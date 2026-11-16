Η Δευτέρα έχει εκπλήξεις για τα ζώδια – Ποιοι ευνοούνται στα επαγγελματικά και ποιοι στις σχέσεις

Τα ζώδια από την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ για τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στους Σκορπιούς, καλώντας τους να είναι χαλαροί, ενώ οι Παρθένοι ενθαρρύνονται να προχωρήσουν σε νέες συμφωνίες στα επαγγελματικά, και οι Ζυγοί να αναζητήσουν τα πρόσωπα που εμπιστεύονται περισσότερο. Τι επιφυλάσσει, όμως, η ημέρα για όλα τα ζώδια;

Διαβάστε αναλυτικά τις προβλέψεις:

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ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Σήμερα θα είστε κάπως νευρικοί. Το απόγευμα, ωστόσο, σας περιμένουν ξαφνικές χαρές, καθώς κάποιοι φίλοι που είχατε να δείτε καιρό θα επικοινωνήσουν μαζί σας και θα θελήσουν να περάσουν χρόνο μαζί σας.

Είναι καλή ευκαιρία να χαλαρώσετε λίγο και να αφήσετε στην άκρη τις ανησυχίες σας.

ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Η μέρα φέρνει έκρηξη αδρεναλίνης και επιθυμία να χωρέσετε όσο το δυνατόν περισσότερες δραστηριότητες στο πρόγραμμά σας. Αν ακολουθήσετε τις εξελίξεις, θα καταφέρετε να παρακινήσετε και τους φίλους σας να σας ακολουθήσουν στις υποχρεώσεις σας.

Οι άλλοι θα εκτιμήσουν τη φρεσκάδα της προσέγγισής σας και τον ιδιαίτερο τρόπο που βλέπετε τα πράγματα.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Μην απογοητεύεστε αν ένας φίλος δείχνει μεγαλύτερη προσοχή σε κάποιον άλλο. Υπάρχει αρκετή αγάπη και για εσάς. Η διάθεσή σας παρουσιάζει διακυμάνσεις, με καλές και δύσκολες στιγμές να εναλλάσσονται.

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Εάν επιλέξετε να εργαστείτε από το σπίτι, θα είστε πιο αποδοτικοί σήμερα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Η διάθεσή σας είναι ιδιαίτερα καλή, αλλά οι υποχρεώσεις δεν σας αφήνουν να την απολαύσετε. Θέλετε να κατανοήσετε τους λόγους πίσω από τις επιλογές των άλλων και ίσως ενοχληθείτε από συναδέλφους που έχουν καλές ιδέες αλλά δεν αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Σήμερα ίσως νιώσετε ψυχικά καταβεβλημένοι, με το μυαλό σας να τρέχει σε πολλά θέματα. Έχετε έντονο ενδιαφέρον για το άγνωστο και είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνετε νέους φίλους από διαφορετικά υπόβαθρα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Είναι η μέρα για να κάνετε νέες συμφωνίες με στενούς συνεργάτες, είτε σε οικονομικά ζητήματα είτε σε συναισθηματικές υποθέσεις. Ακόμη και μικρές προσαρμογές μπορούν να βοηθήσουν ώστε τα πράγματα να μπουν σε πιο σωστή βάση.

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ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Είτε βρίσκεστε στο σπίτι είτε στην εργασία, η υποστήριξη των ανθρώπων που είναι δίπλα σας θα είναι σημαντική. Αναζητήστε τα πρόσωπα που εμπιστεύεστε περισσότερο και που σας έχουν στηρίξει στο παρελθόν.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Μην επιτρέπετε στους άλλους να απαιτούν υπερβολικά από εσάς. Αν παραμείνετε χαλαροί, θα διαπιστώσετε τι χρειάζεται να κάνετε για να προωθήσετε τις υποθέσεις σας.

Κρατάτε τα συναισθήματά σας για τον εαυτό σας, κάτι που δεν σας βοηθά, καθώς ακόμη και ο σύντροφός σας δυσκολεύεται να καταλάβει τι συμβαίνει.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Διαθέτετε πολλή ενέργεια για να βελτιώσετε τη ζωή σας, αλλά χρειάζεται προσοχή και διακριτικότητα για καλύτερα αποτελέσματα. Οι σχέσεις με γυναίκες, ανεξαρτήτως φύλου, θα είναι ιδιαίτερα καλές αυτή την περίοδο.

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ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Κάντε πίσω όταν αντιμετωπίζετε δύσκολες καταστάσεις σήμερα. Βρείτε έναν ήσυχο χώρο στο σπίτι ή το γραφείο και αφοσιωθείτε στη δουλειά σας.

Λαχταράτε την αρμονία και την τελειότητα και είστε διατεθειμένοι να τις κατακτήσετε με κάθε κόστος.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Αν καταφέρετε να αφήσετε στην άκρη τα συναισθήματα και να προχωρήσετε με ηρεμία, θα εστιάσετε ευκολότερα στα σημαντικά. Η ατμόσφαιρα μπορεί να είναι περίεργη, με παρεξηγήσεις που δύσκολα γίνονται αντιληπτές ή ξεκαθαρίζονται.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Ο ρυθμός της ημέρας παρουσιάζει σκαμπανεβάσματα. Θα κάνετε πολλές συζητήσεις και θα ακούσετε αρκετά από τους γύρω σας.

Η ομαδική δουλειά είναι απαραίτητη για να προχωρήσετε μπροστά.