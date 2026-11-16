Ελλάδα

Kίνηση: Μεγάλες καθυστερήσεις σε Αττική Οδό, Κηφισό και κέντρο της Αθήνας – Τροχαίο με 3 Ι.Χ. στο ύψος του Mall

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού καταγράφονται καθυστερήσεις άνω των τριάντα λεπτών, σύμφωνα με το επίσημο δελτίο της Τροχαίας Αθηνών

Kίνηση: Μεγάλες καθυστερήσεις σε Αττική Οδό, Κηφισό και κέντρο της Αθήνας – Τροχαίο με 3 Ι.Χ. στο ύψος του Mall
16/11/2026, 08:18
TANEA Newsroom
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2 λεπτά

Με αυξημένη κίνηση και σημαντικές καθυστερήσεις ξεκίνησε η εβδομάδα για τους οδηγούς στο λεκανοπέδιο της Αττικής σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το επίσημο δελτίο της Τροχαίας Αθηνών.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται από νωρίς η Αττική Οδός, όπου καταγράφονται καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα (από Μαραθώνος έως Κύμης, καθώς και από Αγία Παρασκευή έως Κύμης), ενώ στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 20-25 λεπτά από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας και τα 10-15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία.

Σημειώνεται ότι η κίνηση στην Αττική Οδό έχει δημιουργηθεί λόγω τροχαίου ατυχήματος στο οποίο ενεπλάκησαν τρία ΙΧ αυτοκίνητα.

Ειδικότερα, η σύγκρουση σημειώθηκε στο ύψος του εμπορικού κέντρου The Mall Athens, στην περιοχή του Αμαρουσίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα.

Στους υπόλοιπους οδικούς άξονες στο κόκκινο είναι ο Κηφισός με την κίνηση να είναι αυξημένη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Μεγάλη είναι και η κίνηση των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας και ειδικότερα σε Βασ. Αμαλίας, στη Φιλελλήνων και τη Μιχαλακοπούλου.

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Αττική Οδός Κηφισός κίνηση

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