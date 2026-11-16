Τραγωδία στο Πουκέτ: 11 νεκροί και 36 τραυματίες από μεγάλη πυρκαγιά στην Πατόνγκ

Η φωτιά ξέσπασε σε εμπορικό κτίριο και επεκτάθηκε σε γειτονικές κατοικίες - Οι περισσότεροι θάνατοι εκτιμάται ότι οφείλονται σε εισπνοή καπνού

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 36 φέρονται να έχουν τραυματιστεί από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου στην περιοχή Πατόνγκ του Πουκέτ, στην Ταϊλάνδη.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 03:20 (τοπική ώρα) σε εμπορικό κτίριο επί της οδού Phang Muang Sai Kor και εξαπλώθηκε γρήγορα σε γειτονικά κτίρια, προκαλώντας πανικό στην περιοχή.

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An early-morning fire at a motorcycle rental business in Patong, Phuket, left 11 people dead and 36 injured on November 16. Most of the fatalities were believed to have resulted from smoke inhalation. With more than 100 motorcycles parked beneath upper-floor accommodation, fuel and combustible materials contributed to the rapid spread of flames. Thick smoke filled the building as occupants struggled to escape, with victims found on the third and fifth floors. Firefighters brought the blaze under control after approximately an hour, while rescue teams continued searching the damaged premises. Authorities are investigating a possible electrical fault, although the cause has yet to be confirmed. #TheNationThailand #TheNation #PatongFire #Phuket #FireIncident https://t.co/wVkcFidRd4 — Thenationthailand (@Thenationth) November 16, 2026

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες έδωσαν σκληρή μάχη με τις φλόγες και κατάφεραν να θέσουν το μέτωπο υπό έλεγχο έπειτα από περίπου 40 με 50 λεπτά. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της φονικής πυρκαγιάς.

เสียชีวิตเยอะ ไฟไหม้อาคารพาณิชย์ ที่เปิดเป็นร้านเช่ารถจักรยานยนต์และอพาร์ตเมนต์ บริเวณถนนผังเมืองสาย ก. ต.ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต ตอนตี 3 เมื่อคืน เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตถึง 11 คน บาดเจ็บกว่า 30 คน https://t.co/imgDB8qXCg — แมวเกเร (@Unrulycat2511) November 16, 2026