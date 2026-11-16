Tesla Cybercab: Πληρώνεις 30.000 δολάρια για να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο χωρίς τιμόνι και πετάλια

Το νέο μεγάλο στοίχημα του Ίλον Μασκ, στην αυτοκίνηση τουλάχιστον, είναι το αυτόνομα κινούμενο όχημα Cybercab το οποίο δεν έχει ούτε τιμόνι ούτε πετάλια. Η αρχική ιδέα αφορούσε τη χρήση του ως ταξί για εξειδικευμένες εταιρείες του χώρου, αλλά τώρα φαίνεται ότι ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου προχωράει ένα βήμα παραπέρα. «Ανοίγει» τις πωλήσεις του σε επιλεγμένο αριθμό πελατών για ιδιωτική χρήση, δοκιμάζοντας τα νερά για ευρύτερη τέτοια κυκλοφορία.

Υπάρχει όμως και μια ακόμη «λεπτομέρεια» για όποιο θέλει να το αποκτήσει. Δεν φτάνει να δώσει τα 29.990 δολάρια που ζητά η εταιρεία για την απόκτησή του, αλλά θα πρέπει να πληρώνει και 299 δολάρια το μήνα ώστε να λειτουργεί το λογισμικό αυτόνομης οδήγησης. Ουσιαστικά τα 30.000 δολάρια που ζητά η εταιρεία είναι για να αγοράσει κανείς το «δικαίωμα» να πληρώνει μηνιαία συνδρομή ώστε να λειτουργεί το όχημα. Επίσης η εταιρεία ζητά και εφάπαξ πληρωμή 1.000 δολαρίων που δεν επιστρέφεται.

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Ως διευθύνων σύμβουλος της Tesla, ο ίδιος ο Μασκ παραδέχτηκε ότι η μηνιαία συνδρομή που απαιτείται για τη λειτουργία του Cybercab της εταιρείας είναι επί του παρόντος υπερβολικά υψηλή, απαντώντας σε κριτική από τον δημοφιλή YouTuber τεχνολογίας Marques Brownlee, γνωστό και ως MKBHD.

Ο Μασκ άφησε να εννοηθεί ότι η Tesla θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά το κόστος, τη στιγμή μάλιστα που η εταιρεία αρχίζει να προσκαλεί επιλεγμένους πελάτες να αποκτήσουν το πλήρως αυτόνομο όχημα, σύμφωνα με το Yahoo! Finance.

«Η σελίδα παραγγελίας για το Cybercab είναι πλέον διαθέσιμη (live). Μόνο κατόπιν πρόσκλησης. Απαιτείται η παραλαβή του οχήματος σε μία από τις συγκεκριμένες πόλεις του Τέξας. Η λειτουργία περιορίζεται αποκλειστικά στις ήδη καθορισμένες γεωγραφικές ζώνες. Απαιτείται μηνιαία συνδρομή 300 δολαρίων για τη χρήση του. Ένα όχημα ανά πελάτη. ‘’Εκτιμώμενη παράδοση’’: Δεκέμβριος», έγραψε ο YouTuber.

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Οι υποσχέσεις του Μασκ

Η ανακοίνωση για το Cybercab έρχεται μετά από χρόνια υποσχέσεων της Tesla Μασκ ότι η εταιρεία θα διέθετε πλήρως αυτόνομα οχήματα σε ιδιώτες πελάτες. Το 2016 η Tesla υποστήριζε ότι όλα τα οχήματα που κατασκεύαζε εκείνη την περίοδο διέθεταν τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να καταστούν πλήρως αυτόνομα. Το 2019 ο Μασκ προέβλεψε ότι η Tesla θα είχε «πάνω από ένα εκατομμύριο ρομποταξί» στους δρόμους μέχρι το επόμενο έτος, σχολίαζε η Wall Street Journal.

Οι υποσχέσεις αυτές δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμη, ωστόσο η Tesla έχει σημειώσει πρόσφατα πρόοδο ως προς τους στόχους της για την αυτόνομη οδήγηση. Από τον Ιούνιο του 2025, η εταιρεία θέτει σε κυκλοφορία εκδόσεις «ρομποταξί» του SUV μοντέλου της, Model Y, στο Όστιν του Τέξας. Η εν λόγω υπηρεσία αυτόνομης μετακίνησης έχει επεκταθεί έκτοτε και σε άλλες πόλεις του Τέξας και της Φλόριντα, αναφέρεται.

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Τον Σεπτέμβριο η Tesla άρχισε να εντάσσει τα Cybercab στον στόλο της στο Όστιν. Το χρυσαφί, διθέσιο όχημα στερείται χειροκίνητων χειριστηρίων οδήγησης, τα οποία απαιτούνται από τα ομοσπονδιακά πρότυπα ασφαλείας για τα μηχανοκίνητα οχήματα.

Η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας (NHTSA) έχει ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστώσει εάν το Cybercab συμμορφώνεται με τους εν λόγω κανονισμούς. Η Tesla ενημέρωσε την αρμόδια αρχή ασφαλείας ότι θεωρεί πως το Cybercab πληροί τα πρότυπα, ωστόσο η εταιρεία δεν έχει εξηγήσει δημόσια τη θέση της, επισημαίνει η αμερικανική εφημερίδα.