Με δήλωση 34 δευτερολέπτων ζήτησε συγγνώμη ο Γιώργος Σιαδήμας για τον χρυσαυγίτη Ηλιόπουλο – «Έγινε λάθος, δεν ελέγξαμε»

Ο δημοσιογράφος επέστρεψε στα καθήκοντά του μετά τη δεκαήμερη αναστολή που του επιβλήθηκε από τη διοίκηση της ΕΡΤ για την παρουσίαση του καταδικασμένου πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής

Ο Γιώργος Σιαδήμας επανήλθε το πρωί της Δευτέρας (16/11) στην παρουσίαση της εκπομπής «Newsroom» της ΕΡΤ, ολοκληρώνοντας τη δεκαήμερη αναστολή καθηκόντων που του είχε επιβληθεί από τη διοίκηση της δημόσιας τηλεόρασης, στον απόηχο της προβολής συνέντευξης του καταδικασμένου χρυσαυγίτη Παναγιώτη Ηλιόπουλου.

Κατά την έναρξη της εκπομπής, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής προχώρησε σε μια δήλωση διάρκειας 34 δευτερολέπτων, με την οποία ζήτησε δημόσια συγγνώμη εκ μέρους ολόκληρης της συντακτικής ομάδας και αναγνώρισε την αστοχία της παραγωγής, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν υπήρξε καμία σκοπιμότητα.

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«Δεν υπήρχε ίχνος σκοπιμότητας»

«Πριν ανοίξουμε την πλούσια θεματολογία μας οφείλουμε μια ειλικρινή συγγνώμη για το περιστατικό. Μία συγγνώμη τόσο από μένα προσωπικά όσο και από τους συναδέλφους εδώ στο Newsroom, τους συντελεστές, την ομάδα του Newsroom. Έγινε λάθος, δεν ελέγξαμε όπως έπρεπε τη σύνδεση και τα στοιχεία του εν λόγω καλεσμένου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε ίχνος σκοπιμότητας γιατί εδώ η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Σιαδήμας.

Το παρασκήνιο μετά τη θύελλα αντιδράσεων



Υπενθυμίζεται ότι το επίμαχο περιστατικό είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων πριν από δέκα ημέρες, όταν ο καταδικασμένος πρώην βουλευτής της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή είχε φιλοξενηθεί στην εκπομπή ως θύμα στην υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», χωρίς να γίνει καμία αναφορά στην ποινική του καταδίκη και την ιδιότητά του.

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Άμεση υπήρξε τότε η αντίδραση της ΕΡΤ, η οποία είχε κάνει λόγο για «απαράδεκτη αβλεψία», προχωρώντας στη δεκαήμερη αναστολή της εκπομπής, ενώ παράλληλα έθεσε σε αργία τους αρχισυντάκτες και τους δημοσιογράφους της εκπομπής που είχαν την ευθύνη για τον χειρισμό του συγκεκριμένου ρεπορτάζ.

Η αρχική απόφαση της Δημόσιας Τηλεόρασης έθεσε σε αργία τον παρουσιαστή έως τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου και τον αρχισυντάκτη και τον ρεπορτέρ της εκπομπής για δέκα ημέρες. Στην πορεία η ΕΡΤ αναθεώρησε την αρχική της απόφαση ώστε να είναι κοινή για όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και επέκτεινε την αργία για τον Γιώργο Σιαδήμα έως σήμερα Δευτέρα 16 Νοεμβρίου.

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