληψη και την προστασία των παιδιών. Εξετάστηκαν 103 χώρες σε τρεις περιοχές. Μόνο 22 από αυτές είχαν αναλυτικά στοιχεία για την κακοποίηση παιδιών, είτε στον ψηφιακό είτε στον πραγματικό κόσμο.

Κατά το Childlight, ορισμένες ομάδες παιδιών υποεκπροσωπούνται στα δημόσια στοιχεία:

τα παιδιά με αναπηρία

τα παιδιά ιθαγενών

τα παιδιά μεταναστών

όσα βρίσκονται υπό την ευθύνη των κοινωνικών υπηρεσιών

τα πολύ μικρά παιδιά

όσα κακοποιούνται από μέλη της οικογένειάς τους

Και αυτό τη στιγμή που πρόκειται για ένα σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας που θα μπορούσε να προληφθεί.

Πηγή έρευνας: https://www.childlight.org/into-the-light