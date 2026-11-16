Η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου προειδοποίησε ότι ενδέχεται να σχηματιστεί ποινική δικογραφία εάν διαπιστωθεί κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια

Σοβαρά ερωτήματα και έντονη ανησυχία προκαλεί βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, το οποίο καταγράφει μια άκρως επικίνδυνη οδική συμπεριφορά σε κεντρική πλατεία της Γλυφάδας το περασμένο Σάββατο.

Σύμφωνα με τις εικόνες, ένας νεαρός οδηγός εισέβαλε με αυξημένη ταχύτητα σε πολυσύχναστο δημόσιο χώρο, την ίδια στιγμή που ο συνοδηγός του είχε βγει σχεδόν ολόκληρος έξω από το παράθυρο, κρεμασμένος από το κινούμενο όχημα.

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Το περιστατικό συνέβη σε μια πλατεία όπου συχνάζουν καθημερινά οικογένειες, γονείς με καροτσάκια και ηλικιωμένοι, γεγονός που καθιστά τις πράξεις των δύο νεαρών ιδιαίτερα απερίσκεπτες και επικίνδυνες για τη σωματική ακεραιότητα των πεζών. Το σχετικό βίντεο του ΣΚΑΪ δείχνει τον οδηγό να εκτελεί επικίνδυνους ελιγμούς, αδιαφορώντας εντελώς για τους κινδύνους που εγκυμονούσαν τόσο για τον ίδιο τον συνοδηγό όσο και για τους γύρω πολίτες.

Το οπτικό υλικό αναμένεται να παραδοθεί άμεσα στις αρμόδιες αρχές της, προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό και να ταυτοποιηθούν οι υπαίτιοι.

Μιλώντας σχετικά με το συμβάν, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, υπογράμμισε ότι, εφόσον από την έρευνα και την αξιολόγηση της συμπεριφοράς προκύψει ότι τέθηκε σε κίνδυνο η δημόσια ασφάλεια, δεν θα περιοριστούν οι αρχές μόνο στην επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών προστίμων και στην αφαίρεση της άδειας οδήγησης, αλλά θα κινηθεί η διαδικασία για τον σχηματισμό κανονικής ποινικής δικογραφίας εναντίον των υπευθύνων.