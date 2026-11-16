Ελλάδα

Ανησυχία για τις «κόκκινες» πολυκατοικίες – Ο Δούκας ζητά να καλυφθούν τα έξοδα προσωρινής στέγασης

Ο δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε από την Ελληνικό Μετρό και την κατασκευάστρια εταιρεία να αναλάβουν πλήρως το κόστος της μετεγκατάστασης των ενοίκων λόγω άμεσου κινδύνου

Ανησυχία για τις «κόκκινες» πολυκατοικίες – Ο Δούκας ζητά να καλυφθούν τα έξοδα προσωρινής στέγασης
16/11/2026, 12:43
Εύη Σαλτού
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Την άμεση προσωρινή μετεγκατάσταση όλων των κατοίκων των «κόκκινων» πολυκατοικιών της Κυψέλης σε ασφαλή καταλύματα ζήτησε με επιστολή που απέστειλε σήμερα στη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζήτησε η μετεγκατάσταση να γίνει με ευθύνη και έξοδα της ίδιας της Ελληνικό Μετρό και της κατασκευάστριας εταιρείας του έργου.

«Ήδη σε μία πολυκατοικία που έχει χαρακτηριστεί «κόκκινη», οι πραγματογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας έχουν συστήσει επείγουσες παρεμβάσεις, επισημαίνοντας άμεσο κίνδυνο. Οι άνθρωποι που ζουν σε αυτά τα κτίρια χρειάζονται ασφαλή στέγη τώρα». 

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Δήμαρχος Αθηναίων Ελληνικό Μετρό Κυψέλη πολυκατοικία Χάρης Δούκας

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