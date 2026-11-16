ΠΑΟΚ: Η επιστροφή Ντεσπόντοφ αλλάζει τα δεδομένα για τον Λίσι

Ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με τον Ντεσπόντοφ για επέκταση συμβολαίου έως το καλοκαίρι του 2029, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του συλλόγου στις δυνατότητές του

Η επανεμφάνιση του Κίριλ Ντεσπόντοφ ήταν ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στο επετειακό φιλικό του ΠΑΟΚ απέναντι στην Παρτιζάν, στην Τούμπα. Ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός επέστρεψε στην αγωνιστική δράση ύστερα από 238 ημέρες, ολοκληρώνοντας μια απαιτητική διαδρομή αποθεραπείας και επανένταξης.

Στη νίκη των «ασπρόμαυρων» με 3-1, ο Ντεσπόντοφ μπήκε στο γήπεδο στο 71′, παίρνοντας τη θέση του Γκρεγκ Τέιλορ. Επτά λεπτά αργότερα άφησε το αποτύπωμά του στην αναμέτρηση. Εκτέλεσε το κόρνερ στο 78′, με τον Μαντί Καμαρά να σκοράρει με κεφαλιά και να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης, ο Ντεσπόντοφ δημιούργησε άλλες δυο ευκαιρίες με τις σέντρες του, με τον Καμαρά να έχει κεφαλιά στην οποία η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι.

Η τελευταία εμφάνιση του διεθνούς εξτρέμ είχε σημειωθεί στις 22 Μαρτίου 2026, όταν ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε εκτός έδρας από τον Βόλο με 2-1. Ένα σοβαρό πρόβλημα στον αστράγαλο τον κράτησε έκτοτε μακριά από τα γήπεδα, ενώ τον Μάιο χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Η διαδικασία επιστροφής εξελίχθηκε με προσοχή, μέσα από σταδιακή αύξηση των προπονητικών φορτίων, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος νέου τραυματισμού. Πλέον, ο Αλέσιο Λίσι βλέπει μία σημαντική λύση να προστίθεται στις επιλογές του, σε περίοδο κατά την οποία οι απουσίες στα άκρα της επίθεσης είχαν περιορίσει τις διαθέσιμες εναλλακτικές.

Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με τον Ντεσπόντοφ για επέκταση συμβολαίου έως το καλοκαίρι του 2029, αντί του 2027 που προέβλεπε η προηγούμενη συμφωνία. Η εξέλιξη επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη του συλλόγου στις δυνατότητές του.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Από το καλοκαίρι του 2023, ο Βούλγαρος έχει συμβάλει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος του 2024, μετρώντας πριν από το φιλικό 121 συμμετοχές, 26 γκολ και 29 ασίστ.

Η ταχύτητα, η δημιουργία και οι εκτελέσεις στατικών φάσεων αποτελούν πολύτιμα στοιχεία για τον ΠΑΟΚ. Το ζητούμενο πλέον είναι να αποκτήσει αγωνιστικό ρυθμό, ώστε να προσφέρει άμεσα λύσεις στον Ιταλό προπονητή.

Η παρουσία του απέναντι στην Παρτιζάν αποτέλεσε το πρώτο ουσιαστικό βήμα, με τον Ντεσπόντοφ να δείχνει έτοιμος να επιστρέψει δυναμικά στην αγωνιστική δράση.