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Τροχαία: 15 συλλήψεις οδηγών υπό την επήρεια αλκοόλ – Βίντεο και φωτογραφίες από τους εντατικού ελέγχους στην Αττική

Συνολικά 42 οδηγοί συνελήφθησαν κατά την εβδομαδιαία επιχείρηση της Τροχαίας στην Αττική, όπου βεβαιώθηκαν 311 παραβάσεις αλκοόλ και 11.382 επιπλέον τροχαίες παραβάσεις

Νυχτερινός τροχονομικός έλεγχος με σταματημένα αυτοκίνητα και αστυνομικούς
16/11/2026, 13:19
TANEA Newsroom
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Συνολικά 42 συλλήψεις οδηγών, εκ των οποίων οι 15 αφορούσαν οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια στοχευμένης εξόρμησης της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου.

Αστυνομικός υποβάλλει οδηγό σε αλκοτέστ τη νύχτα

Η δράση, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των κατά τόπους Τμημάτων Τροχαίας, εκτυλίχθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Νοεμβρίου 2026 έως σήμερα, 16 Νοεμβρίου 2026.

Αποτελέσματα των τροχονομικών ελέγχων

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διενεργήθηκαν 39.031 έλεγχοι αλκοολομέτρησης, με το ποσοστό των θετικών αποτελεσμάτων να διαμορφώνεται μόλις στο 0,80% επί του συνόλου.

Ως αποτέλεσμα, βεβαιώθηκαν 311 παραβάσεις, ενώ οι 15 οδηγοί που συνελήφθησαν παρουσίασαν συγκέντρωση αλκοόλ άνω του 0,60 mg/l.

Ψηφιακή οθόνη αλκοολομέτρου με καταγεγραμμένη ένδειξη 0,81 mg/L

Παράλληλα, καταγράφηκαν 11.382 επιπλέον παραβάσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, η μη χρήση προστατευτικού κράνους, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, η παραβίαση σηματοδοτών και η στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης. Στο πλαίσιο των μέτρων, ακινητοποιήθηκαν 1.058 οχήματα –εκ των οποίων τα 193 απομακρύνθηκαν με γερανό– ενώ αφαιρέθηκαν 1.475 άδειες ικανότητας οδήγησης και 455 άδειες κυκλοφορίας. Όπως επισημαίνεται, οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση.

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