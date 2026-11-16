Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/10): Στο προσκήνιο ο αγώνας της Εθνικής με τη Σερβία
Η Εθνική Ελπίδων αγωνίζεται νωρίτερα στη ρεβάνς των play-off με την Ισλανδία για την πρόκριση στο EURO U21 2027, ενώ στο τηλεοπτικό μενού ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις του Nitto ATP Finals
Με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον είναι οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (16/11), καθώς η Εθνική Ανδρών υποδέχεται τη Σερβία για την τελευταία αγωνιστική του Nations League, ενώ λίγες ώρες νωρίτερα η Εθνική Ελπίδων αντιμετωπίζει την Ισλανδία στη ρεβάνς των play-off για την πρόκριση στο EURO U21 2027.
Στο τηλεοπτικό μενού ξεχωρίζουν, επίσης, οι αναμετρήσεις του Nitto ATP Finals στο Τορίνο, με τον Κάρλος Αλκαράθ και τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ να μπαίνουν στη δράση.
Ποδόσφαιρο
- 17:00: Καζακστάν – Σλοβακία (UEFA Nations League) — Novasports Start
- 17:00: Νήσοι Φερόες – Μολδαβία (UEFA Nations League) — Novasports 1HD
- 19:00: Λιθουανία – Λιχτενστάιν (UEFA Nations League) — Novasports Prime
- 19:00: Εσθονία – Βουλγαρία (UEFA Nations League) — Novasports 3HD
- 19:00: Ισλανδία – Λουξεμβούργο (UEFA Nations League) — Novasports 2HD
- 19:00: Ελλάδα – Ισλανδία (προκριματικά EURO U21 2027, play-off) — ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
- 21:00: UEFA Nations League Tonight (λεπτό προς λεπτό) — Novasports 1HD
- 21:45: Γερμανία – Ολλανδία (UEFA Nations League) — Novasports Prime
- 21:45: Ελλάδα – Σερβία (UEFA Nations League) — ALPHA, Novasports Start
- 21:45: Βόρεια Μακεδονία – Σλοβενία (UEFA Nations League) — Novasports 4HD
- 21:45: Γιβραλτάρ – Μάλτα (UEFA Nations League) — Novasports 3HD
- 21:45: Ελβετία – Σκωτία (UEFA Nations League) — Novasports 2HD
- 21:45: UEFA Nations League Tonight (λεπτό προς λεπτό) — Novasports 1HD
Τένις
- 12:30: Μαρσέλ Γκρανογιέρς / Οράσιο Σεμπάγιος – Σιμόνε Μπολέλι / Αντρέα Βαβασόρι (Nitto ATP Finals, διπλό) — Magenta Sport 6
- 15:00: Κάρλος Αλκαράθ – Φράνσις Τιαφό (Nitto ATP Finals) — Magenta Sport 6
- 19:00: Κρίστιαν Χάρισον / Νιλ Σκούπσκι – Κέβιν Κράβιτς / Τιμ Πιουτς (Nitto ATP Finals, διπλό) — Magenta Sport 7
- 21:30: Ντανιίλ Μεντβέντεφ – Φλάβιο Κομπόλι (Nitto ATP Finals) — Magenta Sport 6
Μπάσκετ
- 21:15: Πρωτέας Βούλας – Κρόνος (Elite League) — ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ