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Τραγωδία στο Πουκέτ: 11 νεκροί και 36 τραυματίες από μεγάλη πυρκαγιά στην Πατόνγκ

Η φωτιά ξέσπασε σε εμπορικό κτίριο και επεκτάθηκε σε γειτονικές κατοικίες - Οι περισσότεροι θάνατοι εκτιμάται ότι οφείλονται σε εισπνοή καπνού

Πυρκαγιά σε πολυώροφο κτίριο τη νύχτα με φλόγες και πυκνό καπνό
16/11/2026, 08:27
TANEA Newsroom
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Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 36 φέρονται να έχουν τραυματιστεί από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου στην περιοχή Πατόνγκ του Πουκέτ, στην Ταϊλάνδη.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 03:20 (τοπική ώρα) σε εμπορικό κτίριο επί της οδού Phang Muang Sai Kor και εξαπλώθηκε γρήγορα σε γειτονικά κτίρια, προκαλώντας πανικό στην περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες έδωσαν σκληρή μάχη με τις φλόγες και κατάφεραν να θέσουν το μέτωπο υπό έλεγχο έπειτα από περίπου 40 με 50 λεπτά. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της φονικής πυρκαγιάς.

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