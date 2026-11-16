Η Επιτροπή Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου της Αρμενίας εξέφρασε ανησυχία για τη μετάδοση του επεισοδίου μεταξύ του Μπόρις Μουραζιάν και του Χαρουτιούν Μκρτσγιάν χωρίς μοντάζ

Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν εντός των εγκαταστάσεων της δημόσιας τηλεόρασης της Αρμενίας, καθώς δύο καλεσμένοι ενεπλάκησαν σε συμπλοκή κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης, γεγονός που πυροδότησε έντονες πολιτικές αντιδράσεις.

Αρχικά, οι δύο πολιτικοί αντάλλαξαν ύβρεις, προτού κινηθούν προς το κέντρο του στούντιο, όπου η κατάσταση κλιμακώθηκε σε βίαιη συμπλοκή με ανταλλαγή χτυπημάτων και κλωτσιών. Κατόπιν του περιστατικού, η αρμενική ιστοσελίδα Hraparak δημοσίευσε άρθρο σχετικά με το παρελθόν των πρωταγωνιστών, στο οποίο διατυπώνονται καταγγελίες για τις πολιτικές τους διασυνδέσεις.

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Πρωταγωνιστές της σύγκρουσης ήταν ο δημοσιογράφος Μπόρις Μουραζιάν, που εκπροσωπούσε την αντιπολίτευση, και ο πολιτικός επιστήμονας Χαρουτιούν Μκρτσγιάν, υποστηρικτής του πρωθυπουργού της χώρας, Νικόλ Πασινιάν.

Η ένταση κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής «The Great Debate», η οποία ήταν αφιερωμένη στην πολιτική ατζέντα των ενωμένων δυνάμεων της αντιπολίτευσης. Η λεκτική αντιπαράθεση μετατράπηκε γρήγορα σε σωματική, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν βαριές εκφράσεις και απειλές, πριν σηκωθούν από τις θέσεις τους και αρχίσουν να χτυπιούνται.

Η βίαιη σύγκρουση οδήγησε στη διακοπή της εκπομπής, με το προσωπικό ασφαλείας να επεμβαίνει για να απομακρύνει τους συμμετέχοντες.

Η Αρμενική Δημόσια Τηλεόραση έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο του επεισοδίου στις 16 Νοεμβρίου, μία ημέρα μετά το περιστατικό της 15ης Νοεμβρίου. Το συμβάν προκάλεσε την αντίδραση της Επιτροπής Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου της Αρμενίας, η οποία εξέφρασε ανησυχία για τη μετάδοση προσβολών και σκηνών σωματικής βίας χωρίς μοντάζ.