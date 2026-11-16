«Καμπανάκι» για τη φέτα: Έρχονται αυξήσεις σε όλη την αγορά γαλακτοκομικών

Η ακρίβεια παραμένει στο επίκεντρο της καθημερινότητας των καταναλωτών, καθώς οι τιμές στα καύσιμα, στα τρόφιμα και στα βασικά είδη διατροφής προκαλούν έντονο προβληματισμό. Παρά τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης στα καύσιμα, αναμένεται νέα επιβάρυνση στα γαλακτοκομικά προϊόντα, ενώ εξακολουθούν να καταγράφονται σημαντικές αποκλίσεις στις τιμές των σούπερ μάρκετ.

Καύσιμα: Αποκλιμάκωση τιμών και ευκαιρία για το πετρέλαιο θέρμανσης

Η συζήτηση για την ακρίβεια ξεκίνησε από την αγορά των καυσίμων, με αφορμή την παράταση των κρατικών επιδοτήσεων στην αμόλυβδη βενζίνη, στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης έως το τέλος Νοεμβρίου.

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Όπως επισημάνθηκε, οι τιμές παρουσιάζουν σταδιακή αποκλιμάκωση, εξέλιξη που συνδέεται με την πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου κάτω από τα 95 δολάρια το βαρέλι. Υπό αυτές τις συνθήκες, η συγκεκριμένη περίοδος εκτιμάται ότι προσφέρεται για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, καθώς οι καταναλωτές μπορούν να επωφεληθούν από τη συγκυρία των χαμηλότερων διεθνών τιμών.

Σούπερ μάρκετ: Διακυμάνσεις τιμών έως και 70% σε βασικά προϊόντα

Μεγάλες αποκλίσεις εξακολουθούν να παρατηρούνται στις τιμές βασικών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, όπως προκύπτει από τη σύγκριση στοιχείων στην πλατφόρμα “e-Καταναλωτής”. Η σύγκριση πέντε βασικών αγαθών, συγκεκριμένα μακαρονιών, γάλακτος, φέτας, ψωμιού του τοστ και γαλοπούλας, ανέδειξε διαφορές που φτάνουν ακόμη και το 70% μεταξύ διαφορετικών αλυσίδων.

Ωστόσο, ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι χαμηλότερες τιμές εντοπίζονται συχνά σε τοπικές και περιφερειακές αλυσίδες, όπως σε καταστήματα της Κρήτης, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα πρόσβασης όλων των καταναλωτών στις συγκεκριμένες προσφορές.

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Οι τιμές που εμφανίζονται στην πλατφόρμα “e-Καταναλωτής” ενδέχεται να μην ταυτίζονται πάντοτε με τις πραγματικές τιμές στα ράφια, εξαιτίας καθυστερήσεων στην ενημέρωση των δεδομένων.

Ανατιμήσεις σε φέτα, τυροκομικά προϊόντα και γιαούρτια κατά τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι προβλέψεις για νέες ανατιμήσεις στα γαλακτοκομικά προϊόντα κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου.

Βασική αιτία της εξέλιξης αυτής είναι η σημαντική συρρίκνωση του εγχώριου ζωικού κεφαλαίου, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, έχουν χαθεί περίπου 700.000 αιγοπρόβατα. Η μείωση του ζωικού κεφαλαίου έχει επηρεάσει άμεσα την παραγωγή γάλακτος και, κατ’ επέκταση, την παραγωγή φέτας, η οποία έχει περιοριστεί κατά χιλιάδες τόνους.

Η περιορισμένη προσφορά έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της τιμής του πρόβειου και του κατσικίσιου γάλακτος στην πηγή. Το αυξημένο κόστος αναμένεται να μετακυλιστεί σταδιακά στην αγορά και τελικά στους καταναλωτές.

Οι επιπτώσεις δεν αναμένεται να περιοριστούν μόνο στη φέτα, αλλά να επεκταθούν σε ολόκληρη την κατηγορία των γαλακτοκομικών, συμπεριλαμβανομένων των υπόλοιπων τυριών, των γιαουρτιών και άλλων συναφών προϊόντων.