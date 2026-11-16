Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/10): Στο προσκήνιο ο αγώνας της Εθνικής με τη Σερβία

Η Εθνική Ελπίδων αγωνίζεται νωρίτερα στη ρεβάνς των play-off με την Ισλανδία για την πρόκριση στο EURO U21 2027, ενώ στο τηλεοπτικό μενού ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις του Nitto ATP Finals

Με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον είναι οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (16/11), καθώς η Εθνική Ανδρών υποδέχεται τη Σερβία για την τελευταία αγωνιστική του Nations League, ενώ λίγες ώρες νωρίτερα η Εθνική Ελπίδων αντιμετωπίζει την Ισλανδία στη ρεβάνς των play-off για την πρόκριση στο EURO U21 2027.

Στο τηλεοπτικό μενού ξεχωρίζουν, επίσης, οι αναμετρήσεις του Nitto ATP Finals στο Τορίνο, με τον Κάρλος Αλκαράθ και τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ να μπαίνουν στη δράση.

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Ποδόσφαιρο

17:00: Καζακστάν – Σλοβακία (UEFA Nations League) — Novasports Start

Καζακστάν – Σλοβακία (UEFA Nations League) — Novasports Start 17:00: Νήσοι Φερόες – Μολδαβία (UEFA Nations League) — Novasports 1HD

Νήσοι Φερόες – Μολδαβία (UEFA Nations League) — Novasports 1HD 19:00: Λιθουανία – Λιχτενστάιν (UEFA Nations League) — Novasports Prime

Λιθουανία – Λιχτενστάιν (UEFA Nations League) — Novasports Prime 19:00: Εσθονία – Βουλγαρία (UEFA Nations League) — Novasports 3HD

Εσθονία – Βουλγαρία (UEFA Nations League) — Novasports 3HD 19:00: Ισλανδία – Λουξεμβούργο (UEFA Nations League) — Novasports 2HD

Ισλανδία – Λουξεμβούργο (UEFA Nations League) — Novasports 2HD 19:00: Ελλάδα – Ισλανδία (προκριματικά EURO U21 2027, play-off) — ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Ελλάδα – Ισλανδία (προκριματικά EURO U21 2027, play-off) — ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 21:00: UEFA Nations League Tonight (λεπτό προς λεπτό) — Novasports 1HD

UEFA Nations League Tonight (λεπτό προς λεπτό) — Novasports 1HD 21:45: Γερμανία – Ολλανδία (UEFA Nations League) — Novasports Prime

Γερμανία – Ολλανδία (UEFA Nations League) — Novasports Prime 21:45: Ελλάδα – Σερβία (UEFA Nations League) — ALPHA, Novasports Start

Ελλάδα – Σερβία (UEFA Nations League) — ALPHA, Novasports Start 21:45: Βόρεια Μακεδονία – Σλοβενία (UEFA Nations League) — Novasports 4HD

Βόρεια Μακεδονία – Σλοβενία (UEFA Nations League) — Novasports 4HD 21:45: Γιβραλτάρ – Μάλτα (UEFA Nations League) — Novasports 3HD

Γιβραλτάρ – Μάλτα (UEFA Nations League) — Novasports 3HD 21:45: Ελβετία – Σκωτία (UEFA Nations League) — Novasports 2HD

Ελβετία – Σκωτία (UEFA Nations League) — Novasports 2HD 21:45: UEFA Nations League Tonight (λεπτό προς λεπτό) — Novasports 1HD

Τένις

12:30: Μαρσέλ Γκρανογιέρς / Οράσιο Σεμπάγιος – Σιμόνε Μπολέλι / Αντρέα Βαβασόρι (Nitto ATP Finals, διπλό) — Magenta Sport 6

Μαρσέλ Γκρανογιέρς / Οράσιο Σεμπάγιος – Σιμόνε Μπολέλι / Αντρέα Βαβασόρι (Nitto ATP Finals, διπλό) — Magenta Sport 6 15:00: Κάρλος Αλκαράθ – Φράνσις Τιαφό (Nitto ATP Finals) — Magenta Sport 6

Κάρλος Αλκαράθ – Φράνσις Τιαφό (Nitto ATP Finals) — Magenta Sport 6 19:00: Κρίστιαν Χάρισον / Νιλ Σκούπσκι – Κέβιν Κράβιτς / Τιμ Πιουτς (Nitto ATP Finals, διπλό) — Magenta Sport 7

Κρίστιαν Χάρισον / Νιλ Σκούπσκι – Κέβιν Κράβιτς / Τιμ Πιουτς (Nitto ATP Finals, διπλό) — Magenta Sport 7 21:30: Ντανιίλ Μεντβέντεφ – Φλάβιο Κομπόλι (Nitto ATP Finals) — Magenta Sport 6

Μπάσκετ

21:15: Πρωτέας Βούλας – Κρόνος (Elite League) — ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ