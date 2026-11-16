Το Ανακριτικό Τμήμα εξετάζει αν οι πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους από πτώση σε σκάλα χωρίς στηρίγματα ή λόγω αποπροσανατολισμού από τον πυκνό καπνό στο υπόγειο

Τραγική κατάληξη είχε επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε ακατοίκητο κτίριο στο Ζεφύρι, καθώς δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους ενώ ένας συνάδελφός τους τραυματίστηκε, προκαλώντας βαθιά θλίψη. Η τραγωδία έλαβε χώρα σε οίκημα όπου διέμενε μητέρα με τα δύο ανήλικα παιδιά της, με την πρώτη να συλλαμβάνεται μετά το περιστατικό.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η φωτιά φέρεται να εκδηλώθηκε όταν η οικογένεια απέρριψε αποκαΐδια από αυτοσχέδια ξυλόσομπα στο υπόγειο του κτιρίου. Η παρουσία πλαστικών αντικειμένων και απορριμμάτων στον χώρο προκάλεσε υψηλό θερμικό φορτίο, ενισχύοντας την επικινδυνότητα της κατάστασης.

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Το χρονικό της επιχείρησης

Οι πυροσβέστες εισήλθαν στο κτίριο με σκοπό τον περιορισμό της πυρκαγιάς και τον έλεγχο για τυχόν εγκλωβισμένα παιδιά.

Κατά την επιχείρηση, συνέβη το τραγικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε δύο άνδρες, ενώ ένας ακόμη τραυματίστηκε.

Τα δύο σενάρια του Ανακριτικού

Το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής εξετάζει δύο κύριες εκδοχές. Το πρώτο σενάριο αφορά πιθανή πτώση από σκάλα που φέρεται να στερούνταν προστατευτικών στηριγμάτων ή κουπαστής. Σύμφωνα με αυτή την υπόθεση, οι πυροσβέστες ενδέχεται να έπεσαν στο κενό, να τραυματίστηκαν και στη συνέχεια να έχασαν τις αισθήσεις τους από ασφυξία. Η δεύτερη εκδοχή ερευνά το ενδεχόμενο αποπροσανατολισμού τους μέσα στο υπόγειο, λόγω του πυκνού καπνού και του όγκου των απορριμμάτων.

Οι έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη για την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών της τραγωδίας. Συγκλονιστική παραμένει η μαρτυρία του επιζώντος πυροσβέστη που νοσηλεύεται στο 251 ΓΝΑ. Όπως περιέγραψε, εντόπισε τον 43χρονο συνάδελφό του τραυματισμένο μετά την πτώση και επιχείρησε να τον ανασύρει. Ωστόσο, η εξάντληση του οξυγόνου του είχε ως αποτέλεσμα να χάσει και ο ίδιος τις αισθήσεις του, μην μπορώντας να ολοκληρώσει τη διάσωση.