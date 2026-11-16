Νέα Ερυθραία: Συνελήφθη γιος γνωστού συνθέτη για κατοχή μαχαιριού

Ο νεαρός εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ με αναδιπλούμενο μαχαίρι και συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων

Χειροπέδες στον ανήλικο γιο γνωστού μουσικοσυνθέτη πέρασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ στη Νέα Ερυθραία, έπειτα από έλεγχο κατά τον οποίο εντοπίστηκε στην κατοχή του αιχμηρό αντικείμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε την Κυριακή 15/11 επί της οδού Στροφυλίου, όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έκριναν ύποπτες τις κινήσεις ενός νεαρού και τον σταμάτησαν για τυπικό έλεγχο.

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Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν πάνω στον ανήλικο, ηλικίας περίπου 18 ετών, ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι. Άμεσα προχώρησαν στη σύλληψή του για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, οδηγώντας τον στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα για τα περαιτέρω. Σύμφωνα με πληροφορίες ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος το βράδυ της Κυριακής με προφορική εντολή εισαγγελέα.