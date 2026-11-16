Ελλάδα Κ21 – Ισλανδία Κ21: Πού και πότε θα δείτε τον αγώνα της Εθνικής Ελπίδων που μπορεί να τη στείλει στο Euro

Η ομάδα του Κώστα Παπαδόπουλου χρειάζεται τη νίκη για να εξασφαλίσει την πρόκριση, ενώ σε περίπτωση νέας ισοπαλίας το παιχνίδι θα οδηγηθεί στην παράταση και πέναλτι

Μπροστά σε μία από τις σημαντικότερες αναμετρήσεις της τελευταίας περιόδου βρίσκεται η Εθνική Ελπίδων, η οποία υποδέχεται την Ισλανδία τη Δευτέρα (16/11, 19:00) στο «Απόστολος Νικολαΐδης», με στόχο την πρόκριση στην τελική φάση του EURO U21 2027. Το 1-1 του πρώτου αγώνα στο Ρέικιαβικ αφήνει ανοιχτούς τους λογαριασμούς και μεταφέρει την κρίσιμη μάχη στη Λεωφόρο, όπου η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη θα διεκδικήσει την επιστροφή της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έπειτα από 25 χρόνια.

Η ελληνική ομάδα έδειξε χαρακτήρα στην πρώτη αναμέτρηση, καθώς βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 89ο λεπτό, αλλά δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και ισοφάρισε στις καθυστερήσεις με αυτογκόλ του Μίκαελσον. Έτσι, η πρόκριση θα κριθεί στην Αθήνα, με την Εθνική να έχει μπροστά της την ευκαιρία να ολοκληρώσει την προσπάθειά της μπροστά στο ελληνικό κοινό.

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Το 1-1 στο χιονισμένο Ρέικιαβικ

Η πρώτη αναμέτρηση στο Thróttarvöllur διεξήχθη κάτω από συνεχή και πυκνή χιονόπτωση, με τις καιρικές συνθήκες να δυσκολεύουν σημαντικά τις προσπάθειες των δύο ομάδων. Η Ισλανδία είχε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο 19ο λεπτό, όταν ο Γκούντμουντσον σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι του Μπότη. Η Ελλάδα απάντησε με την κεφαλιά του Κωστούλα, ενώ στη συνέχεια ο Αλμύρας απείλησε μετά από κλέψιμο του Κούτσια.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Ισλανδία κέρδισε πέναλτι, όμως ο Νίκος Μπότης, ο οποίος είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο στο 58ο λεπτό, απέκρουσε την εκτέλεση του Γκούντιονσεν και κράτησε το μηδέν. Η Ελλάδα προσπάθησε να βρει το γκολ, με τον Αλμύρα να έχει ακόμη μία καλή στιγμή, όμως το φινάλε επιφύλασσε έντονη συγκίνηση.

Στο 89′, ο Μικάελσον έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους με κεφαλιά. Η Εθνική, ωστόσο, βρήκε την απάντηση στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Παπακανέλλος έκανε την προβολή στην περιοχή και ο ίδιος ο Μικάελσον, στην προσπάθειά του να απομακρύνει, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το τελικό 1-1.

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Τα προβλήματα και η έκτακτη κλήση Τσομπανίδη

Η αποστολή της Ελλάδας επέστρεψε από την Ισλανδία με δύο σημαντικά προβλήματα. Ο Δημήτρης Μοναστηρλής αποχώρησε τραυματίας στο 58ο λεπτό, ενώ ο Νόα Άλεν είχε επίσης πρόβλημα και δεν θα είναι διαθέσιμος για τη ρεβάνς. Αμφότεροι αποχώρησαν από την αποστολή, με τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ να επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για να εξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας του.

Για την κάλυψη του κενού κάτω από τα δοκάρια, ο Ταουσιάνης κάλεσε τον Αλέξανδρο Τσομπανίδη του Ολυμπιακού, ο οποίος προστέθηκε στην αποστολή ενόψει της αναμέτρησης της Δευτέρας. Ο Μπότης, που απέκρουσε το πέναλτι στο πρώτο παιχνίδι, αποτελεί επίσης διαθέσιμη λύση για τη θέση του τερματοφύλακα.

Το διακύβευμα της ρεβάνς στη Λεωφόρο

Η αναμέτρηση της Δευτέρας αποτελεί το τελευταίο βήμα για την πρόκριση στην τελική φάση του EURO U21 2027. Η Ελλάδα θέλει να αξιοποιήσει την έδρα της και να επιστρέψει στη διοργάνωση ύστερα από 25 χρόνια, έχοντας πλέον μπροστά της 90 λεπτά για να εξασφαλίσει το εισιτήριο.

Το ισόπαλο αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα σημαίνει πως όποια ομάδα επικρατήσει στη ρεβάνς θα πάρει την πρόκριση. Σε περίπτωση νέας ισοπαλίας, η αναμέτρηση θα οδηγηθεί στην παράταση και, εφόσον χρειαστεί, στη διαδικασία των πέναλτι.

Η σέντρα στο Ελλάδα – Ισλανδία Κ21 είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις 19:00, στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης», με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.