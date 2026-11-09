Ζώδια: Τι προβλέπουν τα άστρα για σήμερα, Δευτέρα 9 Νοεμβρίου – Οι τυχεροί και οι πιέσεις

Τα ζώδια από την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ φέρνουν σήμερα σε πολλούς αρκετές υποχωρήσεις, καλώντας κάποιους να αφήσουν στην άκρη τη σκληράδα. Η μέρα κυλά με ένταση στις σχέσεις για ορισμένους, ενώ οι Ζυγοί θα πρέπει να προστατεύσουν την προσωπική τους ζωή, καθώς πολλοί στον επαγγελματικό χώρο επιδιώκουν να αναμειχθούν και δεν το κάνουν με φιλική διάθεση.

ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου): Υπάρχουν πάντα υποχωρήσεις που πρέπει να κάνετε όταν είστε σε μια ερωτική σχέση και σήμερα θα χρειαστεί να κάνετε πολλές ώστε να αποφύγετε τις συγκρούσεις. Ακόμα και αν δεν συμφωνείτε με την άποψη του αγαπημένου σας, κάντε έναν κόπο να δείτε τα πράγματα και από τη δική του οπτική γωνία.

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ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου): Αν και έχετε πολλά αισθήματα για τον σύντροφό σας, ίσως παράλληλα να νιώσετε σήμερα ότι η σχέση σας δεν βγάζει πουθενά. Μην είστε τόσο σκληροί και απόλυτοι και προσπαθήστε να συζητήσετε ό,τι σας απασχολεί ώστε να βρείτε κάποιες λύσεις.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου): Υπάρχει ένταση στις σχέσεις με τους γύρω σας σήμερα. Θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι να υπερασπιστείτε τις θέσεις σας σε περίπτωση που μια διαφωνία μετατραπεί σε μια αψιμαχία. Μην είστε τόσο ευαίσθητοι και μην παίρνετε τα πράγματα προσωπικά. Οι διαφορές είναι πολλές, αλλά θα σας βοηθήσουν να ορθώσετε το ανάστημά σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου): Σταματήστε επιτέλους να γκρινιάζετε γιατί έτσι χάνετε ό,τι καλό σάς συμβαίνει. Τον τελευταίο καιρό είστε ιδιαίτερα δημιουργικοί, αλλά δεν το αντιλαμβάνεστε. Έτσι, ζητήστε τη βοήθεια φίλων και αγαπημένων σας προσώπων ώστε να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να δείτε πόσο τυχεροί είστε στην πραγματικότητα.

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ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου): Η επικοινωνία σας σήμερα με τους συνεργάτες σας θα έχει θετική έκβαση, αφού θα καταφέρετε να κλείσετε πολλές εκκρεμότητες. Από την άλλη, το έτερόν σας ήμισυ είναι πρόθυμο να ακούσει την άποψή σας και να συμβιβαστεί με τα στοιχεία του χαρακτήρα του που πρέπει να αλλάξει ώστε να σταματήσουν οι μεταξύ σας προστριβές.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου): Έχετε αναλάβει πολλά πράγματα στη δουλειά και θα πρέπει να εργαστείτε με ταχείς ρυθμούς εάν θέλετε να ολοκληρώσετε τα πάντα στην ώρα τους. Μην αποφύγετε τις δεσμεύσεις, γιατί μόνο έτσι θα έχετε ένα κίνητρο για να μην καθυστερήσετε.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου): Θα πρέπει να προστατεύσετε την ιδιωτική σας ζωή σήμερα, αφού ίσως χρειαστεί στο γραφείο να συνεργαστείτε με κάποιους περίεργους ανθρώπους. Να είστε προετοιμασμένοι να τους αντιμετωπίσετε με ισχυρά επιχειρήματα.

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ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου): Τις τελευταίες ημέρες είστε ιδιαίτερα ακατάστατοι. Εντάξει, δεν έχετε όρεξη για να κάνετε γενική καθαριότητα, αλλά μην ξεχνάτε ότι πρέπει να έχετε τον προσωπικό σας χώρο οργανωμένο ώστε να αισθάνεστε και πιο άνετα εκεί. Αφήστε το βράδυ στην άκρη τις υποθέσεις της δουλειάς και σκεφτείτε για λίγο τη διασκέδασή σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου): Έχετε μεγάλη αυτοπεποίθηση σήμερα κι αυτό πρέπει να το χρησιμοποιήσετε όσο περισσότερο μπορείτε. Αν στρωθείτε στη δουλειά, θα δείτε ότι θα είστε πιο αποτελεσματικοί από τους υπόλοιπους συναδέλφους και αυτό θα αρέσει ιδιαίτερα στο αφεντικό σας. Χρησιμοποιήστε τα ταλέντα και τις δεξιότητές σας και δεν θα χάσετε.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου): Είστε τόσο πολύ τυχεροί σήμερα, που πρέπει οπωσδήποτε να παίξετε κάποιο παιχνίδι, μήπως και κερδίσετε χρήματα. Στη δουλειά σας θα δείτε ότι κάτι έχει αλλάξει αφού τα πράγματα σας έρχονται έτσι όπως θέλετε. Ιδιαίτερα στις επαγγελματικές συναντήσεις θα καταφέρετε να πάρετε αυτό που θέλετε χωρίς να κουραστείτε ιδιαίτερα.

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ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου): Θα ανακαλύψετε σήμερα ότι οι ευθύνες που έχετε είναι υπερβολικά πολλές και έχουν αρχίσει να σας βαραίνουν. Μην προσπαθήσετε, ωστόσο, να απαλλαγείτε από αυτές καθώς δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να βάλετε τα δυνατά σας και να παλέψετε περισσότερο ώστε να τα καταφέρετε.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου): Μην αναλάβετε να κάνετε περισσότερα πράγματα από όσα πραγματικά μπορείτε να κάνετε σήμερα. Φροντίστε να είστε αισιόδοξοι ώστε να μην αφήσετε ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες που τυχόν σας παρουσιαστούν για να αναδείξετε τη δουλειά σας. Μην παραμελείτε την υγεία σας.