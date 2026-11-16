Wall Street Journal: Το Ιράν διατηρεί απόθεμα 2.500 πυραύλων – Με το χέρι στη «σκανδάλη» για πλήγματα μέχρι την Ευρώπη

Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι ο βαλλιστικός πύραυλος Khorramshahr μπορεί να πλήξει τη βάση RAF Fairford στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε απόσταση περίπου 4.500 χιλιομέτρων

Το Ιράν διατηρεί αποθέματα που φτάνουν έως και τους 2.500 πυραύλους, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους τους οποίους επικαλείται η Wall Street Journal.

Την Κυριακή, η Τεχεράνη προειδοποίησε πως τα όπλα της δύνανται να πλήξουν αμερικανικά αεροσκάφη στη στρατιωτική βάση Φέρφορντ του Ηνωμένου Βασιλείου, σε μια κίνηση που ακολουθεί την ιρανική επίθεση κατά αμερικανικής εγκατάστασης στο Μπαχρέιν το Σαββατοκύριακο.

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Εκτιμήσεις για το οπλοστάσιο

Βάσει στοιχείων των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών που παραθέτει η WSJ, η Ισλαμική Δημοκρατία διαθέτει από 1.500 έως 2.500 πυραύλους.

Η Σιμόν Λεντίν, πρώην αναπληρώτρια υφυπουργός Άμυνας για τη Μέση Ανατολή επί πρώτης θητείας Ντόναλντ Τραμπ, επισήμανε πως ακόμη και ο χαμηλότερος αριθμός υποδηλώνει ότι η Τεχεράνη έχει αναπληρώσει το μισό του προπολεμικού της αποθέματος. Όπως ανέφερε η ίδια στη Journal, το καθεστώς είχε ανασυγκροτήσει πλήρως το οπλοστάσιό του στο διάστημα μεταξύ του περσινού 12ήμερου πολέμου και της τρέχουσας σύγκρουσης.

Παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης Τραμπ και του Ισραήλ περί αποδεκατισμού του ιρανικού προγράμματος, η Τεχεράνη εξακολουθεί να εξαπολύει επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά αμερικανικών βάσεων και πλοίων στα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, αυξάνεται η ανησυχία για την ακρίβεια των πληγμάτων, καθώς αναλύσεις έδειξαν ότι οι επιθέσεις του Ιουνίου και του Ιουλίου ήταν πιο εξελιγμένες, στοχεύοντας σε κοιτώνες στρατιωτών.

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Κλιμάκωση και απειλές

Την Κυριακή, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν πως εκτόξευσαν έξι drones εναντίον αμερικανικού ραντάρ αεράμυνας στη βάση ελικοπτέρων Αλ-Ριφάα στο Μπαχρέιν. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Μπαχρέιν ανέφεραν πως αναχαίτισαν τις επιθέσεις, με το Μπαχρέιν να κάνει λόγο για πράξη κλιμάκωσης.

Την ίδια ημέρα, το Ιράν κλιμάκωσε τη ρητορική του, προειδοποιώντας ότι ο βαλλιστικός πύραυλος Khorramshahr μπορεί να φτάσει σε αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο τροποποιημένος πύραυλος θα μπορούσε να πλήξει τη βάση RAF Fairford, σε απόσταση περίπου 4.500 χιλιομέτρων. «Το βεληνεκές των πυραύλων του Ιράν δεν περιορίζεται σε όσα έχουν δει μέχρι τώρα», διαμήνυσαν τα ίδια μέσα. Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν έχει απειλήσει ξανά τη συγκεκριμένη βάση, ενώ κατηγορείται για την ενορχήστρωση τρομοκρατικής συνωμοσίας που αποτράπηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου.