Οδοιπορικό μνήμης στη Μάνδρα 9 χρόνια μετά: «Έριξαν το φταίξιμο στους νεκρούς»

Εννέα χρόνια συμπληρώθηκαν χθες από τη φονική πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017 στη Μάνδρα, που στοίχισε τη ζωή σε 25 ανθρώπους, με τις πληγές των συγγενών να παραμένουν ανοιχτές, ιδιαίτερα μετά την αθώωση των κατηγορουμένων στις δικαστικές αίθουσες.

Το Orange Press Agency ακολούθησε την πεζοπορία μνήμης μαζί με τον πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Πληγέντων Μάνδρας 2017, Αναστάσιο Μπερέτα, ο οποίος έχασε τον πατέρα του στην τραγωδία. Ξεκινώντας από το σημείο όπου ο ορμητικός χείμαρρος εισέβαλε στην περιοχή και διασχίζοντας τη διαδρομή του θανάτου μέχρι το μνημείο των 25 θυμάτων στη συμβολή των οδών Κοροπούλη και Στρατηγού Ρόκα, ο κ. Μπερέτας έδειξε τα σημάδια της λάσπης που παραμένουν χαραγμένα στους τοίχους σχεδόν στα δύο μέτρα ύψος, περιγράφοντας όσα συνέβησαν εκείνη τη μοιραία ημέρα.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

«Σαν σύλλογος είχαμε ζητήσει να ξεκινήσει η πεζοπορία από την πρώτη καντίνα. Ήταν το σημείο που από εκεί και πάνω δεκατέσσερις άνθρωποι πνίγηκαν ζωντανοί. Δυστυχώς, η Τροχαία δε μας επέτρεψε να κλείσει ο δρόμος για να κάνουμε αυτή την πεζοπορία μνήμης, όπως ακριβώς θέλαμε» ανέφερε αρχικά ο κ. Μπερέτας.

Όπως τόνισε, η άρνηση αυτή του θύμισε την ολιγωρία πριν από εννέα χρόνια, όταν ο δρόμος έμεινε ανοιχτός με αποτέλεσμα να παρασυρθούν διερχόμενοι οδηγοί, ανάμεσά τους και ο δικός του πατέρας: «Προσωπικά δεν μου κάνει εντύπωση γιατί και πριν εννέα χρόνια δεν στάθηκαν άξιοι να κλείσουν αυτό το δρόμο που θα μπορούσαν να είχαν σώσει δεκατέσσερις ζωές. Αν είχε κλείσει εκείνος ο δρόμος, δεν θα πέρναγαν τα φορτηγά, δε θα πέρναγε ο πατέρας μου, δεν θα πέρναγε κανένας από τους ανθρώπους που βγήκαν αμέριμνοι να πάνε στις δουλειές τους και θα είχαν ζήσει σήμερα».

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Περιγράφοντας τη στιγμή που ο χείμαρρος χτύπησε το όχημα του πατέρα του είπε ότι «πέρναγε με το φορτηγό από εδώ για να πάει στη δουλειά του και τη στιγμή την οποία δεν περίμενε, πέρασε το ρέμα και γύρισε πενήντα τόνους φορτηγό ανάποδα. Και τον ίδιο τον πατέρα μου τον παρέσυρε μέχρι την Ελευσίνα, έξι χιλιόμετρα από εδώ».

«Ρίχνουν το φταίξιμο συνέχεια στους ανθρώπους που χάθηκαν»



Ο Αναστάσιος Μπερέτας τονίζει ότι παρότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια «δεν μπορούμε ακόμα να σταθούμε στα πόδια μας. Πάντα μας σημαδεύει αυτή η μέρα. Πάντα μας σημαδεύει αυτή η απώλεια. Στις γιορτές, στις επετείους, στις χαρές, στις θλίψεις, πάντα μια απώλεια υπάρχει στο σπίτι μας. Περιμένουμε εδώ και τόσα χρόνια μια αλήθεια. Περιμένουμε απαντήσεις και δυστυχώς κανένας δεν μας τις έχει δώσει».

Αναφορικά με τη στάση της Πολιτείας και την υπερασπιστική γραμμή που ακολουθήθηκε στα δικαστήρια εξέφρασε την έντονη ενόχλησή του καθώς, όπως λέει, «ρίχνουν το φταίξιμο συνέχεια στους ανθρώπους που χάθηκαν. Επειδή σας είπα πριν τι θα συνέβαινε αν είχαν κλείσει το δρόμο, σας πληροφορώ λοιπόν ότι όλα αυτά τα χρόνια υποστηρίζουν όλοι ότι αυτοί οι άνθρωποι αυτοκτόνησαν. Έκαναν το λάθος να περάσουν από αυτό το δρόμο».

Διαφήμιση

Ο κ. Μπερέτας στάθηκε μάλιστα στη μαρτυρία επιστημόνων κατά την ακροαματική διαδικασία: «Μάλιστα, κάποιοι επιστήμονες, όπως ο Λέκκας ας πούμε, που ήρθε στο δικαστήριο για να υπερασπιστεί τους κατηγορούμενους δυστυχώς, έλεγε ότι οι άνθρωποι που είχαν φορτηγό έπρεπε να κάνουν αναστροφή σε αυτό το δρόμο και να γυρίσουν πίσω. Αναρωτιέμαι πόσο εύκολο είναι να κάνεις μια αναστροφή και να σηκωθείς να φύγεις. Και δε μιλάμε για αυτό το σημείο που είμαστε τώρα. Μιλάμε για τα σημεία που είναι πιο πάνω, όπου ο δρόμος είναι πιο κλειστός».

Το ρέμα της Αγίας Αικατερίνης που «έπνιξε» τη Μάνδρα

Συνεχίζοντας τη διαδρομή προς το σημείο όπου το ρέμα της Αγίας Αικατερίνης εισέβαλε στον αστικό ιστό μίλησε για την έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων: «Τώρα πιο κάτω εδώ θα σου δείξω το άλλο το ρέμα της Αγίας Αικατερίνης, που ήταν αυτό το οποίο έπνιξε την πόλη της Μάνδρας. Το σχέδιο τότε ήταν να γίνει μια τάφρος μεγάλη, ούτως ώστε να περνάει το ρέμα και να μην πλημμυρίζει την πόλη. Αυτό δεν έγινε ποτέ».

Διαφήμιση

Όπως επισήμανε, η παντελής έλλειψη προειδοποίησης αποδείχθηκε μοιραία για όσους διέμεναν σε ισόγειες κατοικίες. «Αν τότε είχαν ενημερώσει τον κόσμο, στα ισόγεια που μένουνε στα σπίτια, θα είχαν ανέβει στα ψηλότερα σπίτια, γιατί εδώ οι περισσότεροι που έχουνε πολυκατοικίες είναι οικογένειες. Επομένως, δεν τους ενημέρωσε κανένας και έφτασαν σε σημείο οι άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Ο λόγος που έχουν γίνει αυτές οι μάντρες (σ.σ. δείχνει μια ψηλή περίφραξη σε πολυκατοικία) είναι για να προστατεύσουν τα σπίτια τους, να μη φτάσει το νερό να μπει μέσα» τονίζει χαρακτηριστικά.

Δείχνοντας την πλευρά του ρέματος, ο κ. Μπερέτας περιέγραψε τη διαδρομή που ακολούθησαν τα νερά: «Αυτό εδώ που βλέπουμε εδώ μπροστά μας είναι το ρέμα. Έτσι ήταν το ρέμα, όπως το βλέπετε. Δέντρα, ελιές, και ερχόταν από αυτή την πλευρά. Εδώ πέρα δηλαδή είχαμε θύματα. Σε αυτό το σημείο. Το ρέμα ήρθε από εδώ με μεγάλη ορμή, γιατί κάπου είχε εγκλωβιστεί και είχε συσσωρευτεί, και η αντιμετώπισή του ήταν αυτή εδώ. Να περάσει δηλαδή από εδώ, να πέσει εδώ και να πάει υπογείως σε αυτό το δρόμο που οδηγεί κάτω για να βγει στο τέρμα».

Διαφήμιση

«Κατέβασε πλυντήρια, ψυγεία, μελίσσια, ό,τι έβρισκε στο βουνό»

Προχωρώντας στην ευθεία του δρόμου όπου καταγράφηκαν οι περισσότερες απώλειες μέσα στην πόλη, ο κ. Μπερέτας σημείωσε: «Αυτό είναι το ρέμα της Αγίας Αικατερίνης που έπνιξε την πόλη της Μάνδρας. Από εδώ και στον δρόμο από εδώ κάτω στην ευθεία ήταν που είχαμε τους περισσότερους νεκρούς. Αυτό εδώ το ρέμα. Και ό,τι έβρισκε το έπαιρνε μαζί του, γιατί ψηλά είχε και πολλά μπάζα, φερτά υλικά. Γι’ αυτό και όταν έγινε η πλημμύρα κατέβασε πλυντήρια, ψυγεία, μελίσσια. Ό,τι έβρισκε από το βουνό το κατέβαζε».

Η φονική διαδρομή των ορμητικών νερών συνεχίστηκε μέχρι και την πλατεία Κοροπούλη, όπου σήμερα στέκει το λιτό μνημείο για τα θύματα. «Εδώ είχαμε μέχρι και το μνημείο που θα πάμε, είχαμε οχτώ νεκρούς. Εφτά νεκρούς που πνίγηκαν στα σπίτια τους και δύο που πήγαν στο νοσοκομείο. Και ένα σπίτι που χάθηκε η μητέρα της κοπέλας, η οποία ήταν λίγο πιο κάτω από το μνημείο» προσθέτει ο πρόεδρος του Συλλόγου.

Αδιάψευστος μάρτυρας του μεγέθους της καταστροφής τα ίχνη από τις λάσπες πάνω στους τοίχους. Όπως εξηγεί ο Αναστάσιος Μπερέτας «αυτός ο δρόμος εδώ από πάνω που πέρασα μέχρι κάτω, ήταν το μεγαλύτερο σημείο που είχαμε νεκρούς στην πόλη της Μάνδρας. Κατέβαινε ένας τεράστιος χείμαρρος, ο οποίος άλλαζε και κατευθύνσεις από τα εμπόδια που έβρισκε και οδήγησε στο να χαθούν πολλές ζωές στον δρόμο τον οποίο ακολουθούμε μέχρι και την πλατεία Κοροπούλη. Παρ’ όλα αυτά, τα αποτυπώματα της καταστροφής τα βλέπεις στους τοίχους. Πώς ήταν εκείνη την μέρα; Όλο το ποτάμι, που διέσχισε εδώ το κομμάτι».

Σε άλλο σημείο, ο κ. Μπερέτας εξηγεί ότι το ρέμα περνά πλέον κάτω από τον αστικό ιστό: «Πριν από 30 με 40 χρόνια δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε ένα ρέμα ανοιχτό το οποίο πέρναγε. Το σημείο που πατάμε αυτή τη στιγμή, ο δρόμος αυτός, είναι κάτω το ρέμα. Ακριβώς κάτω είναι το ρέμα. Γιατί ήτανε λάθος; Γιατί φτιάξανε όπως είπα πριν το σχέδιο πόλης, αλλά δε φρόντισαν να φτιάξουν ένα αντιπλημμυρικό έργο, να κάνουν μια διευθέτηση δηλαδή του ρέματος ώστε να μην περνάει από την πόλη. Ξεκίνησαν να κάνουν κάτι άνθρωποι που είχαν διοικητικές θέσεις χωρίς να προστατέψουν την ανθρώπινη ζωή. Γι’ αυτό εμείς λέμε συνέχεια ότι γι’ αυτά όλα εδώ πέρα που έχουν συμβεί, ζητάμε εξηγήσεις, απαντήσεις και όποιος έχει ευθύνες να μας απαντήσει γι’ αυτό».

H στιγμή που έμαθε για τον χαμό του πατέρα του

Φτάνοντας στη συμβολή με τη Στρατηγού Ρόκα, όπου η στάθμη του νερού άγγιξε το μέγιστο ύψος, εξήγησε: «Εδώ πέρα ήταν το σημείο που ξεκίνησε να ψηλώνει περισσότερο. Δηλαδή αν πάμε κάτω, υπάρχουν σημεία που το νερό έχει φτάσει μέχρι το 1,90. Το έχει μετρήσει η Πυροσβεστική. Όποιος έμενε σε ισόγειο ήταν δύσκολο να επιβιώσει από αυτό, αλλά και άνθρωποι να ήταν εδώ πέρα στον δρόμο, γι’ αυτό λέμε αν γινόταν μία ώρα αργότερα, θα είχαμε πολύ πολλούς περισσότερους νεκρούς».

Στο ίδιο σημείο είχαν στοιβαχτεί τα παρασυρμένα οχήματα. Εδώ είναι τα σημεία με τα φορτηγά, που υπήρχαν αμάξια αναποδογυρισμένα, φορτηγά πάνω στο άλλο. Εδώ μπροστά είχε γίνει αυτό, γιατί εδώ, όπως σας είπα πριν, ήρθε όλο το νερό, κατέληξε όλο το νερό εδώ μπροστά. Ενώθηκε από όλα τα στενά που πήγαινε και κατέβηκε μετά τη Στρατηγού Ρόκα που είναι εδώ πέρα και έφτασε στο ψηλότερο σημείο που είναι στο 1,90» υπογραμμίζει.

Κλείνοντας το οδοιπορικό μπροστά στο μνημείο όπου αναγράφεται το όνομα του Χρήστου Λιολιόπουλου, ο Αναστάσιος Μπερέτας μίλησε για πρώτη φορά σε τόσο προσωπικό τόνο: «Αυτό είναι το όνομα του πατριού μου, αλλά πατέρας είναι αυτός που σε μεγαλώνει και όχι αυτός που σε κάνει. Ήμασταν μαζί από τα δυο μου χρόνια, από τα δύο μου μέχρι και τα εικοσιτέσσερα που τον έχασα. Λιολιόπουλος Χρήστος. Εγώ δεν βρισκόμουνα εδώ πέρα στην Αττική. Βρισκόμουνα επαρχία και παρόλο που ήμουν πολύ ανήσυχος εκείνη την ημέρα, δεν είχα το κινητό κοντά μου, οπότε κάποια στιγμή που ήμουν στην εργασία μου. Κάποια στιγμή που το πήρα στα χέρια μου, είδα πολλές κλήσεις. Αμέσως σκέφτηκα ότι κάτι κακό έχει συμβεί. Και κάλεσα τη μητέρα μου και το πρώτο πράγμα που μου είπε είναι ότι ο μπαμπάς χάθηκε. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι εννοεί.

Ζητούσα να μου διευκρινίσει τι έχει συμβεί και μου είπε ότι τον παρέσυρε ένα ρέμα με το φορτηγό και χάθηκε. Σοκαρισμένος έφυγα αμέσως να έρθω στην Αθήνα, να συνειδητοποιήσω τι έχει συμβεί. Διάβαζα και στο internet ότι εκδηλώθηκε μια πλημμύρα στη Μάνδρα. Δεν μπορούσα να καταλάβω πώς εμάς αυτό μας πλήττει, μας αφορά, αφού ο πατέρας μου δεν είναι από την περιοχή. Και μετά κατάλαβα ότι πήγαινε στη δουλειά του και ότι βρέθηκε στο σημείο αυτό. Κανένας δεν προσπάθησε να τον εμποδίσει. Και όχι μόνο εκείνον και άλλους δεκατρείς ανθρώπους που ήταν εκεί πέρα, με αποτέλεσμα να χάσουν άδικα τη ζωή τους».