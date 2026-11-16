Η 36χρονη νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός έχοντας υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις ενώ κρίσιμο θεωρείται το πρώτο 72ωρο για εκείνη

Σε κρίσιμη η κατάσταση παραμένει η άτυχη 36χρονης

Σε εξέλιξη παραμένει η κρίσιμη μάχη για τη ζωή της 36χρονης γυναίκας, η οποία παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στην οδό Φυλής, στο Καματερό. Σύμφωνα με την πρόσφατη ενημέρωση, η τραυματίας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, δίχως να έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο.

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Η γυναίκα έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις, με το ιατρικό προσωπικό να καταβάλλει προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της υγείας της. Οι θεράποντες γιατροί θεωρούν ιδιαίτερα κρίσιμο το διάστημα των πρώτων 72 ωρών μετά τον τραυματισμό της, ενώ η οικογένειά της αναμένει με αγωνία κάθε εξέλιξη.

Το τροχαίο ατύχημα έλαβε χώρα το πρωί της Παρασκευής, τη στιγμή που η 36χρονη είχε σταθμεύσει το όχημά της προκειμένου να αγοράσει καφέ. Ένα διερχόμενο αυτοκίνητο προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα που βρίσκονταν στο σημείο, παρασύροντας την ίδια και προκαλώντας τον σοβαρό τραυματισμό της. Μάρτυρες περιγράφουν συγκλονιστικές σκηνές, με τον σύζυγο της γυναίκας να σπεύδει στο σημείο για να της προσφέρει βοήθεια έως την άφιξη του ασθενοφόρου.

Νοσηλεύεται φρουρούμενος ο οδηγός

Την ίδια στιγμή, ο 38χρονος οδηγός, ο οποίος συνελήφθη για το περιστατικό, νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο.

Ο άνδρας παρέμεινε στον τόπο του ατυχήματος αμέσως μετά τη σύγκρουση, ευρισκόμενος, σύμφωνα με μαρτυρίες, σε κατάσταση σοκ.

Οι Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος, ενώ δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί η ταχύτητα με την οποία εκινείτο το όχημα.