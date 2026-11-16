Στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού καταγράφονται καθυστερήσεις άνω των τριάντα λεπτών, σύμφωνα με το επίσημο δελτίο της Τροχαίας Αθηνών

Με αυξημένη κίνηση και σημαντικές καθυστερήσεις ξεκίνησε η εβδομάδα για τους οδηγούς στο λεκανοπέδιο της Αττικής σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το επίσημο δελτίο της Τροχαίας Αθηνών.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται από νωρίς η Αττική Οδός, όπου καταγράφονται καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα (από Μαραθώνος έως Κύμης, καθώς και από Αγία Παρασκευή έως Κύμης), ενώ στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 20-25 λεπτά από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας και τα 10-15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία.

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Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: Άνω των 30′ από Μαραθώνος έως Κύμης, Άνω των 30′ από Αγία Παρασκευή έως Κύμης. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 20′-25′ από κόμβο Φυλής έως κόβμο Κηφισίας, 10′-15′ στην έξοδο για Λαμία. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 16, 2026

Σημειώνεται ότι η κίνηση στην Αττική Οδό έχει δημιουργηθεί λόγω τροχαίου ατυχήματος στο οποίο ενεπλάκησαν τρία ΙΧ αυτοκίνητα.

Ειδικότερα, η σύγκρουση σημειώθηκε στο ύψος του εμπορικού κέντρου The Mall Athens, στην περιοχή του Αμαρουσίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα.

Στους υπόλοιπους οδικούς άξονες στο κόκκινο είναι ο Κηφισός με την κίνηση να είναι αυξημένη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Μεγάλη είναι και η κίνηση των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας και ειδικότερα σε Βασ. Αμαλίας, στη Φιλελλήνων και τη Μιχαλακοπούλου.