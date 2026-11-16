Οδυσσέας Δήμας: Στον ανακριτή για την υπόθεση ντόπινγκ – Τα 871 σκευάσματα και οι χειρόγραφες σημειώσεις

Ο 58χρονος πρώην προπονητής αρνείται ότι εμπλέκεται σε εμπορία αναβολικών, υποστηρίζοντας πως τα περισσότερα από τα κατασχεθέντα σκευάσματα προορίζονταν για προσωπική ιατρική χρήση

Σήμερα, 16 Νοεμβρίου, ο Οδυσσέας Δήμας, αδελφός του Ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα, πρόκειται να παρουσιαστεί στον ανακριτή για να απολογηθεί σχετικά με την υπόθεση που αφορά τη φερόμενη χορήγηση απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές.

Ποινική δίωξη ασκήθηκε κατά του 58χρονου πρώην προπονητή άρσης βαρών, η οποία αφορά την παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί φαρμάκων.

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Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης (12/11), κατόπιν πολύμηνης προανάκρισης των αστυνομικών Αρχών που εστίασε στη δράση του από τον Απρίλιο του 2024. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, αξιολογήθηκαν στοιχεία για τη χορήγηση απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές, ανάμεσα στους οποίους φέρεται να συγκαταλέγεται και ο ανήλικος γιος του.

Το θετικό αποτέλεσμα του ανήλικου γιου του σε έλεγχο ντόπινγκ

Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά τον έλεγχο ντόπινγκ στον οποίο υπεβλήθη ο γιος του 58χρονου εντός του 2024, κατά τον οποίο ανιχνεύθηκε η ουσία οξανδρολόνη στον οργανισμό του.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, που αφορούσε τη χορήγηση απαγορευμένης ουσίας στον τότε 15χρονο γιο του κατά τη διάρκεια αγώνα, είχε επιβληθεί στον πρώην προπονητή αποκλεισμός διάρκειας 12 ετών από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA).

Επιπλέον, ο Ελληνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ είχε ενημερώσει τον εισαγγελέα για την αποθήκευση απαγορευμένων ουσιών σε χώρο του προπονητηρίου άρσης βαρών στο Ολυμπιακό Στάδιο.

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Με έγγραφό του προς την Ελληνική Αστυνομία είχε γνωστοποιήσει επίσης ότι από τις 27 Μαΐου 2025 ο Οδυσσέας Δήμας βρισκόταν σε καθεστώς προσωρινού αποκλεισμού από αρμόδια διεθνή αρχή. Η συγκεκριμένη διαδικασία σχετιζόταν με σκεύασμα που είχε χρησιμοποιήσει ο γιος του και περιείχε εφεδρίνη.

Οι 871 αμπούλες και τα χάπια, οι σημειώσεις και τα δελτία των αθλητών

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του 58χρονου και σε αθλητικό σύλλογο στη Γλυφάδα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά 871 χάπια και αμπούλες, οι οποίες εξετάζονται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν περιέχουν απαγορευμένες ουσίες.

Ανάμεσα στα αντικείμενα που εντοπίστηκαν βρίσκονται επίσης 17 ενεργά δελτία αθλητών νεαρής ηλικίας, μαζί με χειρόγραφες καταγραφές.

Οι Αρχές εξετάζουν εάν ο κατηγορούμενος εξακολουθούσε να προπονεί αθλητές μέσω του συλλόγου στη Γλυφάδα, παρά το γεγονός ότι είχε διαγραφεί από την Ομοσπονδία και του είχε επιβληθεί πειθαρχική ποινή.

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Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τρεις σελίδες με χειρόγραφες καταγραφές που βρέθηκαν στην κατοικία του. Σε αυτές αναφέρονται ονόματα και αρχικά προσώπων, φαρμακευτικά σκευάσματα, συγκεκριμένες ποσότητες, αλλά και χρηματικά ποσά που κυμαίνονται από 80 έως 700 ευρώ.

Στις σημειώσεις γίνεται, μεταξύ άλλων, αναφορά στο συμπλήρωμα διατροφής «Commando», το οποίο συνδέεται με την υπόθεση του ανήλικου γιου του.

Κατά την απολογία του, ο 58χρονος αναμένεται να κληθεί να δώσει διευκρινίσεις για τα πρόσωπα που αναγράφονται στις σημειώσεις, τα χρηματικά ποσά, τις υπογραφές που ζητούσε από αθλητές, αλλά και το ενδεχόμενο χορήγησης απαγορευμένων ουσιών.

Η απάντηση του Οδυσσέα Δήμα στις αποδιδόμενες κατηγορίες

Από την πλευρά του, ο Οδυσσέας Δήμας αρνείται ότι εμπλέκεται σε εμπορία αναβολικών, υποστηρίζοντας πως έχει διακόψει την προπονητική του δραστηριότητα εδώ και δύο χρόνια.

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Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι τα περισσότερα από τα σκευάσματα που κατασχέθηκαν στο σπίτι του είναι νόμιμα και προορίζονταν για την προσωπική του ιατρική χρήση.

Σε δηλώσεις του στο MEGA ανέφερε: «Εδώ και δύο χρόνια έχω σταματήσει να προπονώ αθλητές. Αισθάνομαι συντριβή από την παραπληροφόρηση σε βάρος μου, όταν φτάνουν στο σημείο να μου αποδίδουν την κατηγορία ότι με πρόθεση έδωσα αναβολικά στον ανήλικο γιο μου. Τα σκευάσματα που βρέθηκαν στο σπίτι μου είναι νόμιμα, με ελάχιστες εξαιρέσεις, και θα αποδειχθεί ότι τα χρησιμοποιώ για ιατρικούς λόγους».

Όσον αφορά τα 15.000 ευρώ που εντοπίστηκαν στην κατοικία του, η πλευρά του υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό προοριζόταν για την κατασκευή σπιτιού στο Λαγονήσι.

Δημογλίδου: Τα εν λόγω σκευάσματα στερούνται έγκρισης από τον ΕΟΦ

Σχετικά με τα αποτελέσματα της αστυνομικής έρευνας προέβη σε δηλώσεις η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

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Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που δόθηκαν, η ΕΛ.ΑΣ. συνεργάστηκε με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) καθώς και με τις αρμόδιες αρχές κατά του ντόπινγκ, προκειμένου να διερευνηθεί η συγκεκριμένη υπόθεση.

«Όλο αυτό το χρονικό διάστημα συνεργαστήκαμε με τον ΕΟΦ, όπως και με την Επιτροπή Καταπολέμησης του Ντόπινγκ, για να λάβουμε πληροφορίες, ώστε να καταφέρουμε να φτάσουμε στη νόμιμη κατ’ οίκον έρευνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού», δήλωσε.

Η κ. Δημογλίδου υπογράμμισε ακόμη ότι, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που έχει λάβει η Αστυνομία από τον ΕΟΦ, τα σκευάσματα που κατασχέθηκαν δεν διαθέτουν την απαραίτητη έγκριση.

«Όπως μας έχει αναφέρει επίσημα ο ΕΟΦ, είναι παράνομα και δεν μπορούν να διακινούνται και φυσικά να χορηγούνται. Δεν έχουν την έγκριση του Εθνικού Οργανισμού», σημείωσε.

Ο Οδυσσέας Δήμας καλείται πλέον να δώσει εξηγήσεις στον ανακριτή για τα σκευάσματα που κατασχέθηκαν, τις χειρόγραφες σημειώσεις και τα δελτία των νεαρών αθλητών, ενώ αναμένεται να παρουσιάσει τη δική του θέση απέναντι στις κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί.