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Υπόθεση 12χρονης στον Κολωνό: Στο Εφετείο ο Ηλίας Μίχος και οι συγκατηγορούμενοί του – Ξεκινά η δίκη σε δεύτερο βαθμό

Στις δικαστικές αίθουσες επιστρέφει η υπόθεση της 12χρονης

Κατηγορούμενοι για την υπόθεση της 12χρονης στα Σεπόλια οδηγούνται στο Εφετείο συνοδεία αστυνομικών

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

16/11/2026, 09:57
TANEA Newsroom
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Λίγο μετά τις 8:30 το πρωί της Δευτέρας έφτασαν στο Εφετείο της οδού Λουκάρεως οι κατηγορούμενοι, με βασικό τον Ηλία Μίχο, ενόψει της έναρξης της δίκης σε δεύτερο βαθμό για την πολύκροτη υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό.

​Συνολικά, η συγκεκριμένη δικογραφία περιλαμβάνει 20 κατηγορουμένους. Πέραν των δύο προσώπων που καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό ως μαστροποί και της μητέρας του παιδιού, οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι είχαν κριθεί ένοχοι με αναστολή ως «πελάτες» στα ραντεβού κακοποίησης της ανήλικης. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση είχε σχηματιστεί και δεύτερη δικογραφία που αφορούσε 17 «πελάτες», εκ των οποίων οι 11 καταδικάστηκαν πρωτοδίκως.

Πανό αλληλεγγύης στη 12χρονη με συγκεντρωμένο κόσμο σε εξωτερικό χώρο
Intime – Vlassopoulou Ismini

​Την ίδια ώρα, έξω από το δικαστικό μέγαρο της Λουκάρεως αναμένεται να δώσουν δυναμικό «παρών» κινήσεις πολιτών, εργατικά σωματεία, συλλογικότητες και οργανώσεις, προκειμένου να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στη μαθήτρια —ηλικίας 12 ετών κατά τον χρόνο των πράξεων— και στην οικογένειά της, διεκδικώντας την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων.

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12χρονη δίκη Εφετείο ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΟΣ Κολωνός

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