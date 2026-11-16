Reuters: Στο μικροσκόπιο της ιταλικής Δικαιοσύνης η Revolut – Ερευνα για ξέπλυμα χρήματος

Σε καθεστώς δικαστικής διαχείρισης για διάστημα ενός έτους έθεσε δικαστήριο του Μιλάνου τη Revolut Bank UAB, θυγατρική του ομίλου Revolut με έδρα τη Λιθουανία, λόγω σοβαρών ελλείψεων στους μηχανισμούς ελέγχου

Σε καθεστώς δικαστικής διαχείρισης για διάστημα ενός έτους έθεσε δικαστήριο του Μιλάνου τη Revolut Bank UAB, θυγατρική του ομίλου Revolut με έδρα τη Λιθουανία, λόγω σοβαρών ελλείψεων στους μηχανισμούς ελέγχου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η απόφαση ελήφθη μετά τη διαπίστωση ότι λογαριασμοί της τράπεζας χρησιμοποιήθηκαν από καταδικασμένους μαφιόζους και πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται σε ξέπλυμα χρήματος για τη διακίνηση παράνομων κεφαλαίων.

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Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, έκτασης 39 σελίδων, οι ανεπαρκείς μηχανισμοί ελέγχου επέτρεψαν σε 24 πρόσωπα, τα οποία βρίσκονται υπό έρευνα ή έχουν ήδη καταδικαστεί για διάφορα αδικήματα, να αποκρύψουν χρηματικές ροές συνολικού ύψους 41,9 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 2021-2026.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στο γεγονός ότι, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ανταγωνιστικές τράπεζες υπέβαλαν συνολικά 265 αναφορές ύποπτων συναλλαγών για τα συγκεκριμένα πρόσωπα, ενώ η Revolut Bank UAB δεν υπέβαλε καμία.

Οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι οι ελλείψεις δεν ήταν μεμονωμένες, αλλά εντάσσονταν σε ένα επαναλαμβανόμενο διοικητικό μοντέλο, το οποίο περιόριζε τη δυνατότητα των αρχών να εντοπίζουν και να δεσμεύουν κεφάλαια που προέρχονταν από εγκληματικές δραστηριότητες.

Μάλιστα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η τράπεζα χρησιμοποιήθηκε ως «οικονομικό αποθετήριο» από πρόσωπα που εμπλέκονται σε σοβαρά εγκλήματα, αποκτώντας αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι τραπεζών με αποτελεσματικότερους μηχανισμούς ελέγχου.

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Οι όροι της δικαστικής διαχείρισης

Το δικαστήριο διόρισε δύο δικαστικούς διαχειριστές, στους οποίους ανατέθηκαν εκτεταμένες αρμοδιότητες εποπτείας και ελέγχου της λειτουργίας της τράπεζας στην Ιταλία. Οι αρμοδιότητές τους μπορούν να διευρυνθούν, εφόσον διαπιστωθεί ανεπαρκής συνεργασία από την πλευρά της Revolut ή προκύψουν νέα σοβαρά ζητήματα.

Στο πλαίσιο της απόφασης, η εταιρεία καλείται να εφαρμόσει σχέδιο αποκατάστασης 15 σημείων, να ορίσει εντός πέντε ημερών υπεύθυνο εσωτερικής επικοινωνίας και να καταθέσει, μέσα σε 60 ημέρες, συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των ελλείψεων στους μηχανισμούς συμμόρφωσης.

Από την πλευρά τους, οι δικαστικοί διαχειριστές πρέπει να υποβάλουν προκαταρκτική έκθεση εντός 30 ημερών και ολοκληρωμένη αξιολόγηση των συστημάτων ελέγχου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εντός 90 ημερών. Η εφαρμογή των μέτρων θα αξιολογείται περιοδικά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

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Η δικαστική διαχείριση έχει προληπτικό και όχι τιμωρητικό χαρακτήρα. Σκοπός της είναι η αποκατάσταση των εσωτερικών μηχανισμών ελέγχου και συμμόρφωσης, ώστε να αποτραπεί η επανάληψη αντίστοιχων φαινομένων.

Η απάντηση της Revolut

Η Revolut δήλωσε ότι αναγνωρίζει την απόφαση του δικαστηρίου του Μιλάνου και ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις ιταλικές αρχές.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία υπογράμμισε ότι αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα τις κανονιστικές της υποχρεώσεις και τους ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όπως ανέφερε, επενδύει διαρκώς στην ενίσχυση των συστημάτων πρόληψης του οικονομικού εγκλήματος, στα μοντέλα παρακολούθησης συναλλαγών και στις εξειδικευμένες ομάδες συμμόρφωσης που διαθέτει στις αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Η εταιρεία δεν βρίσκεται υπό ποινική έρευνα, ενώ η δικαστική εποπτεία αφορά αποκλειστικά τις δραστηριότητές της στην Ιταλία. Παράλληλα, δεν προβλέπεται διακοπή των τραπεζικών υπηρεσιών προς ιδιώτες και επιχειρήσεις.

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Οι έρευνες και οι προηγούμενες υποθέσεις στην Ιταλία

Η υπόθεση συνδέεται με έλεγχο που πραγματοποίησε το 2024 η οικονομική αστυνομία της Ιταλίας, Guardia di Finanza, στη Revolut Digital Assets Europe, την εταιρεία που διαχειρίζεται τις υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων του ομίλου για Ευρωπαίους χρήστες.

Σύμφωνα με έκθεση που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, οι ελεγκτικές αρχές εντόπισαν περισσότερες από ένα εκατομμύριο παραβάσεις των κανόνων ταυτοποίησης πελατών και διατήρησης δεδομένων, καθώς και 60 περιπτώσεις μη αναφοράς ύποπτων συναλλαγών.

Η έκθεση διαβιβάστηκε στο ιταλικό υπουργείο Οικονομίας, το οποίο είναι αρμόδιο για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει κινηθεί επίσημη διαδικασία επιβολής προστίμων, καθώς η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις αντιρρήσεις της έως το 2027, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση.

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Παράλληλα, τον Απρίλιο η Revolut τιμωρήθηκε στην Ιταλία με πρόστιμο 11,5 εκατ. ευρώ από την Αρχή Ανταγωνισμού, ενώ τον Σεπτέμβριο παραδέχθηκε ότι, από λάθος, διέρρευσαν δεδομένα πελατών σε χάκερς. Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις ακόμη και από τον Ιταλό υπουργό Εσωτερικών.

Η ταχεία ανάπτυξη και οι προκλήσεις εποπτείας

Η Revolut, η οποία ιδρύθηκε το 2015, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους διεθνείς ψηφιακούς τραπεζικούς ομίλους, με αποτίμηση 115 δισ. δολαρίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται οι εισαγγελείς, διαθέτει περισσότερους από 50 εκατ. πελάτες παγκοσμίως και πάνω από 5 εκατ. στην Ιταλία, όπου αποτελεί την πέμπτη μεγαλύτερη τράπεζα βάσει πελατολογίου και τη μεγαλύτερη ξένη τράπεζα.

Η ανάπτυξή της, ωστόσο, έχει συνοδευτεί από επανειλημμένες προκλήσεις σε επίπεδο κανονιστικής συμμόρφωσης και εσωτερικών ελέγχων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η διαδικασία χορήγησης τραπεζικής άδειας διήρκεσε τρία χρόνια, καθώς είχαν ανακύψει ζητήματα που προσέλκυσαν την προσοχή των εποπτικών αρχών.

Η Revolut Bank UAB, η αδειοδοτημένη τραπεζική οντότητα με έδρα τη Λιθουανία που λειτουργεί το ιταλικό υποκατάστημα, ανήκει στον βρετανικό όμιλο Revolut Group Holdings Ltd.

Η απόφαση του δικαστηρίου του Μιλάνου εντάσσεται σε μια ευρύτερη πρακτική των ιταλικών Αρχών, οι οποίες έχουν εφαρμόσει αντίστοιχα μέτρα δικαστικής διαχείρισης και σε επιχειρήσεις άλλων κλάδων, όπως η μόδα και η εφοδιαστική αλυσίδα, με στόχο την εξυγίανση των εταιρικών δομών και την ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης παράνομων δραστηριοτήτων.