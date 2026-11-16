Η Μαρίν Λεπέν παραδέχθηκε σε συνέντευξή της ότι έκανε λάθος με την παλαιότερη πρότασή της για τη διπλή υπηκοότητα, καθώς, όπως ανέφερε, προκαλούσε αδικαιολόγητη δυσπιστία στους πολίτες

Η Μαρίν Λεπέν επιβεβαίωσε την αποστασιοποίησή της από δύο προηγούμενες θέσεις της, δηλώνοντας ότι έχει αναθεωρήσει τη στάση της σχετικά με τους γάμους ομόφυλων ζευγαριών, ενώ προέβη και σε αυτοκριτική για την παλαιότερη πρότασή της περί απαγόρευσης της διπλής υπηκοότητας στη Γαλλία.

Οι σχετικές δηλώσεις έγιναν στο κοινοβουλευτικό τηλεοπτικό κανάλι LCP, στην εκπομπή «Brevet présidentiel», όπου πολιτικοί καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις νέων. Τις ερωτήσεις απηύθυνε ο Νόα, ένας 15χρονος μαθητής από το Μπορντό και δημιουργός του λογαριασμού Le Sourire Politique στο Instagram.

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Αλλαγή στάσης για τους γάμους ομόφυλων ζευγαριών

Όταν της υπενθυμίστηκε η δέσμευσή της το 2013 να καταργήσει τη νομοθεσία που επιτρέπει τους γάμους μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών, η Λεπέν ξεκαθάρισε ότι πλέον δεν υιοθετεί αυτή τη θέση.

Η ίδια απάντησε: «Όχι, ξεκάθαρα έχω αλλάξει γνώμη».

Όπως εξήγησε, η τότε αντίθεσή της σχετιζόταν, μεταξύ άλλων, με τον φόβο ότι η νομοθεσία θα οδηγούσε στη νομιμοποίηση της παρένθετης μητρότητας, την οποία εξακολουθεί να απορρίπτει.

Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι αυτή η εξέλιξη δεν έχει σημειωθεί. «Μέχρι στιγμής, ο γάμος για όλους δεν έχει οδηγήσει σε αυτή την πρόσβαση στην παρένθετη μητρότητα», δήλωσε.

Αυτοκριτική για τη διπλή υπηκοότητα

Η Λεπέν αναφέρθηκε επίσης στην παλαιότερη πρότασή της να υποχρεώνονται οι κάτοχοι δύο υπηκοοτήτων να επιλέγουν ποια θα διατηρήσουν, θέση που είχε συμπεριληφθεί στις προεδρικές εκστρατείες της το 2012 και το 2017.

Πλέον, παραδέχεται ότι αυτή η πρόταση ενέπνεε αδικαιολόγητη δυσπιστία στους πολίτες με διπλή υπηκοότητα.

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Όπως ανέφερε, «Άφησα να εννοηθεί σε όσους είχαν διπλή υπηκοότητα ότι έτρεφα απέναντί τους μια μορφή καχυποψίας ως προς την αγάπη τους ή την αφοσίωσή τους στη Γαλλία. Νομίζω ότι έκανα λάθος».

Επισήμανε ότι πολλοί άνθρωποι έχουν τόσο την υπηκοότητα της χώρας όπου γεννήθηκαν, όσο και αυτή της χώρας καταγωγής των γονιών τους, χωρίς αυτό να δικαιολογεί αμφισβήτηση της αφοσίωσής τους στη Γαλλία.

Η γενική απαγόρευση αφαιρέθηκε από το προεδρικό της πρόγραμμα το 2022. Στις βουλευτικές εκλογές του 2024, ο Εθνικός Συναγερμός υποστήριξε τον αποκλεισμό κατόχων διπλής υπηκοότητας μόνο από συγκεκριμένες στρατηγικές ή ευαίσθητες δημόσιες θέσεις.

Προτείνει δωρεάν απόκτηση άδειας οδήγησης για όσους διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης, η Λεπέν παρουσίασε προτάσεις για τους νέους, όπως τη δωρεάν απόκτηση άδειας οδήγησης για όσους διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο.

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Για τη στέγαση, υπερασπίστηκε την αρχή της «εθνικής προτεραιότητας», υποστηρίζοντας ότι οι Γάλλοι πολίτες πρέπει να προηγούνται στην πρόσβαση σε κοινωνικές κατοικίες και φοιτητική στέγη.

Τάχθηκε υπέρ της διατήρησης των στεγαστικών επιδομάτων, προτείνοντας όμως να περιοριστούν οι δικαιούχοι. Σύμφωνα με τη θέση της, τα επιδόματα θα πρέπει να χορηγούνται σε Γάλλους πολίτες και σε αλλοδαπούς που έχουν συμπληρώσει πέντε χρόνια πλήρους απασχόλησης στη χώρα ή αντίστοιχο συνολικό χρόνο εργασίας.

Τέλος, ερωτηθείσα για την απήχηση της Ανυπότακτης Γαλλίας στους νεότερους ψηφοφόρους, χαρακτήρισε το πολιτικό σχέδιο του Ζαν-Λικ Μελανσόν «αδιέξοδο» και πρόσθεσε: «Η επανάσταση καταλήγει πάντα να τρώει τα ίδια της τα παιδιά».